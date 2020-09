Am 14. März 2014 war Uli Hoeneß von seinen Ämtern als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des FC Bayern zurückgetreten. Im Mai 2014 verabschiedete er sich auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung und kündigte dabei schon seine Rückkehr an. Kurz darauf, am 2. Juni 2014, trat er seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 28,5 Millionen Euro an. Im Januar 2015 wurde er Freigänger und arbeitete tagsüber in der Jugendabteilung des FC Bayern. Ende Februar 2016, nach 21 der ursprünglich verhängten 42 Monate Haft, war er wegen der gewährten Halbstrafe wieder ein freier Mann, wenngleich auf Bewährung. Hoeneß soll nun für drei Jahre als Präsident gewählt werden. Nach Ende der kommenden Amtszeit wird er fast 68 Jahre alt sein.