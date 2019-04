Hoeneß: Kahn kommt am 1. Januar ins Spiel

Uli Hoeneß

Quelle: Matthias Balk/dpa

"Es ist derzeit vorgesehen, dass es am 1. Januar 2020 losgeht", sagt Klubpräsident und Aufsichtsratsvorsitzender Uli Hoeneß im dpa-Interview, "wir sind in sehr konkreten Gesprächen mit Oliver." Der frühere Bayern-Kapitän Kahn (49) ist Hoeneß' Wunschlösung für die Nachfolge von Karl-Heinz Rummenigge (63). "Wir sind aber nicht unter Zeitdruck, weil Karl-Heinz seinen Vertrag als Vorstandsvorsitzender bis Ende 2021 verlängert hat", erklärte Hoeneß. Rummenigge will nach dann knapp 20 Jahren an der Spitze des Vorstandes aufhören. Kahn soll zuvor erprobt und von Amtsinhaber Rummenigge eingearbeitet werden.