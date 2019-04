Operation Umbruch

Für die Bayern stehen aber auch Einnahmen in Aussicht, wenngleich deutlich geringere. Mit Hernández, für Sportdirektor Hasan Salihamidzic "einer der besten Defensivspieler der Welt", planen sie in München offenbar vor allem als Innenverteidiger. Anders als für Niklas Süle, 23, dürfte deshalb zumindest für einen der beiden weiteren Münchner Innenverteidiger, Jérôme Boateng und Mats Hummels, beide 30, im Sommer der Abschied anstehen. Ebenso wie für Arjen Robben, 35, Rafinha, 33, und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch für Franck Ribéry, der am 7. April 36 Jahre alt wird. Einnahmen für das größte Investitionsprogramm in der Geschichte des FC Bayern bringen die drei letztgenannten Oldies aber nicht mehr. Ihre Verträge laufen aus.