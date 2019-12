Flick nimmt Bayern-Stars in die Verantwortung

Flick kündigte derweil personelle Änderungen für das Champions-League-Spiel gegen Olympiakos Piräus am Mittwoch an. So werden Javi Martínez und Thomas Müller zum Einsatz kommen. Die Mannschaft solle sich für das Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag einspielen, so Flick. Dazu werde es die eine oder andere Umstellung geben. Gegen Dortmund wird Jerome Boateng fehlen, der nach seiner Roten Karte gegen Eintracht Frankfurt (1:5) für zwei Partien gesperrt wurde. Ob er Joshua Kimmich im Mittelfeld oder als rechten Verteidiger aufstellt, ließ Flick offen.