Spiel um die Saisonbewertung

Nur eines der vergangenen sechs Pflichtspiele konnten die Münchner gewinnen. Der bisher letzte Sieg gelang am 8. April in der Liga durch ein 4:1 - gegen Dortmund. Danach reihten die Bayern zwei Niederlagen und zwei Remis aneinander. Das jüngste 2:2 gegen Mainz in der Liga kam zwar unter dem Eindruck des schmerzhaften Abschieds aus Europa zustande. Doch der Zustand der Mannschaft gibt den Bayern Anlass zur Sorge vor jener Partie, die über die gesamte erste Saison von Carlo Ancelotti in München entscheiden könnte. "Das Spiel ist sehr wichtig für uns", sagte der Trainer am Dienstag, "ich wünsche mir, das Pokalfinale mit meinem Team zu erleben. Es wäre für mich das erste Mal."