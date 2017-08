Ludwig/Walkenhorst sind Weltmeisterinnnen

Wie schon in vielen Spielen zuvor mussten Ludwig und Walkenhorst früh einem Rückstand hinterherlaufen (5:8), mit unangenehmen Aufschlägen in die Schnittstelle stellten die Amerikanerinnen sie immer wieder vor Probleme. Ludwigs nimmermüder Einsatz in der Verteidigung und Walkenhorsts Dominanz am Netz hielten sie zwar im Spiel. Ein Aufschlagfehler Ludwigs bescherte dem US-Team den ersten Satzball, den Ross mit einem Ass direkt verwandelte.