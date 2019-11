Beide Athleten sind damit heiße Anwärter bei der Wahl zu Deutschlands Para-Sportlern des Jahres. Mit dem Start der öffentlichen Wahlrunde 2019 hatte der DBS extra bis zum Ende der WM in Dubai gewartet, um auch noch Leichtathleten entsprechend ihrer WM-Erfolge in den Kreis der Kandidaten aufnehmen zu können. Dafür muss nun alles ganz schnell gehen: Von Samstag, 16. November, 8 Uhr, bis Montag, 18. November, 24 Uhr, kann online abgestimmt werden. Am 23. November werden dann die Sportlerinnen und Sportler des Jahres in Düsseldorf geehrt.



Elf Medaillen und 13 Quotenplätze für die Paralympischen Spiele in Tokio (25. August bis 6. September) – das sei „in etwa“ das Resultat, das man sich vorgestellt habe, sagte Bundestrainerin Marion Peters zum Abschluss der WM.