Wahnsinn, das ist mehr als ich mir hätte erträumen können. Clara Klug

Insgesamt holte das deutsche Team 15 Medaillen, eine mehr als bei der Heim-WM 2017 in Finsterau. Fünfmal gewannen die DBS-Sportler Gold, dreimal Silber und siebenmal Bronze. Dies brachte in der Nationenwertung Platz drei hinter der Ukraine und den USA. "Ich bin sehr zufrieden. Alle von uns haben in mindestens einem Rennen ihre beste Leistung abrufen können", lobte Rombach.