Markus Rehm war bei den Paralympischen Spielen in Rio in diesem Jahr nicht nur Teilnehmer, sondern auch Zuschauer. Und er hat sich begeistern lassen. Etwa von einem Tischtennisspieler, der seinen Schläger auf Grund seiner Behinderung mit dem Mund festhalten muss. „Das fand ich Wahnsinn“, sagt Rehm. „Der schneidet die Bälle auch noch an, der würde mich wahrscheinlich von der Platte fegen. Da bekomme ich Gänsehaut, das hat mich so umgehauen. Deshalb glaube ich, dass unser Sport vielen Menschen etwas geben kann. Unser Sport ist schön.“