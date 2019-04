Das Dopingproblem teilen die Behindertensportler mit dem olympischen Lager, das des Klassifizierungsbetrugs haben sie exklusiv. Nachweisbar sei in diesem Bereich wenig, sagt Sportdirektor Hartleb: „Aber es kursieren Gerüchte.“ Und Zahlen. So habe Usbekistan in London eine Medaille gewonnen, in Rio waren es 31. Und 28 davon gingen an Seebehinderte beim Judo und beim Schwimmen. „Wir müssen Kriterien entwickeln, die Schummeln unmöglich machen“, sagt Beucher. Markus Rehm formuliert es so: „Es muss unabhängige Klassifizierungszentren geben, damit nicht irgendein vermeintlicher Klassifizierer aus irgend einem Land Leuten eine gute Klasse zuschreiben kann.“ Der Leverkusener ist überzeugt: „So, wie es aktuell ist, geht es nicht. Aber eine gute Lösung ist nicht weit weg, das ist nur ein organisatorisches Problem.“