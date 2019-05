Beierlorzer wird neuer Trainer beim 1. FC Köln

Später, bei der Analyse des überraschenden 5:3-Erfolgs seiner Regensburger, mauerte der 51-Jährige noch mächtig, als er hartnäckig zu seinem Engagement in der Domstadt befragt wurde. Immerhin ließ er sich am Schluss Sätze entlocken, die eigentlich alles klar werden ließen: "Da muss nicht viel gemacht werden", bemerkte er zunächst zu den Kölner Kaderplanungen, in die man "sich einfuchsen" müsse. "Und dann mit Volldampf voraus" - das will und soll Beierlorzer nun beim Aufsteiger umsetzen.