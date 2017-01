Dahlmeier führt DSV-Staffel zum Sieg

Dahlmeier kann am Wochenende in den Chiemgauer Alpen das Gelbe Trikot der Gesamtweltcup-Führenden zurückerobern. Aktuell führt die tschechische Vorjahressiegerin Gabriela Koukalova vor dem Sprint- (Samstag) und Verfolgungsrennen (Sonntag) mit 15 Punkten vor der zehnmaligen Weltcup-Siegerin. "Ich fange gar nicht zu rechnen an", sagte Dahlmeier, die in der Vorwoche in Oberhof freiwillig auf zwei Rennen verzichtet hatte.