Geballte Sportlerwut: Biathleten wollen härtere Strafen

Die Skijäger aber wollten sich mit dem zögerlichen Vorgehen ihres Weltverbandes nicht abfinden: 170 von ihnen unterschrieben Mitte Januar einen Brief an die IBU, in denen sie längere Sperren für Dopingsünder, die Streichung von Startplätzen beteiligter Nationen und deutlich härtere finanzielle Strafen fordern. Darüber wird nun - auf massiven Druck der Sportler - bei einem Außerordentlichen Kongress abgestimmt.



"Ich weiß, dass diese Deklaration eigentlich meine ganze Mannschaft unterschrieben hat, auch mit einigen Zusatzfragen", sagt Ricco Groß - der zwar vor Vorverurteilungen warnt, die Aktion der Sportler aber prinzipiell sehr begrüßt: "Es muss eine spürbare Strafe sein. Wie will man denn sonst den Hochleistungssport mal endgültig sauber kriegen?"