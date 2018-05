IBU entzieht Russland Biathlon-WM 2021

Auf massiven Druck der Biathleten hatte sich die IBU am Tag vor dem ersten WM-Rennen in Hochfilzen getroffen, um härtere Anti-Doping-Regeln zu beschließen. 154 Athleten hatten in einem Brief an die IBU gefordert, die Sperren auf bis zu acht Jahre zu verlängern, das Bußgeld auf bis zu eine Million Euro zu erhöhen und betroffenen Nationen Startplätze zu entziehen. Diese Forderungen wurden zunächst nicht erfüllt.



Nun soll eine sechsköpfige Arbeitsgruppe Vorschläge erarbeiten, die zeitnah an den IBU-Vorstand weitergeleitet werden sollen. "Es kann nicht jeder Spitzenverband eigene Strafen festlegen, sondern es muss einheitlich sein", sagte Franz Steinle vom Deutschen Skiverband, der als einziger Deutscher selbst Mitglied der sechsköpfigen Arbeitsgruppe ist. Ihr gehören unter anderem auch Athletensprecher Lowell Bailey aus den USA sowie Vertreter aus Ungarn und Lettland an. "Wir werden jetzt einen Strafenkatalog erarbeiten, der dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung trägt. Ganz kleine Verbände können keine Million Euro bezahlen", sagte Steinle.