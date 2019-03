Zwei Podestplätze zum Abschluss

Für Bö, der am Schießstand erneut fehlerfrei blieb, baute mit seinem 16. Sieg der Saison seinen bereits am Samstag aufgestellten Rekord für die meisten Siege innerhalb eines Winters aus. Peiffer lag am Ende 19,2 Sekunden hinter dem Lokalmatador, Doll fehlten an seinem 29. Geburtstag 38,0 Sekunden.



Zudem sicherte sich Bö die kleine Kristallkugel im Massenstart-Weltcup und untermauerte seine Dominanz. Der 25-Jährige, der bei der WM in Östersund vier Goldmedaillen und einmal Silber gewonnen hatte, lag nicht nur in allen Disziplinwertungen vorne, er löste auch den Franzosen Martin Fourcade nach sieben Jahren als Gesamtweltcupsieger ab.