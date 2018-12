Rang zwei für Schempp und Dahlmeier

Fourcade (Frankreich/1) feierte derweil im achten Rennen seinen siebten Saisonsieg und ist damit in der Gesamtwertung bereits nach drei Weltcup-Stationen weit enteilt. Dem 28-Jährigen winkt als erstem Skijäger überhaupt der sechste Gesamtweltcupsieg in Folge.



Schempp leistete sich in den ersten beiden Schießen jeweils einen Fehler und fiel so bis auf Platz 25 zurück. Nach zwei fehlerfreien Schießeinlagen konnte er sich jedoch noch nach vorne kämpfen und schaffte es dank einer furiosen Schlussrunde auf das Podium. Zweitbester Deutscher wurde Erik Lesser (Frankenhain/2) als Elfter, Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld/1) schaffte es auf Platz 14 und Benedikt Doll (Breitnau/5) musste sich mit Rang 24 begnügen.