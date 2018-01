Peiffer Dritter beim Sprint in Antholz

Erik Lesser, der den Skijägern des Deutschen Skiverbandes mit zwei dritten Plätzen die zuvor einzigen Podestplatzierungen des Winters beschert hatte, erreichte nach drei Strafrunden Platz 15. Schempp, der fünf seiner zwölf Weltcupsiege in Antholz gefeiert hatte, leistete sich ebenfalls drei Fehler am Schießstand und kam auf Platz 20. Johannes Kühn (3) verpasste als 19. knapp die zweite Teilnorm für die Olympischen Spiele, Roman Rees (2) landete bei seinem ersten Start in Antholz auf Rang 29.