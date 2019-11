Single-Mixed-Staffeln eröffnen Saison

„Zum Auftakt einer Trainingseinheit machen wir häufig kurze Runden nur um den Schießstand herum. Das ist ja im Grunde ein Single Mixed – und intern komm‘ ich mal auf den zweiten Platz, manchmal auf den ersten. Aber Erik ist im Schnitt schon immer am weitesten vorne. Da ist er einfach am besten geeignet. Ich freu‘ mich immer, wenn ich eine Staffel laufen darf. Und wenn es die Mixed-Staffel ist – super“, sagt Peiffer.



Bei den Titelkämpfen vor knapp neun Monaten in Mittelschweden holte das DSV-Quartett in diesem Wettbewerb Silber – in der Besetzung mit Vanessa Hinz, Herrmann, Peiffer und Benedikt Doll.