Biathlon-Weltcup in Ruhpolding wackelt

Beim Ruhpolding-Weltcup in der Chiemgau-Arena wollte Dahlmeier wieder dabei sein. Erik Lesser und Simon Schempp fehlen. Während die siebenmalige Weltmeisterin Dahlmeier genau wie die ebenfalls in Oberhof fehlende Vanessa Hinz beim zweiten Heim-Weltcup in Bayern in die deutsche Nationalmannschaft zurückkehren, werden Schempp und Lesser nicht am Start sein. Lesser ist gerade Vater geworden, Schempp war in Oberhof nicht in Form gewesen. Darüber hinaus gehören Peiffer, Philipp Horn, Johannes Kühn, Philipp Nawrath und Roman Rees zur Männer-Mannschaft. Das Frauen-Team komplettieren Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Karolin Horchler und Franziska Preuß.