Definitiv wahr war, dass an der Stelle, an der Lambertz am Sonntagvormittag WM-Bilanz zog, sieben Stunden später kein einziger deutscher Schwimmer mehr aufkreuzte. Die abschließenden Finals in Budapest fanden ohne DSV-Beteiligung statt: Bei den letzten Vorläufen waren Jacob Heidtmann über 400 Meter Lagen und die männliche Lagenstaffel gestrandet.



„Richtig rangerückt an die Weltspitze sind wir noch nicht“, resümierte Abteilungsleiter Lambertz daher vorsichtig. Ein Mini-Team von 14 Athleten, darunter viele Nachwuchskräfte, hatte er mit in die ungarische Metropole genommen. Bei insgesamt 25 Vorlauf-Starts sprangen am Ende nur fünf Finalteilnahmen heraus – die schwächste WM-Ausbeute eines deutschen Schwimmteams überhaupt.