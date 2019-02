Sport - Maximilian Günther (2/4)

... geb. am 2.7.1997, Team Geox Dragon. Erfolge: Zweimaliger Vizemeister in der ADAC Formel-Masters, 2016 Vizemeister in der europäischen Formel 3, 2017 Dritter in der Formel 3; Formel 1: 2016/2017 Simulatorfahrer bei Mercedes. Er fährt seit dieser Saison in der Formel E.