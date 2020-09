Volleyballer raus - Handballer hoffen

Handball: Vom 17. bis 19. April werden in drei Qualifikationsturnieren sechs Tickets für das olympische Handball-Turnier der Männer vergeben. Deutschland ist Gastgeber einer Ausscheidung, die in Berlin stattfindet. Nach derzeitigem Stand wären dort Rekord-Europameister Schweden, Slowenien und der Dritte der Afrika-Meisterschaft, die derzeit parallel zur EM ausgetragen wird, die Gegner. Die ersten zwei Mannschaften jedes Turnier lösen das Olympia-Ticket für Tokio, das Gastgeber Japan, Weltmeister Dänemark, Panamerika-Meister Argentinien und Asienvertreter Bahrain schon sicher haben. Weitere Plätze sind für den Europameister und den Afrika-Meister reserviert. Aus diesem Grund kann sich die Zusammensetzung der drei Turniere noch ändern. Sollte zum Beispiel Norwegen Europameister werden, träfe die DHB-Auswahl auf Spanien und Portugal. Eine weitere Verschiebung der Turnierzusammensetzung gäbe es im Fall eines Titelgewinns von Slowenien. Definitiv stehen die deutschen Gegner daher erst am Sonntagabend fest.

Die deutschen Handballerinnen hätten für die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier bei der WM mindestens Siebte werden müssen, belegten am Ende aber Platz acht und scheiterten.



Hockey: Beide Nationalteams haben bei den Qualifikationsspielen in Mönchengladbach souverän ihre Tokio-Tickets geholt. Die Frauen setzten sich problemlos gegen Italien (2:0/7:0) durch, die Männer hatten gegen Österreich (5:0/5:3) keine Mühe.