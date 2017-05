DEB-Team unterliegt Dänemark

Die DEB-Auswahl muss die letzten beiden Vorrundenspiele am Samstag (20:15 Uhr) gegen Aufsteiger Italien und am Dienstag (20:15 Uhr) gegen Lettland gewinnen, um noch eine Chance auf die K.o.-Runde zu haben. Spätestens am Dienstag soll auch der 21-jährige Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers mitwirken, der am Samstag in Köln erwartet wird.