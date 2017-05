In diesem Frühsommer wird Amin Younes wieder häufiger mal in Boostedt durchläuten. In der 5000-Seelen-Gemeinde im Süden von Schleswig-Holstein wohnt seit knapp zwei Jahren Horst Hrubesch, der in seiner Zeit als Trainer der deutschen U 21 zu einem von Younes‘ wichtigsten Ratgebern wurde. Und der gebürtige Düsseldorfer, der am Mittwochabend mit Ajax Amsterdam um den Titel in der Europa League spielt, kann den einen oder anderen Tipp gerade sehr gut brauchen.