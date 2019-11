Lewis Hamiltons Weg zum 6. Titel

Sport - Großer Preis von Spanien (5/19)

Daumen hoch für Platz eins: Valtteri Bottas, der das Qualifying für sich entscheidet, kann seine knappe Führung nicht ausbauen. Der Finne fährt vier Sekunden langsamer, was Hamilton zurück an die Spitze katapultiert. Barcelona liegt dem Briten: Er gewinnt das dritte Jahr in Folge und sichert sich zudem die schnellste Rennrunde.