20 Tor für Kosovo, 1:1 durch Vedat Muriqi

18 Gelbe Karte für Ondřej Čelůstka (Tschechien)

16 Tor für Tschechien, 0:1 durch Patrik Schick

15 Gelbe Karte für Vedat Muriqi (Kosovo)

1 Spielbeginn

90 Die Letten hingegen stehen nach der Niederlage nach wie vor punktelos am letzten Tabellenrang. Für sie geht es am Montag gegen Nordmazedonien.

90 Und gegen genau den geht es für Österreich am kommenden Montag.

90 Aufgrund der Tatsache, dass sich Polen im Parallelspiel gegen Slowenien mit 0:2 geschlagen geben musste, kann die Foda-Truppe bis auf drei Zähler an den Tabellenführer heranrücken.

90 Fazit:

Wie schon im Hinspiel geht es zwischen Deutschland und den Niederlanden hoch her! Diesmal hat die Elftal mit 4:2 das bessere Ende für sich und hat damit wieder alle Chancen auf den Gruppensieg. Zur Pause lag die DFB-Elf noch mit 1:0 vorne, doch dann drehten die Gäste auf und spielten die deutsche Abwehr phasenweise schwindelig. Nach dem Treffer von de Jong und einem Eigentor von Tah brachte ein glücklicher Elfmeter von Kroos die Gastgeber kurzzeitig zurück, doch Holland war heute einfach die stärkere Mannschaft und schlug durch Malen und Wijnaldum noch zweimal zu. Die deutsche Offensive war nach dem Wechsel erschreckend schwach und leistete sich viel zu viele unnötige Ballverluste. Auch in Sachen Einsatz und Mentalität waren die Gäste den Deutschen heute eine Nase voraus. Weiter geht es für Jogi Löw und seine Jungs am Montag mit dem nächsten Quali-Spiel in Nordirland, die Niederlande treten zeitgleich in Estland an. Tschüss aus Hamburg und noch einen schönen Abend!

90 Somit schiebt sich die ÖFB-Truppe auf Rang zwei vor und überholt damit Israel.

90 Fazit: Österreich fährt einen nie gefährdeten 6:0-Heimsieg gegen Lettland ein. Gleich zu Beginn konnte die ÖFB-Auswahl durch Treffer von Arnautovic (7.) und Sabitzer (13.) für klare Verhältnisse sorgen. Auch danach hielt man den Druck hoch und fand dabei auch noch weiter Großchancen vor. Ebenso ging es auch nach der Pause in einer ähnlichen Tonart weiter. Erst war es erneut Arnautovic, der vom Elfmeterpunkt auf 3:0 stellen konnte, ehe in der Schlussviertelstunde noch drei Treffer nachgelegt werden konnten. Es war über die gesamten 90 Minuten ein Spiel auf ein Tor und somit stehen am Ende drei wichtige Zähler am Konto.

90 Konrad Laimer:: "Es ist im großen und ganzen ein sehr verdienter Sieg auch in der Höhe. Wir haben wichtige drei Punkte eingefahren."

90 Und jetzt ist es aus!

90 Spielende

90 Spielende

90 Fast das 3:4! Mit einem Lupfer wird die holländische Abwehrkette ausgehebelt und plötzlich ist Gnabry am Elfer frei vor Cillessen! Der Münchner zieht aus der Drehung sofort ab und streift mit seinem Abschluss den rechten Außenpfosten.

90 Zwei Minuten gibt es hier nochmal oben drauf.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

89 Die Österreicher schieben sich das Leder nur noch in den eigenen Reihen zu und gehen die Sache nun etwas ruhiger an.

90 Tooor für Niederlande, 2:4 durch Georginio Wijnaldum

Nein! Aber für die Niederlande gibt es eine! Joshua Kimmich spielt in der Zentrale einen Fehlpass Richtung Süle und Holland kontert! Georginio Wijnaldum schickt Memphis Depay auf die Reise, zieht dann den Sprint an und bekommt die Kugel am Strafraum wieder quer gespielt. Süle kommt nicht hinterher und Wijnaldum schiebt gegen die Laufrichtung von Neuer zur Entscheidung ein.

90 Vier Minuten gibts obendrauf! Gibt es es noch die eine dicke Torchance für Deutschland?

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

88 Langsam läuft der DFB-Elf die Zeit davon. Holland hält den Ball clever vom eigenen Tor fern und Deutschland fällt im Moment wenig ein. Julian Brandt will über rechts eine Ecke herausholen, bekommt aber nur einen Einwurf.

87 Gelbe Karte für Roberts Savaļnieks (Lettland)

Der Lette sieht nach einem Einteigen gegen Laimer die gelbe Karte.

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Bartosz Bereszyński (Polen)

90 Auswechslung bei Slowenien -> Domen Črnigoj

90 Einwechslung bei Slowenien -> Robert Berić

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Tor für Belgien, 0:4 durch Michy Batshuayi

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Ilzat Akhmetov (Russland)

90 Gelbe Karte für Joe Allen (Wales)

89 Tor für Kroatien, 0:4 durch Dejan Lovren

89 Auswechslung bei Russland -> Aleksandr Golovin

89 Einwechslung bei Russland -> Ilzat Akhmetov

86 Kai Havertz ist bisher überhaupt nicht in der Partie und wandert wie ein Fremdkörper durch die holländische Hälfte. Ein Ballverlust jagt den anderen beim Leverkusener.

85 Tooor für Österreich, 6:0 durch Michael Gregoritsch

Sabitzer wird am Strafraum von Grillitsch wunderbar in Szene gesetzt und zieht ab. Sein Versuch landet zwar nur an der Stange, springt von dort zurück zu Gregoritsch und der schiebt aus kurzer Distanz ein.

84 Im Parallelspiel führt Slowenien im Übrigen bereits mit 2:0 gegen Polen. Bleibt es dabei, so würde die ÖFB-Truppe bis auf drei Zähler an den Tabellenführer heranrücken.

83 Die Fans in Salzburg feiern bereits die österreichische Mannschaft mit "Oh, wie ist das schön"-Sprechchören...

84 Volles Risiko! Löw stellt auf Viererkette um, nimmt Ginter runter und bringt den offensiven Brandt.

86 Auswechslung bei Aserbaidschan -> Dimitrij Nazarov

86 Einwechslung bei Aserbaidschan -> Agabala Ramazanov

84 Einwechslung bei Deutschland: Julian Brandt

84 Auswechslung bei Deutschland: Matthias Ginter

82 Beide Teams wechseln noch einmal für die letzten zehn Minuten.

82 Einwechslung bei Lettland: Roberts Uldriķis

85 Auswechslung bei Slowenien -> Andraž Šporar

85 Einwechslung bei Slowenien -> Denis Popovič

83 Was hat die deutsche Elf jetzt noch im Tank? Bis auf den zweifelhaften Elfmeter hat Deutschland seit einer halben Stunde offensiv nichts mehr bewegt. Setzt Löw nochmal einen Impuls von der Bank?

82 Auswechslung bei Lettland: Oļegs Laizāns

82 Einwechslung bei Österreich: Florian Grillitsch

82 Auswechslung bei Österreich: Aleksandar Dragović

84 Tor für Wales, 2:1 durch Gareth Bale

81 Einwechslung bei Niederlande: Nathan Aké

81 Auswechslung bei Niederlande: Ryan Babel

80 Tooor für Österreich, 5:0 durch Konrad Laimer

Alaba flankt den Ball in die Mitte, wo die Letten die Kugel nicht klären können und am Ende Laimer das Leder aus kurzer Distanz im Tor unterbringt.

83 Auswechslung bei Kroatien -> Bruno Petković

83 Einwechslung bei Kroatien -> Mario Pašalić

78 Stangenschuss Arnautovic! Arnautovic bekommt am Strafraum die Kugel, legt sie sich auf rechts und zieht ab. Sein Versuch landet aber nur an der Stange.

77 Einwechslung bei Lettland: Ritvars Rugins

77 Auswechslung bei Lettland: Kristers Tobers

81 Gelbe Karte für Grzegorz Krychowiak (Polen)

81 Gelbe Karte für Anton Krivotsyuk (Aserbaidschan)

81 Auswechslung bei Kroatien -> Nikola Vlašić

81 Einwechslung bei Kroatien -> Milan Badelj

79 Tooor für Niederlande, 2:3 durch Donyell Malen

Holland geht wieder in Front! Ginter spielt auf der rechten Seite einen Fehlpass in die Füße von Blind und danach geht alles viel zu schnell für die deutsche Abwehr. Depay schickt Wijnaldum in den Strafraum und der Liverpooler legt vor Neuer mit einem leichten Lupfer quer für Donyell Malen, der im ersten Länderspiel gleich mal trifft!

80 Auswechslung bei Russland -> Aleksey Ionov

80 Einwechslung bei Russland -> Aleksandr Erokhin

80 Auswechslung bei Wales -> Neil Taylor

80 Einwechslung bei Wales -> Ben Davies

76 Tooor für Österreich, 4:0 durch Stefan Ilsanker

Und was für ein Einstand von Ilsanker! Sabitzer flankt die Kugel in den Strafraum, dort legt Gregoritsch direkt auf Ilsanker und der köpft das Leder an die Stange. Von dort springt die Kugel Goalie Steinbors an den Körper und am Ende haut er sich die Kugel irgendwie selbst über die Linie. Ein kurioser Treffer.

79 Auswechslung bei Schottland -> Scott McTominay

79 Einwechslung bei Schottland -> Matt Phillips

79 Auswechslung bei Slowakei -> Róbert Mak

79 Einwechslung bei Slowakei -> Michal Ďuriš

75 Der zweite Wechsel bei den Österreichern: Für Kapitän Baumgartlinger kommt Ilsanker neu in die Partie.

76 Jetzt ist das hier wie schon im Hinspiel ein offener Schlagabtausch. Beide Teams wollen den dritten Treffer setzen. Depay scheitert aus kurzer Distanz an Neuer, auf der anderen Seite kann Havertz eine Schulz-Hereingabe nicht verarbeiten.

78 Gelbe Karte für Manuel Battistini (San Marino)

75 Einwechslung bei Österreich: Stefan Ilsanker

75 Auswechslung bei Österreich: Julian Baumgartlinger

74 In den letzten Minuten trauen sich die Letten hier vermehrt in die Offensive. Der große Druck der Österreicher hat nun etwas nachgelassen.

75 Auch wenn die Entstehung glücklich war, kommt dieser Treffer für die deutsche Mannschaft genau zur richtigen Zeit. Gegen stark aufspielende Holländer war zuvor kaum noch etwas zu sehen von den Gastgebern.

76 Auswechslung bei Polen -> Krzysztof Piątek

76 Einwechslung bei Polen -> Dawid Kownacki

76 Auswechslung bei Belgien -> Kevin De Bruyne

76 Einwechslung bei Belgien -> Dennis Praet

72 Bei den Hausherren zeichnet sich der nächste Spielerwechsel ab...

75 Auswechslung bei Wales -> Ethan Ampadu

75 Einwechslung bei Wales -> Sam Vokes

74 Gelbe Karte für Petar Stojanović (Slowenien)

74 Auswechslung bei San Marino -> Filippo Berardi

74 Einwechslung bei San Marino -> Matteo Vitaioli

73 Tooor für Deutschland, 2:2 durch Toni Kroos

Ausgleich! Toni Kroos übernimmt die Verantwortung und schiebt lässig unten links ein. Jasper Cillessen war in die andere Ecke unterwegs.

70 Zwanzig Minuten verbleiben hier noch! Wie viel investiert die ÖFB-Auswahl hier gegen Ende des Spiels noch? Immerhin wartet auf Baumgartlinger und Co. am Montag das wichtige Spiel gegen Polen...

73 Auswechslung bei Aserbaidschan -> Shahriyar Rahimov

73 Einwechslung bei Aserbaidschan -> Tamkin Khalilzada

72 Gelbe Karte für Frenkie de Jong (Niederlande)

Frenkie de Jong ermeckert sich eine Gelbe Karte.

69 Nun tauscht auch Franco Foda das erste Mal: Anstelle von Lazaro kommt Gregoritsch in die Partie.

71 Elfmeter für Deutschland! Das ist ein Geschenk! Einerseits stand Schulz vorher wohl knapp im Abseits, andererseits konnte de Ligt nicht einmal sehen, wie der Ball leicht an seine linke Hand sprang. Einen Videobeweis gibt es hier nicht, also steht die Entscheidung.

72 Tor für Kroatien, 0:3 durch Bruno Petković

69 Einwechslung bei Österreich: Michael Gregoritsch

69 Auswechslung bei Österreich: Valentino Lazaro

69 Nach wie vor ist es ein Spiel auf ein Tor. Österreich drückt die Letten, die in der Offensive überhaupt nicht stattfinden, hinten hinein. Einzig die großen Torchancen gibt es in Durchgang zwei nicht mehr in dieser Häufigkeit wie noch vor der Pause.

69 Die Gäste haben das Spiel gedreht! Und das hatte sich ein wenig angekündigt. Seit einer Viertelstunde sind die Niederlande klar das engagiertere Team und decken in der deutschen Abwehr einige Defizite auf. Hat Löws Truppe nun eine Antwort parat?

67 Die Letten führen ihren ersten Spielerwechsel in dieser Partie durch. Generell ist es der erste Tausch des Spiels.

70 Auswechslung bei Polen -> Mateusz Klich

70 Einwechslung bei Polen -> Krystian Bielik

70 Auswechslung bei Polen -> Kamil Grosicki

70 Einwechslung bei Polen -> Jakub Błaszczykowski

70 Gelbe Karte für Dmitry Barinov (Russland)

70 Gelbe Karte für Kenny McLean (Schottland)

70 Auswechslung bei Kroatien -> Ante Rebić

70 Einwechslung bei Kroatien -> Josip Brekalo

67 Einwechslung bei Lettland: Roberts Savaļnieks

67 Auswechslung bei Lettland: Andrejs Cigaņiks

66 ...Alaba versucht es, doch sein Schuss geht deutlich über das Tor.

69 Auswechslung bei Aserbaidschan -> Richard

69 Einwechslung bei Aserbaidschan -> Rashad Eyubov

66 Baumgartlinger wird 18 Meter vor dem gegnerischen Tor in zentraler Position gefoult. Das gibt nun eine hervorragende Freistoßmöglichkeit für die ÖFB-Truppe...

64 Černomordijs klärt bei einer Flanke etwas unorthodox zum nächsten Eckball für die Österreicher. Dieser bringt in Folge aber neuerlich keine Gefahr ein.

67 Auswechslung bei San Marino -> Mattia Giardi

67 Einwechslung bei San Marino -> Alex Gasperoni

66 Tooor für Niederlande, 1:2 durch Jonathan Tah (Eigentor)

Holland wird stärker und belohnt sich mit dem zweiten Treffer! Aber auch da hilft die deutsche Abwehr mit. Nach einer Ecke von links kommt Virgil van Dijk in der Mitte trotz Bewachung von drei DFB-Kickern zum Kopfball und zwingt Neuer zu einer Glanztat. Memphis Depay macht die Kugel von links nochmal scharf, Babel springt im Fünfer drüber und Tah bugsiert das Ding unglücklich in die eigenen Maschen.

66 Auswechslung bei San Marino -> Enrico Golinucci

66 Einwechslung bei San Marino -> Alessandro Golinucci

66 Auswechslung bei Russland -> Roman Zobnin

66 Einwechslung bei Russland -> Dmitry Barinov

66 Gelbe Karte für Richard (Aserbaidschan)

63 Die Hausherren versuchen nun erstmal, wieder Ruhe in die Partie zu bringen und lassen den Ball eine Weile durch die eigenen Reihen laufen. Dann folgt allerdings der Fehlpass und Holland kontert, doch Ginter bleibt im entscheidenen Zweikampf gegen Malen stabil.

62 Lainer versucht es mit einem platzierten Flachschuss, doch erneut ist Goalie Steinbors zur Stelle und kann die Kugel parieren.

65 Tor für Slowenien, 2:0 durch Andraž Šporar

61 Hinteregger wird am eigenen Strafraum von Gutkovskis gefoult und bleibt kurz liegen. Es geht aber kurz darauf weiter beim Frankfurt-Legionär.

61 Jetzt wird fleißig gewechselt. Als Reaktion auf das 1:1 und den niederländischen Doppelwechsel wird Löw etwas defensiver und nimmt seine Spitzen Werner und Reus vom Feld. Dafür kommen die Mittelfeldleute Havertz und Gündoğan.

59 Auch in Durchgang zwei zeigt sich bislang eins sehr ähnliches Bild wie vor der Pause. Österreich dominiert weiterhin nach belieben das Geschehen und dominiert Spiel und Gegner. Einzig was die Chancen betrifft, zeigte man sich vor der Pause etwas zielstrebiger im letzten Spieldrittel.

63 Tor für Belgien, 0:3 durch Nacer Chadli

63 Auswechslung bei Wales -> Harry Wilson

63 Einwechslung bei Wales -> Jonathan Williams

63 Auswechslung bei Slowakei -> Juraj Kucka

63 Einwechslung bei Slowakei -> Lukáš Haraslín

60 Einwechslung bei Deutschland: İlkay Gündoğan

60 Auswechslung bei Deutschland: Marco Reus

60 Einwechslung bei Deutschland: Kai Havertz

60 Auswechslung bei Deutschland: Timo Werner

62 Auswechslung bei Slowenien -> Benjamin Verbič

62 Einwechslung bei Slowenien -> Domen Črnigoj

62 Auswechslung bei Schottland -> John McGinn

62 Einwechslung bei Schottland -> Ryan Christie

62 Auswechslung bei Schottland -> James Forrest

62 Einwechslung bei Schottland -> Kenny McLean

57 ...Lazaro bringt den Ball hoch in den Strafraum, wo die Letten klären können.

59 Tooor für Niederlande, 1:1 durch Frenkie de Jong

Da ist der Ausgleich! Und das geht viel zu leicht! Ryan Babel darf von links gegen drei Deutsche flanken und bringt den Ball an den Elfer. Dort setzt sich de Jong gegen Tah und Schulz, die beide nicht gut aussehen, durch und lässt Neuer aus zehn Metern keine Chance.

57 Lainer holt den nächsten Corner für die ÖFB-Auswahl heraus...

58 Einwechslung bei Niederlande: Davy Pröpper

55 Alaba mit der nächsten Großchance! Lazaro tankt sich auf rechts schön durch, spielt die Kugel flach zur Mitte und Alaba kommt aus elf Metern zum Abschluss. Sein Versucht geht aber über das Tor. Da wäre auf jeden Fall mehr drinnen gewesen...

58 Auswechslung bei Niederlande: Denzel Dumfries

58 Einwechslung bei Niederlande: Donyell Malen

59 Tor für Russland, 1:2 durch Stephen O'Donnell (Eigentor)

58 Auswechslung bei Niederlande: Marten de Roon

57 Die Partie wird jetzt immer interessanter! Die Niederlande kommen gleich mehrfach mit dem spielstarken Depay über rechts. Einmal rettet in der Mitte Kimmich in höchster Not, dann faustet Neuer einen Wijnaldum-Schuss aus 16 Metern zur Seite.

58 Tor für Aserbaidschan, 1:1 durch Mahir Emreli

57 Tor für Belgien, 0:2 durch Dries Mertens

56 Auswechslung bei Belgien -> Adnan Januzaj

56 Einwechslung bei Belgien -> Nacer Chadli

53 Tooor für Österreich, 3:0 durch Marko Arnautović

Arnautovic drischt das Leder kompromisslos hoch in die Mitte.

54 Deutschland ist jetzt die klar bessere Mannschaft! Wieder ist es Schulz, der sich auf links gut durchsetzt und das Leder flach nach innen bringt. Am zweiten Pfosten will Werner gerade einschieben, als van Dijk von dazwischenfunkt und zur Ecke klärt.

52 Elfmeter für Österreich! Bogdaskins reißt Lainer beim Eckball nieder und der irische Referee entscheidet sofort auf Elfmeter.

55 Auswechslung bei Belgien -> Divock Origi

55 Einwechslung bei Belgien -> Dries Mertens

55 Gelbe Karte für Roman Zobnin (Russland)

52 Gelbe Karte für Oļegs Laizāns (Lettland)



52 Wieder die DFB-Elf! Erst macht Reus Tempo, dann hat Kroos das Auge für Schulz. Der Dortmunder flankt von links und verfehlt in der Mitte Gnabry nur um Zentimeter.

51 ...die Flanke kommt gut in den Strafraum, wo Lainer und ein Lette zum Kopfball hochsteigen. Am Ende gibt es neuerdings Eckball.

51 Nächster Eckball für Österreich...

51 Deutschland führt einen Freistoß blitzschnell aus und Reus legt am Strafraum für Gnabry ab. Der Münchner gibt die Kugel vom Fünfereck scharf nach inne und provoziert fast ein niederländisches Eigentor. De Ligt klärt aber zur Ecke.

49 Sabitzer mit dem ersten Abschluss in Durchgang zwei. Der Leipzig-Akteur versucht es mit einem Schuss aus rund 18 Metern, doch die Kugel geht deutlich über das Tor.

52 Gelbe Karte für Chris Mepham (Wales)

48 Auch Walter Schachner, Zlatko Junuzovic und Emanuel Pogatetz haben den Weg ins Stadion gefunden und verfolgen das Geschehen von der Tribüne aus.

49 Gelbe Karte für Marten de Roon (Niederlande)

Marten de Roon senst Kroos im Mittelfeld um und holt sich die nächste Karte ab. Damit ist der Holländer im nächsten Qualifikationsspiel gegen Estland gesperrt.

48 Mit drei schnellen Pässen kombinieren die Niederländer sich mal in den deutschen Strafraum und kommen fast zu einer guten Möglichkeit, doch erneut kann Denzel Dumfries den Ball nicht kontrollieren und wird dann vom aufmerksamen Tah abgekocht.

46 Beide Teams sind im Übrigen unverändert aus der Kabine gekommen.

46 Und weiter geht's!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Ohne personelle Veränderungen geht es in die zweite Hälfte.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Tor für Kroatien, 0:2 durch Ivan Perišić

46 Gelbe Karte für Liam Cooper (Schottland)

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Slowakei -> Albert Rusnák

46 Einwechslung bei Slowakei -> Róbert Boženík

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Pause in Hamburg! Deutschland führt im EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande nach 45 Minuten mit 1:0. Serge Gnabry erzielte nach neun Minuten das bis dato einzige Tor der Partie. Bis auf wenige Ausnahmen hatte die deutsche Elf den Gegner gut im Griff. Jogi Löws Männer überlassen den Holländern zumeist das Spiel und erwarten die Gäste mit einem kompakten Mittelfeld hinter der Mittellinie. Nach Ballgewinnen wird dann blitzschnell umgeschaltet und die flinken Werner, Gnabry und Reus sorgen vorne für jede Menge Unruhe. Der Dortmunder hätte kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhen können, scheiterte aber aussichtsreich an Cillessen. Von der hochgelobten holländischen Offensive war bisher wenig zu sehen. Ob sich das nach dem Seitenwechsel ändert? Bis gleich!

45 Halbzeitfazit: Österreich führt nach einseitigen 45 Minuten völlig verdient mit 2:0. Die ÖFB-Auswahl dominierte hier das Geschehen von Beginn weg und findet sich ausschließlich in der Offensive wieder. Nach nur sieben Minuten brachte Arnautovic die ÖFB-Elf dabei auch in Führung. Nach einem eklatanten Fehler in der lettischen Defensive besorgte der China-Legionär das 1:0. Nur sechs Minuten darauf konnte dann Sabitzer mit einem sehenswerten Schuss auf 2:0 erhöhen. Auch danach machte die Foda-Elf weiter Druck und kam dabei auch zu sehr guten Möglichkeiten. Geht es nach der Pause auch in dieser Tonart weiter, dann dürfen sich die Fans wohl noch auf einige Treffer freuen. Bislang ist es ein äußerst souveräner Auftritt der ÖFB-Truppe.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Eine Minute lässt der irische Referee hier vor der Pause noch nachspielen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Die Foda-Truppe setzt sich nach wie vor um den Strafraum an. Eine richtige Chance gab es in den letzten Minuten aber keine mehr.

45 Ende 1. Halbzeit

43 Reus hat das 2:0 auf dem Fuß! Nach einem Sololauf durch das Mittelfeld misslingt Toni Kroos zunächst das Zuspiel in die Spitze, doch der Madrilene bekommt eine zweite Chance und spielt dann im Strafraum Reus frei. Der Dortmunder hat zwölf Meter vor Jasper Cillessen freie Schussbahn und scheitert an der rechten Hand des Keepers vom FC Valencia.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tor für Kroatien, 0:1 durch Nikola Vlašić

43 Tor für Belgien, 0:1 durch Michy Batshuayi

42 ...Alabas Flanke kann allerdings am Fünfer geklärt werden.

42 Sabitzer holt den nächsten Corner für den Gastgeber heraus...

40 Nach einer guten Spielverlagerung von Daley Blind hat Denzel Dumfries auf rechts mal Platz, kann den Ball aber technisch nicht sauber mitnehmen. Immerhin kommt noch eine Flanke dabei heraus, die Depay in der Mitte deutlich über das Gehäuse nickt.

41 Knapp fünf Minuten geht es in Durchgang eins noch. Gelingt der ÖFB-Auswahl hier vor der Pause noch der dritte Treffer und somit wohl die Entscheidung?

42 Gelbe Karte für Dimitrij Nazarov (Aserbaidschan)

39 Im Parallelspiel führt Slowenien im Übrigen mit 1:0 gegen Polen. Keine schlechte Nachricht für die ÖFB-Auswahl...

41 Gelbe Karte für Davide Simoncini (San Marino)

38 Die deutsche Defensive macht das sehr geschickt und unterbindet das holländische Kurzpassspiel komplett. Immer weider werden die einfallslosen Gäste an die Außenlinien gedrängt und müssen wieder hinten herum spielen.

40 Tor für Russland, 1:1 durch Artem Dzyuba

37 Und wieder ist es ganz knapp! Dieses Mal setzte Sabitzer Arnautovic im Strafraum ein, doch der kommt etwas unkontrolliert zum Abschluss. Somit geht sein Abschluss auch ganz knapp am langen Pfosten vorbei.

35 Nach wie vor geht es hier nur in eine Richtung! Österreich drückt weiterhin auf den dritten Treffer und lässt Lettland hier keine Chance!

37 Gelbe Karte für Mateusz Klich (Polen)

33 Abseitstor Österreich! Erneut kombiniert sich die ÖFB-Elf wunderbar in den Strafraum. Sabitzer leitet einen Pass an der Strafraumgrenze schön weiter zu Arnautovic, der lässt die Kugel sofort in den Lauf von Sabitzer tropfen und der trifft zum 3:0. Doch der Referee entscheidet auf Abseits. Eine ganz enge Entscheidung. Es dürfte wohl eher gleiche Höhe gewesen sein...

35 Gelbe Karte für Memphis Depay (Niederlande)

Depay beschwert sich lautstark über Kimmichs Foul und holt sich auch eine Verwarnung ab.

35 Gelbe Karte für Joshua Kimmich (Deutschland)

Kimmich springt etwas übermotiviert und unnötig in de Ligt als der Ball längst weg ist und sieht die erste Gelbe Karte der Partie.

35 Tor für Slowenien, 1:0 durch Aljaž Struna

33 Wenn Oranje es mal bis an den deutschen Strafraum schafft, dann sind die Gäste mit ihren trickreichen Offensivleuten auch brandgefährlich. gegen das dicht gestaffelte und gut organisierte deutsche Mittelfeld kommen die Gäste allerdings nur selten so weit.

31 Steinbors ist gerade noch dran! Arnautovic bekommt an der Strafraumgrenze den Ball, nimmt sich die Kugel mit und will den Keeper umkurven. Doch Steinbors ist mit seinem Fuß am Ball und grätscht diesen weg.

30 Wieder kommt nach einem Eckball der Gäste Matthijs de Ligt zum Kopfball, trifft den Ball aber nicht richtig und Manuel neuer begräbt ihn sicher. Wirklich gefährlich ist das nicht, was die Niederlande hier anbieten.

30 Lazaro mit der Chance! Alaba spielt die Kugel von links in den Strafraum und dort übernimmt der Italien-Legionär direkt. Der Ball streift aber über die Latte.

29 Knapp eine halbe Stunde ist gespielt und Österreich hat hier alles unter Kontrolle und dominiert das Geschehen nach belieben.

27 Und dann geht plötzlich die Post ab! Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte wird Gnabry auf die Reise geschickt und enteilt der holländischen Abwehr. Wenn der Münchner den mitgelaufenen Werner gesehen und es nicht aus 30 Metern mit einem Heber versucht hätte, hätte das hier gut und gerne eine ganz dicke Chance werden können.

27 Lazaros Schuss aus rund 20 Metern wird geblockt und somit gibt es den nächsten Corner für Österreicher. Alabas Eckball kann allerdings am ersten Pfosten geklärt werden.

25 Österreich kombiniert sich immer wieder schön in den Strafraum. Teilweise wirkt die ÖFB-Elf fast schon etwas zu verspielt und so ist oft am Ende noch ein lettisches Bein entscheidend dazwischen.

26 Tor für Wales, 1:0 durch Pavlo Pashaev (Eigentor)

25 Deutschland überlässt den Niederlanden jetzt mehr oder weniger komplett das Spiel. Die Gäste tun sich damit allerdings etwas schwer und leben vor allem von Einzelaktionen.

23 Von den Gästen ist hier in der Offensive bisher noch nichts zu sehen. Sie befinden sich fast ausschließlich in der eigenen Hälfte und sind aufs Verteidigen konzentriert. Dementsprechend ist es bisher auch ein ruhiger Abend für ÖFB-Keeper Stankovic.

23 Daley Blind schlägt einen Freistoß von der linken Außenbahn mit links auf den zweiten Pfosten. Dort setzt sich der aufgerückte Matthijs de Ligt im Kopfballduell ziemlich leicht gegen Joshua Kimmich durch, nickt die Kugel aber klar am deutschen Kasten vorbei.

21 Die ÖFB-Truppe dominiert hier ganz klar das Geschehen und drückt auf den dritten Treffer...

20 Riesentat Steinbors! Arnautovic kommt nach einer Kombination an der Strafraumgrenze zum Abschluss. Der lettische Goalie reagiert aber ganz stark und kann den eigentlich guten Abschluss parieren.

20 Mit der Führung im Rücken lauert Deutschland jetzt natürlich erst recht auf Konter. Bei Ballbesitz Holland sind alle zehn deutschen Feldspieler weit in der eigenen Hälfte zu finden. Nach Ballgewinn wird dann blitzschnell umgeschaltet, eine Schulz-Hereingabe landet aber genau in den Armen von Cillessen.

18 Die Dominanz der Österreicher spiegelt sich auch im Ballbesitz wieder. Die Truppe von Franco Foda hat hier bisher 75% Ballbesitz...

17 So langsam haben die Gäste sich berappelt und legen wieder zu. Quincy Promes bringt das Spielgerät von links scharf nach innen, wo Niklas Süle am Fünfer im letzten Moment vor Ryan Babel klärt.

17 ...dieses Mal wird der Ball kurz abgespielt und landet am Ende in der österreichischen Abwehrreihe. Dementsprechend bleibt auch eine mögliche Gefahr aus.

17 Und schon der nächste Eckball für das ÖFB-Team...

15 Der Real-Star versucht es aus healbrechter Position direkt mit einem Ball über die Mauer aufs kurze Eck, verfehlt sein Ziel aber deutlich.

15 Österreich hat hier das Geschehen voll und ganz unter Kontrolle und zeigt sich auch eiskalt vor dem Gehäuse!

14 Gnabry schaltet den Turbo ein, geht von rechts auf das holländische Tor zu und wird 28 Meter vor dem Tor von Frenkie de Jong unfair gestoppt. Gute Freistoßposition für Toni Kroos.

13 Tooor für Österreich, 2:0 durch Marcel Sabitzer

Was für ein Schuss von Sabitzer! Der Deutschland-Legionär bekommt im Mittelfeld von Laimer die Kugel, geht zwei, drei Meter und zieht aus rund 25 Metern ab. Die Kugel senkt sich hinter Goalie Steinbors und schlägt zum 2:0 ein.

12 Die Führung hat dem deutschen Spiel sichtlich gut getan. Der Ball läuft jetzt flüssiger bei den Hausherren und es ergeben sich auf den Flügeln auch immer wieder Räume. Nico Schulz kann sich auf links bisher aber noch nicht entscheidend behaupten.

12 Und wieder kann sich der Keeper auszeichnen! Dieses Mal prüft ihn Alaba mit einem Volleyschuss, doch Steinbors bringt erneut eine Hände hinter die Kugel.

11 Auch aus dem fälligen Eckstoß wird es gefährlich! Die Flanke kommt gut in den Strafraum, wo Kapitän Baumgartlinger zum Kopfball kommt. Dieser fällt letztlich aber zu zentral aus und kann von Goalie Steinbors entschärft werden.

10 Und erneut wird es gefährlich! Laimer flankt aus dem Halbfeld Richtung Lazaro, doch ein Lette fährt gerade noch dazwischen und klärt zum Eckball.

10 Tor für Schottland, 1:0 durch John McGinn

9 Tooor für Deutschland, 1:0 durch Serge Gnabry

Im Gegenzug geht Deutschland in Führung! Joshua Kimmich spielt aus der Zentrale einen herrlichen öffnenden Pass auf Lukas Klostermann, der die holländische Kette hinter sich lässt und alleine auf Jasper Cillessen zuläuft. Der Abschluss des Leipzigers aus zehn Metern ist eher kläglich, doch vom Keeper fliegt das Leder genau in die Füße von Gnabry, der aus acht Metern mit rechts cool ins linke Eck vollstreckt.

9 Die erste richtig dicke Chance hat die Elftal! Nach einem schwachen Zuspiel von Schulz überläuft Babel Tah und bedient Depay. Der zieht von links nach innen und feuert aus 18 Metern auf den Kasten, Neuer reagiert stark und pariert.

8 Ein Auftakt nach Maß für die ÖFB-Auswahl! Allerdings darf den Gästen hier so ein Fehler nicht unterlaufen...

7 Tooor für Österreich, 1:0 durch Marko Arnautović

Die Letten spielen einen Abstoß kurz ab und Österreich presst sofort drauf. Laimer erobert letztlich die Kugel am gegnerischen Strafraum, der Ball kommt zu Arnautovic und der schiebt das Leder an Goalie Steinbors vorbei ins Tor.

6 Erster Vorstoß der deutschen Mannschaft! Serge Gnabry holt sich die Kugel in der Zentrale, schickt dann Matthias Ginter rechts raus und bekommt den Ball 30 Meter zentral vor dem Tor zurück. Im Duell mit Virgil van Dijk zieht der Münchner dann aber den Kürzeren.

5 Guter Versuch von Sabitzer! Den fälligen Freistoß trägt Sabitzer gut Richtung Kreuzeck an, doch der lettische Keeper kann sich das erste Mal auszeichnen.

4 Die ersten Minuten gehören den Gästen. Die Niederlande haben mehr Ballbesitz und erarbeiten sich den ersten Eckball, der von rechts aber deutlich zu kurz kommt.

4 Gelbe Karte für Armands Pētersons (Lettland)

Hinteregger schickt Ulmer, doch der wird von Petersons am Trikot zurückgehalten. Das gibt zurecht gelb.

3 ...dieser bringt aber keine GEfahr ein, da Laimer im Fünfer per Kopf klären kann.

4 Gelbe Karte für Aljaž Struna (Slowenien)

3 Eckball für Lettland...

2 Die ÖFB-Auswahl versucht über links nach vorne zu spielen, doch Sabitzer steht im Abseits und wird zurecht zurückgepfiffen.

2 Holland beginnt im Gegensatz zur deutschen Elf mit einer Viererkette mit den beiden Superstars Matthijs de Ligt und Virgil van Dijk in der Zentrale. Vorne stürmt der ehemalige Hoffenheimer Ryan Babel, der mittlerweile für Galatasaray Istanbul kickt.

1 Österreich tritt heute wie gewohnt in roten Leibchen und schwarzen Hosen auf. Die Gäste spielen ganz in weiß.

1 Der Ball rollt! Beide Teams sind in ihren klassischen Farben unterwegs. Deutschland spielt in schwarz und weiß, die Niederlande in orange.

1 Und los geht's!

1 Spielbeginn

Österreichs Kapitän Julian Baumgartlinger entscheidet die Platzwahl für sich und entscheidet sich für den Anstoß.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Und nun ertönt auch die österreichische Bundeshymne.

Die Zuschauer auf den Tribünen erheben sich und die lettische Hymne ertönt.

Geleitet wird die Partie im Volksparkstadion vom portugiesischen Gespann aus Schiedsrichter Artur Soares Dias und seinen beiden Assistenten Rui Tavares und Paulo Alexandre Santos Soares. Die Unparteiischen führen die beiden Teams in diesem Moment auch bereits auf das Feld und in wenigen Augenblicken erklingen die Nationalhymnen.

...und kommen nun aufs Feld!

Die Spieler der beiden Teams stehen bereits im Spielertunnel bereit...

Werfen wir noch einen Blick auf die deutsche Startaufstellung. Offenbar setzt Jogi Löw vor Manuel Neuer heute zunächst wieder auf eine Dreierkette, die von Matthias Ginter, Niklas Süle und Jonathan Tah gebildet wird. Die Flügel werden von Lukas Klostermann und Nico Schulz beackert, in der Zentrale schalten Toni Kroos und Joshua Kimmich. Vorne sollen der zuletzt blendend aufgelegte Timo Werner, Serge Gnabry und Marco Reus für Tempo und Tore sorgen.

Für den erst 28-jährigen Iren ist die erste Partie einer österreichischen Mannschaft, die er leitet.

Geleitet wird die Partie von einem irischen Schiedsrichterteam. Referee Robert Hennessy wird an den Seitenlinien von Dermot Broughton und Allen Lynch unterstützt.

Die individuelle Qualität im niederländischen Kader ist unbestritten. Mit Europas Fußballer des Jahres Virgil van Dijk und Europas bestem Mittelfeldspieler der vergangenen Saison Frenkie de Jong stehen gleich zwei ausgezeichnete Akteure in der Startelf von Ronald Koeman. Der Bondscoach gab sich bezüglich der Ausgangslage optimistisch. "Wir haben immer Druck, sowohl bei der deutschen als auch bei der niederländischen Mannschaft, vielleicht diesmal ein bisschen mehr bei uns. Wir wissen aber auch, dass wir bei einem guten Resultat einen großen Schritt machen können", so Koeman.

"Wir spielen zuhause und werden das Spiel dominieren. Ich erwarte einen tiefstehenden Gegner. Wir müssen das Passtempo hoch halten und immer wieder über die Flügel kommen", so Teamchef Franco Foda im Vorfeld der Partie. Mal sehen, wie gut seine Akteure das Vorhaben umsetzen können...

Dass es für die Niederlande in dieser Partie bereits um sehr viel geht, steht dennoch außer Frage. Mit Spitzenreiter Nordirland (12 Punkte) und Deutschland (9) Punkte haben zwei Mannschaften bisher alle ihre Partien in der Gruppe C gewonnen. Oranje hat hingegen erst drei Zähler auf dem Konto, allerdings haben die deutschen Nachbarn auch erst zwei Spiele absolviert. Neben der Auftaktpleite gegen die DFB-Auswahl gab es einen lockeren 4:0-Heimerfolg über Weißrussland.

In einer Viertelstunde geht's in Salzburg los!

Für die Letten läuft es bisher in dieser Qualifikation überhaupt noch nicht. In vier Spielen stehen vier Niederlagen zu Buche. Zudem musste die Truppe von Slavisa Stojanovic bereits ganze 13 Gegentreffer hinnehmen und konnte selbst erst ein Tor erzielen.

Somit entschied sich Teamchef Foda für Stankovic im Tor. Nachdem der bisherige Stammgoalie, Heinz Lindner, nicht einberufen wurde, war diese Position bekanntlich ungewiss.

Um Israel zu überholen bedarf es dabei heute einen Sieg. Folgende elf Akteure sollen das richten: Stankovic - Lainer, Hinteregger, Dragovic, Ulmer - Baumgartlinger, Laimer - Lazaro, Sabitzer, Alaba - Arnautovic.

Zurück ist nach einer Schaffenspause auch Regisseur Toni Kroos. Der Mittelfeldmann von Real Madrid stellte klar, dass man auch heute wieder drei Punkte gegen den Erzrivalen einfahren will. "Natürlich ist es tabellarisch so, dass Holland mehr unter Druck steht als wir. Aber ich sehe uns durch die Erwartungshaltung immer unter Druck. Von daher ist es unser Anspruch, das Spiel zu gewinnen", so Kroos im Vorfeld der Partie.

Somit hält man nun nach vier Spielen bei sechs Punkten und liegt derzeit auf Rang drei.

Die bisherigen vier Spiele verliefen für den ÖFB nicht ganz nach Wunsch. Nach bitteren Niederlagen gegen Polen und Israel konnte Julian Baumgartlinger und Co. erst im dritten Qualifikationsspiel den ersten Sieg einfahren. Gegen Slowenien feierte man einen 1:0-Erfolg, ehe man sich auch gegen Nordmazedonien mit 4:1 durchsetzen konnte.

Bei der Berufung des Kaders für die zwei anstehenden Spiele gegen die Niederlande und Nordirland sorgte Löw mal wieder für eine Überraschung. Mit dem Freiburger Luca Waldschmidt, der zuvor in der U21 begeistert hatte, ist ein weiterer Debütant an Bord. Auch mit Emre Can, der bei Juventus Turin derzeit kaum noch eine Rolle spielt und wenig Einsatzzeiten bekommt, war nicht unbedingt zu rechnen. Verletzungsbedingt nicht dabei sind hingegen Leroy Sané, Julian Draxler, Leon Goretzka und Thilo Kehrer.

Positiv für Österreich gestaltete sich bereits das gestrige Spiel in der Gruppe. Denn da kam Israel nicht über ein Remis hinaus. Für die Truppe von Coach Andi Herzog reichte es gegen Nordmazedonien nur zu einem 1:1. Somit hat die ÖFB-Auswahl heute die Chance sich auf den zweiten Rang nach vorne zu schieben.

Auf die Truppe von Franco Foda warten in den nächsten Tagen zwei ganz wichtige Länderspiele. Heute geht es erst einmal gegen Lettland, ehe am Montag das Duell mit dem Tabellenführer Polen wartet. Sechs Punkte sind dabei im Kampf um den Gruppensieg so gut wie Pflicht.

Bisher ist diese EM-Qualifikation eine runde Sache für die Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw. Nach der peinlichen Weltmeisterschaft in Russland und dem Abstieg aus der Nations Legaue Gruppe A im Vorjahr hat sich Deutschland im Jahr 2019 verbessert präsentiert. Der angekündigte personelle Umbruch blieb zwar aus, dennoch konnten in der EM-Qualifikationsgruppe C drei Siege aus drei Partien eingefahren werden. Neben zwei souveränen Pflichtsiegen gegen Weißrussland (2:0) und Estland (8:0) feierte die DFB-Elf ein starkes 3:2 im Hinspiel in den Niederlanden.

Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Spiel der deutschen Nationalmannschaft auf dem Weg zur Europameisterschaft 2020! Um 20:45 Uhr steht für die DFB-Auswahl in Hamburg das Rückspiel des Klassikers gegen die Niederlande an.

90 Auswechslung bei Zypern -> Fotis Papoulis

90 Einwechslung bei Zypern -> Ioannis Pittas

90 Gelbe Karte für Kostas Laifis (Zypern)

90 Spielende

90 Tor für Belarus, 1:2 durch Maksim Skavysh

90 Spielende

87 Auswechslung bei Kasachstan -> Aleksey Shchetkin

87 Einwechslung bei Kasachstan -> Abat Aimbetov

86 Auswechslung bei Estland -> Henrik Ojamaa

86 Einwechslung bei Estland -> Vlasiy Sinyavskiy

85 Gelbe Karte für Gafurzhan Suyombaev (Kasachstan)

83 Auswechslung bei Estland -> Erik Sorga

83 Einwechslung bei Estland -> Rauno Sappinen

82 Auswechslung bei Kasachstan -> Askhat Tagybergen

82 Einwechslung bei Kasachstan -> Georgiy Zhukov

77 Auswechslung bei Belarus -> Yuri Kovalev

77 Einwechslung bei Belarus -> Maksim Skavysh

77 Auswechslung bei Estland -> Konstantin Vassiljev

77 Einwechslung bei Estland -> Artjom Dmitrijev

73 Auswechslung bei Zypern -> Giorgos Efrem

73 Einwechslung bei Zypern -> Ioannis Kosti

66 Gelbe Karte für Ivan Bakhar (Belarus)

65 Auswechslung bei Kasachstan -> Islambek Kuat

65 Einwechslung bei Kasachstan -> Maxim Fedin

65 Gelbe Karte für Nikita Naumov (Belarus)

64 Auswechslung bei Belarus -> Nikolay Signevich

64 Einwechslung bei Belarus -> Ivan Bakhar

58 Auswechslung bei Zypern -> Grigoris Kastanos

58 Einwechslung bei Zypern -> Anthony Georgiou

54 Tor für Estland, 1:1 durch Erik Sorga

51 Gelbe Karte für Sergiy Maliy (Kasachstan)

48 Tor für Belarus, 0:1 durch Nikita Naumov

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Ioannis Kousoulos (Zypern)

45 Ende 1. Halbzeit

39 Tor für Zypern, 1:1 durch Pieros Sotiriou

15 Gelbe Karte für Nicholas Ioannou (Zypern)

7 Gelbe Karte für Konstantinos Mintikkis (Zypern)

2 Tor für Kasachstan, 0:1 durch Aleksey Shchetkin

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Herzlich willkommen zum 5. Spieltag in Gruppe G der EURO-Qualifikation zum Spiel Österreich gegen Lettland.



Mit zwei Siegen aus den letzten beiden Spielen konnte die ÖFB-Auswahl im Rennen um die begehrten EURO-Tickets bleiben. Nach vier gespielten Runden liegt die Truppe von Franco Foda zwar nur zwei Zähler hinter Rang zwei und Israel, allerdings bereits sechs hinter Spitzenreiter Polen. Dementsprechend muss heute gegen Lettland bereits der nächste volle Erfolg her, wenn man um den Gruppensieg noch ein Wörtchen mitreden möchte. Dies weiß auch der Teamchef: "Wenn man zur EM 2020 will, muss man seine Heimspiele gewinnen. Und wir werden alles daran setzen."



Zudem geht es mit Lettland gegen ein Team, das abgeschlagen am Tabellenende der Gruppe G liegt. In vier Spielen konnten die Letten nicht nur keinen einzigen Zähler holen, sondern sehen sich auch mit einem Torverhältnis von 1:13 konfrontiert.

.

Anpfiff in Salzburg ist um 20.45 Uhr.

90 Fazit:

Nach einer hitzigen Schlussphase in Bukarest gewinnt Spanien unterm Strich verdient mit 2:1 in Rumänien und kann damit die perfekte Bilanz in der Qualifikation bewahren. Über 60 Minuten waren die Gäste aus Spanien eindeutig die bessere Mannschaft. Das Team von Trainer Roberto Moreno spielte einen super Fußball, vor allem in der ersten Hälfte. Dort ließen sie die Rumänen überhaupt nicht ins Spiel kommen und erzielten nach mehreren vom Keeper Ciprian Tătăruşanu gehaltenen Schüssen in der 29. Spielminute den Führungstreffer durch Sergio Ramos. Nach dem Pausentee ging die Partie so weiter, wie sie aufgehört hatte: Spanien überrannte die rumänische Abwehr und konnte durch den schön herausgespielten Treffer von Paco Alcácer erst einmal Ruhe in der Arena schaffen. Nach einer Stunde kamen die Rumänen dann aus dem Nichts zurück ins Spiel, weil der eingewechselte Florin Andone per Kopf einnetzte. Die Schlussphase wurde nochmal hitzig. Llorente sah wegen einer angeblichen Notbremse die Rote Karte. Am Ende zitterte die Furia Roja den Sieg über die Ziellinie, auch weil George Pușcaș in der Nachspielzeit eine Riesen-Chance vergab.

90 Spielfazit:

Am Ende heißt es 1:1 Unentschieden zwischen Irland und der Schweiz im EM-Qualifikationsspiel. Die Marschroute der Gastgeber sah heute so aus: Verteidigen, rigoros verteidigen. Das klappte über weite Strecken sehr gut und stellt die Eidgenossen vor große Probleme im Angriff, weil die Anspielstationen fehlten. Hinzu kam noch eine gewisse Ungenauigkeit im Schweizer Spiel, wodurch viele Angriff schon vor dem Tor scheiterten. Es dauerte bis zur 74. Minute, ehe der vermeintlich erlösende Treffer fiel. Fabian Schär netzt nach Embolos Vorlage und brach den irischen Abwehrriegel. Jedoch schlugen die Boys in Green kurz vor Schluss durch McGoldricks Kopfball zurück (85.) und sicherten sich noch einen Punkt. Irland bleibt auch im fünften Qualispiel ungeschlagen und ist weiterhin Tabellenführer. Die Schweiz ist trotz des einen Zählers ein Verlierer, denn Dänemark gewinnt gegen Gibraltar und kann sich von der Nati absetzen, die Dritter ist. Am Sonntag empfängt die Schweiz dann Gibraltar, Irland muss erst im Oktober wieder ran auf dem Weg zur EM 2020.

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Fabian Schär (Schweiz)

Das Foul von Duffy regt Schär so sehr auf, dass er sich den Iren vorknöpft und mit ihm Stirn an Stirn geht. Der Schiedsrichter löst die Situation auf und verwarnt den Schweizer ebenfalls.

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Shane Duffy (Irland)

Ein Freistoß segelt weit in den Sechzehner und Sommer schnappt sich den Ball aus der Luft. Duffy springt ebenfalls in die Flanke, räumt dabei aber den Keeper unnötigerweise um.

90 Gelbe Karte für Kepa (Spanien)

Der Keeper nochmal mit einem Zeitspiel beim Abstoß.

90 Fast der Ausgleich! Ianis Hagi flankt von rechts außen hoch in den Fünfmeterraum, wo sich George Pușcaș durchsetzt und das Leder wuchtig aufs Tor köpft. Kepa hält den Ball mit einer Riesen-Parade! Auch der Nachschuss aus spitzem Winkel sitzt nicht.

90 Einwechslung bei Schweiz: Edimilson Fernandes

90 Auswechslung bei Schweiz: Kevin Mbabu

90 Drei Minuten der Nachspielzeit sind rum. Die Nati drängt auf die erneute Führung, doch Irland macht das, was es die ganze Zeit über gemacht hat: Sie stehen am eigenen Sechzehner.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Einwechslung bei Irland: Alan Browne

90 Auswechslung bei Irland: David McGoldrick

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

89 Entlastung und Zeitgewinn für Spanien: Es gibt einen Eckball, den die Gäste natürlich kurz ausführen, um dann wieder hinten herum zu spielen.

90 Gelbe Karte für Alan Judge (Irland)

An der Seitenlinie holt er Zakaria von den Beinen und stoppt auf diese Weise einen Schweizer Angriff.

90 Einwechslung bei Schweiz: Admir Mehmedi

90 Auswechslung bei Schweiz: Remo Freuler

88 Die Iberer halten die Kugel nun lange in den eigenen Reihen und wollen den knappen Vorsprung irgendwie über die Zeit retten.

89 Die letzten Minuten laufen. Mbabu versucht es noch einmal mit einer Flanke von der rechten Seite, die aber von Stevens geblockt wird.

85 Roberto Moreno reagiert auf den Platzverweis und bringt für Paco Alcácer mit Mario Hermoso einen frischen Innenverteidiger.

84 Einwechslung bei Spanien: Mario Hermoso

84 Auswechslung bei Spanien: Paco Alcácer

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Hatem Abd Elhamed (Israel)

90 Auswechslung bei Finnland -> Pyry Soiri

90 Einwechslung bei Finnland -> Rasmus Schüller

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Evangelos Pavlidis (Griechenland)

90 Spielende

90 Spielende

84 Die Gäste drehen jetzt bei der Ausführung einer Ecke an der Uhr. Sie wissen: Es kann nochmal eng werden!

86 Einwechslung bei Schweiz: Albian Ajeti

86 Auswechslung bei Schweiz: Breel Embolo

89 Gelbe Karte für Manor Solomon (Israel)

89 Tor für Bosnien-Herzegowina, 5:0 durch Amer Gojak

85 Tooor für Irland, 1:1 durch David McGoldrick

Irland gleicht aus! McCleans Flanke von der linken Seite wird von Mbabu abgefälscht und gerät so zu einer Bogenlampe, die sich in den Sechzehner senkt. David McGoldrick behauptet sich im Luftduell gegen Akanji und drückt den Ball wuchtig in die Maschen.

84 Nach einer irisichen Ecke ist Embolo mal wieder derjenige, der den Konter anführt. Er legt sich den Ball an zwei Spielern vorbei und will hinterhersprinten. Einer von den beiden ist mit McClean aber der schnellste Ire, der den Angriff unterbindet.

81 Die Spanier verstehen die Welt nicht mehr, aber es gibt den Freistoß aus zentraler Position. Ianis Hagi übernimmt Verantwortung, haut das Leder aber in die Mauer.

87 Auswechslung bei Finnland -> Jasse Tuominen

87 Einwechslung bei Finnland -> Fredrik Jensen

87 Tor für Bosnien-Herzegowina, 4:0 durch Edin Višća

82 Einwechslung bei Irland: Scott Hogan

82 Auswechslung bei Irland: Conor Hourihane

85 Auswechslung bei Finnland -> Teemu Pukki

85 Einwechslung bei Finnland -> Rasmus Karjalainen

85 Tor für Bosnien-Herzegowina, 3:0 durch Edin Džeko

85 Auswechslung bei Liechtenstein -> Sandro Wieser

85 Einwechslung bei Liechtenstein -> Daniel Brändle

79 Rote Karte für Llorente (Spanien)

Llorente muss den Platz verlassen, weil er George Pușcaș als letzter Mann, kurz vor dem eigenen Strafraum, zu Fall bringt. Eine harte Entscheidung vom Referee, weil Llorente vor allem den Ball trifft.

79 Es hat sehr lange gedauert, aber die Eidgenossen haben es nun geschafft, das irische Bollwerk zu durchbrechen. Damit verbuchen sie momentan drei Punkte und können den Abstand auf die Boys in Green verkürzen.

77 Zweiter Wechsel bei den Spaniern: Der starke Dani Ceballos wird im Mittelfeld ersetzt von Pablo Sarabia.

83 Auswechslung bei Nordmazedonien -> Enis Bardhi

83 Einwechslung bei Nordmazedonien -> Stefan Spirovski

83 Auswechslung bei Gibraltar -> Jack Sergeant

83 Einwechslung bei Gibraltar -> Ethan Jolley

83 Auswechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Miralem Pjanić

83 Einwechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Stjepan Lončar

77 Einwechslung bei Spanien: Pablo Sarabia

77 Auswechslung bei Spanien: Dani Ceballos

76 Gelbe Karte für Saúl (Spanien)



75 Das Team von Trainer Robert Moreno hat alles unter Kontrolle und lässt in der Offensive das Spielgerät geschickt laufen.

80 Tor für Bosnien-Herzegowina, 2:0 durch Andreas Malin (Eigentor)

76 Gelbe Karte für Kevin Mbabu (Schweiz)

Der Wolfsburger trifft McClean am Knie und holt sich die Verwarnung ab.

72 Beide Trainer wechseln jeweils ein Mal: Rumäniens Coach bringt den Mainzer Alexandru Maxim, während bei Spanien Flügelspieler Mikel Oyarzabal das Grün betritt.

78 Tor für Dänemark, 0:6 durch Christian Gytkjær

74 Tooor für Schweiz, 0:1 durch Fabian Schär

Da ist das Tor! Embolo fungiert am Elfmeterpunkt als Wandspieler und legt den Ball ab für den aus der Tiefe kommenden Schär. Der Verteidiger von Newcastle United nimmt die Vorlage direkt und legt die Kugel platziert und mit Druck unten rechts ins Netz.

72 Einwechslung bei Rumänien: Alexandru Maxim

77 Auswechslung bei Dänemark -> Thomas Delaney

77 Einwechslung bei Dänemark -> Lasse Schöne

77 Auswechslung bei Malta -> Jake Grech

77 Einwechslung bei Malta -> Alfred Effiong

72 Auswechslung bei Rumänien: Ciprian Deac

71 Einwechslung bei Spanien: Mikel Oyarzabal

71 Auswechslung bei Spanien: Rodrigo

76 Auswechslung bei Griechenland -> Efthimios Koulouris

76 Einwechslung bei Griechenland -> Evangelos Pavlidis

76 Auswechslung bei Norwegen -> Stefan Johansen

76 Einwechslung bei Norwegen -> Mathias Normann

76 Gelbe Karte für Aron Sele (Liechtenstein)

76 Auswechslung bei Färöer -> Brandur Hendriksson

76 Einwechslung bei Färöer -> Meinhard Olsen

71 Embolo jagt einem Einwurf nach und geht an Duffy vorbei. Dabei trifft er den Iren unglücklich und schickt ihn zu Boden. Zum Abschluss kommt die Aktion nicht, Keeper Randolph kommt entgegen und schlägt das Leder weg.

75 Auswechslung bei Israel -> Munas Dabbur

75 Einwechslung bei Israel -> Tomer Hemed

75 Auswechslung bei Nordmazedonien -> Boban Nikolov

75 Einwechslung bei Nordmazedonien -> Aleksandar Trajkovski

69 Die Gäste wollen den Zwei-Tore-Abstand wiederherstellen und holt den nächsten Eckball heraus. Die Hereingabe von Fabián Ruiz wird nicht gefährlich.

74 Auswechslung bei Liechtenstein -> Robin Gubser

74 Einwechslung bei Liechtenstein -> Aron Sele

73 Tor für Dänemark, 0:5 durch Christian Gytkjær

73 Auswechslung bei Schweden -> Sam Larsson

73 Einwechslung bei Schweden -> Jimmy Durmaz

68 Von den Iren kommt in der zweiten Hälfte bisher noch weniger als vor dem Seitenwechsel. Die Boys in Green sind noch kein einziges Mal vor Sommer aufgetaucht.

72 Gelbe Karte für Glen Kamara (Finnland)

65 Florin Andone macht weiterhin Alarm und holt einen Eckball heraus. Ianis Hagi flankt das Leder hoch in die Mitte, wo George Pușcaș sich durchsetzt und den Ball aber mit dem Kopf nicht mehr drücken kann. Der spanische Torwart Kepa kann ihn sicher aufnehmen.

64 Können die Hausherren den Schwung des Anschlusstreffers in die letzte halbe Stunde mitnehmen?

70 Auswechslung bei Griechenland -> Vasilios Torosidis

70 Einwechslung bei Griechenland -> Michalis Bakakis

65 Nächster Abschluss, aber wieder nicht aufs Tor. Haris Seferović legt durch den kompletten Strafraum quer zum aufgerückten Mbabu. Der Neu-Wolfsburger trifft den Ball nicht richtig und drischt ihn meilenweit über das Gehäuse.

69 Tor für Dänemark, 0:4 durch Thomas Delaney

69 Gelbe Karte für Martin Büchel (Liechtenstein)

69 Auswechslung bei Nordmazedonien -> Ilija Nestorovski

69 Einwechslung bei Nordmazedonien -> Goran Pandev

63 Einwechslung bei Rumänien: Ianis Hagi

63 Auswechslung bei Rumänien: Nicolae Stanciu

62 Die beste Chance der bisherigen Partie endet mit einem wegrutschenden Embolo: Nach mehreren Pässen steckt Seferović im Sechzehner in den freien Raum und Embolo kann aus neun Metern zum Schuss ausholen. Dann verlässt ihn aber die Balance und er stolpert das Leder ins Aus.

66 Auswechslung bei Norwegen -> Erling Håland

66 Einwechslung bei Norwegen -> Tarik Elyounoussi

66 Gelbe Karte für Dimitrios Pelkas (Griechenland)

60 Tooor für Rumänien, 1:2 durch Florin Andone

Aus dem Nichts erzielt Rumänien den Anschlusstreffer! George Pușcaș macht eine hohe Flanke nochmal gefährlich, weil er per Kopf ablegt auf den in der Mitte stehenden Florin Andone. Der gerade eingewechselte Stürmer köpft das Leder per Aufsetzer ins rechte untere Eck ein.

64 Tor für Nordmazedonien, 1:1 durch Arijan Ademi

64 Auswechslung bei Malta -> Paul Fenech

64 Einwechslung bei Malta -> Jean Farrugia

64 Auswechslung bei Liechtenstein -> Livio Meier

64 Einwechslung bei Liechtenstein -> Sandro Wolfinger

63 Auswechslung bei Dänemark -> Yussuf Poulsen

63 Einwechslung bei Dänemark -> Martin Braithwaite

63 Auswechslung bei Dänemark -> Simon Kjær

63 Einwechslung bei Dänemark -> Mathias Jørgensen

63 Auswechslung bei Färöer -> Árni Frederiksberg

63 Einwechslung bei Färöer -> Jóannes Bjartalíð

63 Auswechslung bei Schweden -> Albin Ekdal

63 Einwechslung bei Schweden -> Gustav Svensson

59 Erster Wechsel des Spiels: Irlands Robinson konnte nicht viel bewirken und geht runter. Neu dabei ist Alan Judge vom englischen Drittligisten Ipswich Town.

57 Genau deshalb kommt jetzt für den unauffälligen Claudiu Keșerü der Stürmer Florin Andone neu auf den Platz.

58 Einwechslung bei Irland: Alan Judge

58 Auswechslung bei Irland: Callum Robinson

56 Einwechslung bei Rumänien: Florin Andone

56 Auswechslung bei Rumänien: Claudiu Keșerü

56 Pure Dominanz der Iberer. Gerade in der Defensive werden die Gäste von den Rumänen kaum geprüft.

56 Xhaka sucht Akanji mit einem Freistoß, erreicht den Dortmunder Verteidiger aber nicht. Dieser wird im Sechzehner von mehreren Gegenspieler bearbeitet und beschwert sich im Nachhinein über ein Halten.

60 Auswechslung bei Griechenland -> Dimitrios Kolovos

60 Einwechslung bei Griechenland -> Dimitrios Pelkas

60 Auswechslung bei Israel -> Omri Ben Harush

60 Einwechslung bei Israel -> Biram Kayal

53 Jesús Navas weiterhin mit viel Offensivdrang auf seiner rechten Außenbahn. Diesmal probiert er es selbst, indem er aus 15 Metern auf den Kasten schießt. Der Ball verfehlt sein Ziel.

58 Auswechslung bei Norwegen -> Joshua King

58 Einwechslung bei Norwegen -> Bjørn Johnsen

53 Breel Embolo läuft im Konter allen davon und will dann nach links rüberlegen zu Seferović. Dabei gerät der Gladbacher aber ins Stolpern und verliert den Ball. So wird das nichts bei der Schweiz, wenn selbst solche Chancen nicht zu Ende gebracht werden.

57 Gelbe Karte für Tim Sparv (Finnland)

50 Kommt Rumänien nach diesem herben Rückschlag noch zurück? Im Moment ist Spanien dem dritten Tor näher, als die Heimelf dem Ersten.

51 Wenn es im Zusammenspiel nicht klappt, dann halt allein: Schär marschiert durch die Mitte und kommt bei 20 Metern Torentfernung zum Schuss. Er trifft den Ball nicht richtig und er zieht mit Drall vom Kasten weg auf die Tribüne.

55 Tor für Israel, 1:0 durch Eran Zahavy

55 Auswechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Deni Milošević

55 Einwechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Haris Duljević

49 Die Boys in Green machen damit weiter, dass sie kompakt hinter dem Ball stehen, jetzt allerdings etwas höher im Feld. Auch so findet die Schweiz keinen effektiven Weg in die gefährliche Zone.

47 Tooor für Spanien, 0:2 durch Paco Alcácer

Eiskalt schlagen die Gäste zu: Dani Ceballos wird am gegnerischen 16-er nicht angegriffen und kann deshalb einen genialen Steckpass auf den startenden Jordi Alba spielen. Der aufgerückte Linksverteidiger spielt direkt weiter in die Mitte zu Paco Alcácer, der aus ein paar Metern nur noch den Ball über die Linie schieben muss. Super gespielt!

52 Tor für Finnland, 1:0 durch Teemu Pukki

46 Es geht weiter im Nationalstadion von Bukarest!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

50 Tor für Dänemark, 0:3 durch Christian Eriksen

50 Gelbe Karte für Andrew Hernandez (Gibraltar)

46 Weiter geht's! Irland stößt zur zweiten Hälfte an.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Gibraltar -> Ethan Britto

46 Einwechslung bei Gibraltar -> Alain Pons

46 Auswechslung bei Gibraltar -> Louie Annesley

46 Einwechslung bei Gibraltar -> Erin Barnett

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Schweden -> Mikael Lustig

46 Einwechslung bei Schweden -> Emil Krafth

46 Auswechslung bei Färöer -> René Joensen

46 Einwechslung bei Färöer -> Heini Vatnsdal

45 Halbzeitfazit:

Schiedsrichter Deniz Aytekin pfeift die erste Halbzeit ab! Spanien führt zur Pause verdient mit 1:0 gegen Rumänien. Die "Furia Roja" stand sehr offensiv, übte viel Druck auf den Gegner aus und erspielte sich dann durch schnelles und schnörkelloses Direktpassspiel viele gute Chancen heraus. Allein Paco Alcácer hatte gleich zu Beginn mehrere Chancen früh das 1:0 zu machen. Doch nicht nur er, auch viele seiner Mitspieler, scheiterten am herausragenden rumänischen Torwart Ciprian Tătăruşanu. Bezeichnend, dass die Spanier einen Elfmeter brauchten, um den Keeper zu bezwingen. Sergio Ramos erzielte in der 31. Minute vom Punkt sicher das verdiente 1:0. Rumänien wurde bis auf ein paar vereinzelte Konterchancen nicht vor dem Tor der Spanier aktiv.

45 Halbzeitfazit:

Ein aus Schweizer Sicht sehr zäher Durchgang geht zu Ende. Im Qualifikationsspiel gegen Irland sind noch keine Tore gefallen, was zwei Gründe hat: Einmal sind die Boys in Green unheimlich defensiv eingestellt und mauern den eigenen Sechzehner zu, auf der anderen Seite fehlt es der Nati an Präzision und Spielidee. Nicht nur einmal lief der Ball am Mitspieler vorbei. Höchstwahrscheinlich wird es in der zweiten Hälfte nicht anders laufen: Irland verteidigt und die Schweiz muss sich was einfallen lassen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 George Pușcaș startet einen Konter und ist auf links allein auf weiter Flur. Trotzdem bekommt er den Ball zum in der Mitte mitlaufenden Nicolae Stanciu. Dieser bleibt dann aber mit einem überhasteten Dribbling an der spanischen Viererkette hängen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Irland hat da deutlich mehr Platz. McGoldrick geht an Schär vorbei und legt den Ball von rechts in die Mitte. Dort verpasst Robinson nur knapp und rutscht an der Flanke vorbei.

43 Über links, über rechts oder durch die Mitte: Es gibt einfach kein Durchkommen für die Schweiz. Die Spieler schieben sich das Leder in Handball-Manier hin und her, ohne Raumgewinn und ohne eine Lücke zu finden.

41 Mutig: Nicolae Stanciu probiert es bei einem Freistoß aus der eigenen Hälfte mit einem Direktschuss auf das spanische Tor. Die Kugel fliegt fast auf Höhe der Eckfahne über die Grundlinie.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Dimitrios Kourbelis (Griechenland)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tor für Norwegen, 2:0 durch Joshua King

45 Gelbe Karte für Kyrian Nwoko (Malta)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

38 Das Duell zwischen Spanien und Ciprian Tătăruşanu spitzt sich zu: Die Gäste spielen einen Angriff per One-Touch-Fußball schnell aus. Jesús Navas spielt den Ball von rechts flach in die Mitte, wo Paco Alcácer so langsam am rumänischen Torwart verzweifelt. Dieser pariert wieder einen wuchtigen Schuss reflexartig und lenkt das Spielgerät über die Querlatte.

40 Zakaria fährt im Zweikampf den Arm nach hinten aus und trifft Robinson im Gesicht. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß, aber Xhaka möchte mit ihm noch ein paar Wörtchen wechseln.

42 Gelbe Karte für Simon Kjær (Dänemark)

41 Tor für Schweden, 0:4 durch Robin Quaison

37 Fast die Führung! Eine Flanke von der linken Seite prallt von einem irischen Körper zu Seferović, der nun frei vor dem Tor ist. Er hat einen spitzen Winkel, bringt den Ball aber trotzdem aufs kurze Eck. Dort macht Randolph die Lücke zu und pariert.

35 Die Partie beruhigt sich wieder etwas. Spanien hat weiterhin alles unter Kontrolle und erzielt dann fast den zweiten Treffer! Eine Flanke aus dem linken Halbfeld von Ceballos kann Rodrigo direkt aus zehn Metern auf den Kasten schießen. Doch Rumäniens Keeper wehrt das Leder zur Seite ab.

39 Gelbe Karte für Vasilios Torosidis (Griechenland)

35 David McGoldrick kommt nach einer Kombination aus 16 Metern zum Schuss. Er zieht aber zu überhastet ab, trifft den Ball nicht richtig und Yann Sommer kann ihn sicher aufnehmen.

33 Sergio Ramos wird lautstark von weiten Teilen des Stadions ausgebuht. Ob das den abgebrühten Verteidiger noch beeinflusst?

32 Das Angriffsspiel der Eidgenossen ist viel zu ungenau. Nicht zum ersten Mal scheitert ein Konter daran, dass Pässe nicht ankommen und im Rücken des in die Tiefe startenden Stürmers landen.

31 Gelbe Karte für Răzvan Marin (Rumänien)

Der Mittelfeldmann bringt Dani Ceballos zu Fall und sieht die nächste Verwarnung.

34 Tor für Dänemark, 0:2 durch Christian Eriksen

33 Tor für Norwegen, 1:0 durch Sander Berge

30 Gelbe Karte für Sergio Ramos (Spanien)

Direkt nach dem Tor sieht Ramos den Gelben Karton. Wahrscheinlich aufgrund des provokanten Jubels nach dem Elfmetertreffer.

32 Gelbe Karte für Joshua King (Norwegen)

29 Bei der folgenden Ecke zeigt Keeper Randolph Schwächen und lässt den Ball aus den Handschuhen rutschen. Die Schweiz kann davon aber nicht profitieren und Schär haut den Nachschuss drüber.

29 Tooor für Spanien, 0:1 durch Sergio Ramos

Spanien geht in Führung! Der Kapitän verzögert kurz und schließt dann souverän ins rechte untere Eck ab.

27 Fabian Schär marschiert aus der Abwehr mit nach vorne und wird etwa 30 Meter vor dem Tor von Whelan gelegt. Es gibt Freistoß für die Schweiz, den Xhaka direkt schießt. Der Ball zieht nach rechts, aber aufgrund eines irischen Kontaktes am Kasten vorbei.

27 Elfmeter für Spanien! Ciprian Deac tritt Dani Ceballos ungeschickt auf die Füße.

26 Ciprian Deac und Nicolae Stanciu wirbeln auf der rechten Seite. Stanciu verliert am Ende den Ball, weil die Spanier dem Dribbler eng auf den Füßen stehen.

28 Gelbe Karte für Atli Gregersen (Färöer)

24 Irland zieht sich ganz tief in die eigene Hälfte zurück und riegelt so den Strafraum ab. Der Weg durch die Mitte ist zu für die Schweiz, es bleiben nur die Außenbahnen.

25 Fast alle Feldspieler stehen in der Hälfte Rumäniens. Noch steht die Fünferkette der Tricolorii einigermaßen sicher.

23 Auffällig bei den Spaniern: Die Außenverteidiger der Viererkette schieben sehr hoch und spielen eher als Außenstürmer, sodass sich Fabián Ruiz und Saúl auf die Halbpositionen fallen lassen. Diese bedienen dann die Offensivkräfte mit geschickten Steilpässen.

25 Auswechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Toni Šunjić

25 Einwechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Marko Mihojević

21 Freuler hat im Konter die Chance, zu Embolo durchzustecken. Er bekommt den Pass von der rechten Seite, aber zu ungenau. Der Ball kommt nicht beim startenden Gladbacher an.

23 Tor für Schweden, 0:3 durch Victor Lindelöf

20 Die Furia Roja ist in der Anfangsphase meistens den einen Schritt schneller in den Zweikämpfen und kann sich so immer wieder gefährliche Chancen herausspielen. Die Heimelf kann sich beim eigenen Keeper bedanken, dass es noch 0:0 steht.

18 Wieder ist Embolo der Zielspieler der Schweizer, aber erneut steht ihm ein Ire auf den Füßen. Er kann die Flanke aus dem linken Halbfeld nicht verarbeiten und sich zum Schuss aufdrehen.

17 Nicolae Stanciu tritt an, schlenzt die Kugel allerdings gute zehn Meter über den Kasten.

20 Auswechslung bei Malta -> Zach Muscat

20 Einwechslung bei Malta -> Ferdinando Apap

16 Entlastung für die Hausherren: George Pușcaș holt einen Freistoß heraus - ca. 30 Meter vor dem gegnerischen Tor.

13 Spanien macht offensiv Druck! Jesús Navas zieht locker an Alin Toşca vorbei und flankt dann hoch auf den zweiten Pfosten. Dort kommt sein Kollege Jordi Alba angerauscht, der das Leder per Volley aus spitzem Winkel ins kurze Eck schiebt. Torwart Ciprian Tătăruşanu pariert diesmal mit dem Fuß.

15 Gelbe Karte für Enda Stevens (Irland)

Der Außenverteidiger von Sheffield United geht mit hohem Bein in den Zweikampf. Er trifft Mbabu an der Schulter und ist nun für die nächste Partie gesperrt.

13 Erste Chance für die Hausherren: McClean zieht von links in die Mitte, kann den Ball jedoch nicht aufs Tor bringen. Beim Ausholen zum Schuss setzt Mbabu das Tackling und verteidigt so die Szene.

11 Der immer noch flinke Jesús Navas holt den Eckball für die Gäste heraus. Fabián Ruiz bringt diesen hoch auf den zweiten Pfosten, wo Sergio Ramos frei aus wenigen Metern auf das Tor köpfen kann. Und wieder ist es Ciprian Tătăruşanu, der mit einer guten Parade das 0:1 verhindert.

15 Tor für Schweden, 0:2 durch Alexander Isak

12 Nach einem langen Einwurf nimmt Embolo den Ball auf und will im Alleingang zum Tor ziehen. Dafür muss er zwischen zwei Iren hindurchschlüpfen und bleibt hängen.

10 Schon wieder werden die Grünen überlaufen, schaffen es aber dennoch, zu verteidigen. Ricardo Rodríguez sieht keine Anspielstation und muss selbst schießen. Es gibt Ecke für die Schweiz.

9 Noch kommt Rumänien kaum durch die aggressiv pressende Hintermannschaft Spaniens. Vlad Chiricheş probiert es mit einem Fernschuss aus über 30 Metern, doch der Versuch geht weit über den Querbalken.

12 Tor für Schweden, 0:1 durch Alexander Isak

6 Wieder ist Paco Alcácer frei durch! Den super Steilpass von Fabián Ruiz über das halbe Spielfeld kann Paco Alcácer unter Kontrolle bringen und dann wuchtig flach in Richtung unteres Eck schießen. Keeper Ciprian Tătăruşanu verhindert aber mit einer Glanzparade die Gäste-Führung und fischt den Ball aus dem Eck.

11 Tor für Bosnien-Herzegowina, 1:0 durch Amer Gojak

7 Irland presst läuft relativ früh an, aber die Schweizer Abwehr kann sich gut befreien. Dann ist im Mittelfeld und auf der Außenbahn viel Platz. Mbabu nutzt ihn, geht nach vorne und flankt zur Mitte. Dort wird Embolo von Duffy am Abschluss gehindert.

5 George Pușcaș initiiert einen solchen Konter, indem er auf rechts außen gleich mehrere Gegenspieler stehenlässt. Von der Grundlinie aus legt er quer in den Rückraum, doch er findet keinen Mitspieler.

4 Nach der dicken Chance in der ersten Minute spielen die Spanier ihren klassischen Ballbesitzfußball. Rumänien steht tief und wartet auf Konter.

7 Gelbe Karte für Boban Nikolov (Nordmazedonien)

4 Der erste Schwall an Aktionen nach vorne gehört den Gästen. Embolo verspielt aber an der Sechzehnerkante den Ball beim Doppelpass.

6 Tor für Dänemark, 0:1 durch Robert Skov

1 Fast das Blitz-Tor für Spanien! Jesús Navas steckt klasse durch auf den startenden Paco Alcácer. Der Stürmer läuft frei auf das gegnerische Tor zu, scheitert dann aber mit einem Flachschuss aus wenigen Metern am Keeper.

1 Mit etwas Verspätung geht es los! Die Rumänen sind in gelben Trikots unterwegs, während die Gäste aus Spanien in Rot gekleidet sind.

1 Spielbeginn

1 Jetzt aber! Die Schweiz in weißen Trikots und roten Hosen hat den Anstoß. Irland spielt in grünen Shirts.

1 Spielbeginn

Bevor der Ball dann nun wirklich rollt, gibt es noch eine Gedenkminute im Stadion. Sie gilt drei verstorbenen irischen Fans, unter anderem dem 15-jährigen Jungspieler Mikey Leddy, der bei einem Unfall auf Lanzarote ums Leben kam.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Das Spiel im gut besuchten Nationalstadion von Bukarest leitet ein Bekannter aus der Bundesliga: Deniz Aytekin, der seit 2011 FIFA-Schiedsrichter ist, wird heute von seinen Assistenten Eduard Beitinger und Rafael Foltyn an den Seitenlinien unterstützt.

Angeführt vom spanischen Schiedsrichter Carlos Del Cerro Grande kommen die Mannschaften auf den Rasen und stellen sich für die Nationalhymnen auf. Bevor die Musik losgeht, schüttelt der irische Präsident Michael D. Higgins allen Spielern und Einlaufkindern die Hand. Als er durch ist, ertönt erst der Schweizerpsalm und dann das irische Soldatenlied, "Amhrán na bhFiann" in der Landessprache.

Bei den Spaniern kommt der Dortmunder Paco Alcácer zu seiner langersehnten Rückkehr in die Nationalmannschaft und darf gleich mal von Beginn an spielen. Seinen Bundesliga-Kollegen Thiago vom FC Bayern lässt Coach Robert Moreno erst einmal auf der Bank Platz nehmen. Etwas überraschend besetzt Routinier Jesus Navas anstelle von Dani Carvajal die rechte Abwehrposition.

Rumäniens Trainer Cosmin Contra kann im Gegensatz zum letzten Quali-Spiel im Juni wieder auf seinen Kapitän Vlad Chiricheş vom SSC Neapel bauen. Auch Routinier und Knipser Claudio Keseru ist von Beginn an dabei. In fünf Qualifikationsspielen netzte der 32-Jährige fünf Mal ein. Gemeinsam mit dem 23-jährigen George Puscas, der auch schon drei Tore erzielen konnte, soll er die Defensive der Spanier beschäftigen.

Die Nati feiert heute ein Jubiläum: Zum 800. Mal wird die Schweiz ein Fußball-Länderspiel bestreiten. Das allererste fand vor vor 114 Jahren im Februar 1905 gegen Frankreich statt. Es endete vor 500 Zuschauern im Pariser Prinzenpark mit einem 1:0-Sieg für Les Bleus. Seitdem gab es 278 Siege für den SFV und 1163 Mal traf ein Schweizer Stürmer ins gegnerische Netz. Gibt es heute einen Erfolg zum Jubeltag?

Bei den Rumänen sind die Aussichten, trotz eines zweiten Platzes in der Gruppe, auf dem zweiten Blick nicht ganz so rosig. Denn mit den punktgleichen Schweden und den zwei Punkte dahinter liegenden Norwegern stehen der "Tricolorii" gleich zwei Konkurrenten im Nacken. Die Mannschaft von Trainer Cosmin Contra erkämpfte sich im Juni in Norwegen nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 und gewann ein paar Tage später souverän mit 4:0 gegen Malta. Dadurch konnten sich die Rumänen ihre beeindruckende Statistik am Leben erhalten: Nur eines der vergangenen 14 Länderspiele haben die Südost-Europäer verloren.

Bislang gab es 18 Aufeinandertreffen der beiden Nationen. Irland gewann davon acht und die Schweiz fünf Stück. Das letzte Duell fand vor drei Jahren statt, ebenfalls im Aviva Stadium von Dublin. Irland gewann mit 1:0 durch einen Kopfballtreffer in der zweiten Minute. Insgesamt muss man Sagen, dass der Rasen der Hauptstadt kein guter Untergrund für die Schweiz ist: Erst einmal konnten die Eidgenossen hier gewinnen.

Einen Schritt näher an dieses große Ziel würden die Spanier gehen, wenn sie die heutige Partie in Rumänien für sich entscheiden. Dann würden die Iberer ihre bisher makellose Bilanz in der Gruppe ausbauen und den Abstand auf die zweitplatzierten Rumänen auf acht Punkte ausbauen. Mitwirken in dieser Partie dürfen womöglich seit langer Zeit auch wieder die beiden Bundesliga-Legionäre Paco Alcácer und Thiago. Gerade Alcácer musste fast ein Jahr auf eine erneute Berufung für die Furia Roja warten. Nach dem guten Saisonstart beim BVB und seinen sechs Toren, ist es nun mal wieder soweit.

Bei den Iren läuft es bisher nahezu perfekt: Zwar ist man keine Offensivmacht, aber die Ergebnisse stimmen. Gegen die eher als "Zwerge" einzustufenden Teams von Georgien und Gibraltar gab es jeweils ein knappes 1:0, aber im Endeffekt drei Punkte. Beim Gastspiel in Dänemark kam man zu einem 1:1 und kassierte dort das bisher einzige Gegentor in der Qualifikation. Das letzte Länderspiel war dann das Rückspiel gegen Gibraltar, das mit 2:0 gewonnen wurde. Irland wird heute zum Knackpunkt-Gegner für die Schweiz, die gewinnen sollte, um Anschluss zur Spitze zu halten.

Heutiger Debütant als Cheftrainer ist der noch unerfahrene Robert Moreno. Für den 41-Jährigen ist die Rolle als Cheftrainer völlig neu, da er zuvor immer nur als Co-Trainer unter Luis Enrique arbeitete. Allerdings hat Moreno bereits im März seinen damaligen Trainerkollegen vertreten und konnte dort in drei Qualifikationsspielen erste Erfahrungen in vorderster Front sammeln. Generell scheint es dem neuen Coach nicht an Selbstbewusstsein zu mangeln. Schon bei seiner Vorstellung im Juni sagte er: "Wenn möglich, wollen wir Luis ehren, in dem wir die EM gewinnen."

Dass die Schweiz im Rückstand ist, was die Anzahl der Spiele angeht, liegt daran, dass sie am Final Four der Nations League beteiligt war. Nach Niederlagen gegen Portugal und England blieb am Ende aber nur der vierte Platz. Die beiden Qualipartien wurden vor diesem kleinen Miniturnier ausgetragen: Gegen Georgien gab es einen 0:2-Sieg und gegen Dänemark ein im Fazit unglückliches 3:3 gegen die Dänen. Die Schweiz lag dort bis zur 84. Minute mit drei Tore vorne, kassierte bis zum Abpfiff aber noch die restlichen Treffer.

Trotz des großen sportlichen Stellenwertes, steht die Partie im Schatten der Trauer - vor allem auf spanischer Seite. Denn letzte Woche wurde bekannt, dass die neunjährige Tochter von Luis Enrique, dem ehemaligen Nationaltrainer der "Furia Roja", nach einer Krebserkrankung verstorben ist. Die Erkrankung war auch im Juni dieses Jahres schon der Grund, warum Enrique den Trainerposten aufgegeben hatte. In Spanien löste die Nachricht vom Tod der Tochter Trauer und Bestürzung aus. Pressekonferenzen wurden abgesagt und die Zeitung "El Mundo" schrieb von der "traurigsten Auswahl" Spaniens.

In der Gruppe D sieht es wie folgt aus: Irland hat schon vier Spiele absolviert und ist mit zehn Punkten Erster. Die Boys in Green haben dreimal gewonnen. Dahinter folgen mit einem schon recht großen Abstand von fünf, beziehungsweise sechs Punkten die Teams aus Dänemark und der Schweiz. Auch sie sind noch ohne Niederlage in der Quali. Die Nati hat allerdings auch erst zwei Partien absolviert. Vierter der Gruppe ist Georgien, auf dem letzten Platz steht Gibraltar.

Hallo und herzlich willkommen zum fünften Spieltag der EM-Qualifikation! Im Spitzenduell der Gruppe F trifft Rumänien auf die spanische Nationalmannschaft. Anstoß ist um 20:45 Uhr.

Guten Abend! Die neue Saison ist erst ein paar Wochen alt und schon stehen die Länderspiele wieder an. In der EM-Qualifikation zum Turnier 2020 stehen sich Irland und die Schweiz gegenüber. Los geht es um 20:45 Uhr im Aviva Stadium der irischen Hauptstadt Dublin.

90 Spielende

83 Auswechslung bei Italien -> Federico Bernardeschi

83 Einwechslung bei Italien -> Kevin Lasagna

82 Auswechslung bei Armenien -> Gevorg Ghazaryan

82 Einwechslung bei Armenien -> Edgar Babayan

80 Tor für Italien, 1:3 durch Andrea Belotti

77 Tor für Italien, 1:2 durch Lorenzo Pellegrini

69 Auswechslung bei Italien -> Nicolò Barella

69 Einwechslung bei Italien -> Stefano Sensi

61 Auswechslung bei Italien -> Federico Chiesa

61 Einwechslung bei Italien -> Lorenzo Pellegrini

59 Gelbe Karte für Nicolò Barella (Italien)

57 Auswechslung bei Armenien -> Artak Grigoryan

57 Einwechslung bei Armenien -> Rumyan Hovsepyan

57 Auswechslung bei Armenien -> Tigran Barseghyan

57 Einwechslung bei Armenien -> Sargis Adamyan

48 Gelbe Karte für Tigran Barseghyan (Armenien)

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe-Rote Karte für Alexander Karapetyan (Armenien)

28 Tor für Italien, 1:1 durch Andrea Belotti

26 Gelbe Karte für Alexander Karapetyan (Armenien)

26 Gelbe Karte für Gevorg Ghazaryan (Armenien)

26 Gelbe Karte für Marco Verratti (Italien)

11 Tor für Armenien, 1:0 durch Alexander Karapetyan