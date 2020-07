Spanien steht nach Belgien, Italien, Russland, Polen und der Ukraine als sechster Teilnehmer an der Endrunde fest. Insgesamt wird die EM 2020, die erstmals in zwölf Ländern stattfindet, mit 24 Mannschaften ausgegtragen. Die Ukrainer hatten ihr Ticket am Montag mit einem 2:1-Sieg über Europameister Portugal gelöst. Den Portugiesen half dagegen auch das 700. Tor von Cristiano Ronaldo nicht. Sie liegen in Gruppe B einen Zähler vor den Serben auf Rang zwei. Allerdings treffen Ronaldo und Co. in den verbleibenden beiden Spielen auf die abgeschlagenen Luxemburg und Litauen, damit stehen die Qualifikationschancen gut.