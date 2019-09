DFB-Pokal-Finale in Frankfurt: Schalkes Trainer Rudi Gutendorf im Spiel gegen Bayern München am 14.6.1969

"Rudi Gutendorf war weltweit ein herausragender Botschafter des deutschen Fußballs, was er für das Ansehen des deutschen Trainerwesens in mehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten geleistet hat, ist einzigartig", erklärte DFB-Vizepräsident Rainer Koch. Er habe auch in Deutschland "seine Spuren hinterlassen, als Riegel-Rudi hat er ein Stück Bundesliga-Geschichte geschrieben", fügte Koch an. In Deutschland trainierte Gutendorf unter anderem den MSV Duisburg, VfB Stuttgart, Schalke 04 und den Hamburger SV. Gutendorf habe „zahlreiche Menschen mit seiner Person und Arbeit positiv berührt“, hieß es in der Mitteilung der Familie. „Es macht uns dankbar und stolz, unser Leben an seiner Seite verbracht zu haben, und wir werden ihn nie vergessen. Als ‚Rudi-Rastlos‘ war er immer ein Mensch voller Energie und Begeisterung für seine Familie und seinen geliebten Fußballsport.“