Was bleibt vom Hype?

Ein Problem ist zum Beispiel der große Leistungsunterschied innerhalb der teilnehmenden Vereine. Wir diskutieren mit Spielerinnen und Verantwortlichen, wie die Liga in Zukunft attraktiver werden kann. Was muss sich ändern, damit mehr Fans in die Stadien kommen? Und warum spielen Top-Klubs, die auch im Männer-Bereich erfolgreich sind, hier eine extrem wichtige Rolle? Diese Fragen beantworten wir in der elften Folge Bolzplatz by Manu Thiele.