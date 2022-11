Es ist das bekannte Bild: Steckt ein Verein in der Krise und die sportlichen Ziele drohen unerreichbar zu werden, sind Trainer oft ihren Job los. Zwölf Spieltage sind in der Bundesliga absolviert und fast ein Drittel der Klubs haben bereits ihren Trainer entlassen. Doch ist das immer die richtige Lösung? Oder sollten Vereine auch in schlechten Zeiten länger an ihren Übungsleitern festhalten und ihnen das Vertrauen schenken? Darum geht es in der neuesten Folge Bolzplatz by Manu Thiele.