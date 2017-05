Darum ist Tuchels Zeit beim BVB zu Ende

So im Tunnel, vergisst ein Tuchel auch mal das zwischenmenschlich Naheliegende. Aber im tiefsten Herzen ist er empathisch. Wie er rund um das Bombenattentat gezeigt hat. Diese Gefühlsregungen waren meines Erachtens nicht aufgesetzt, wie ihm einige vorwerfen. Tuchel hat Herz. Ausgerechnet in dieser für den Klub so schwierigen Phase zeigte sich Tuchel als extrem einfühlsamer Krisenmanager, der in der Öffentlichkeit einen starken Eindruck hinterlassen hat. Watzke missfiel dies, weil intern angeblich viele Themen rund um den Anschlag anders abgesprochen waren. Tuchel wuchs in dieser Zeit zum direkten („Wir wurden zum Spielen gezwungen“) und offenen Kommunikator, Watzke wiederum wurde so indirekt als kühler Vereinspatron dargestellt. Diese Verletztheiten des Geschäftsführers waren dann entscheidend für seinen Entschluss, Tuchel nach der Saison zu entlassen.