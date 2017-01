Marco Reus - mehr Lust an der Last

Die Prozedur wirkt für den Betrachter fast ulkig. Loslaufen bis das dehnbare Band so weit gespannt ist, dass es nicht mehr nachgibt. Wechselweise haben sich Julian Weigl und Marco Reus den an eine Stange gespannten Sprint-Gurt an den Körper gebunden, um auch diesen Teil eines ausgeklügelten Zirkeltrainings im Trainingslager an der Costa del Sol abzuarbeiten.