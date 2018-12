Sport - Dortmund will wieder "oben ranrücken"

In Champions League und Pokal steht der BVB glänzend da, aber in der Liga hat die Borussia in der Vorrunde einige Punkte liegen lassen. Im Traininsglager in Marbella arbeitet die Mannschaft daran, dass es in der zweiten Halbserie nach Möglichkeit besser …