Gladbach: Keine Experimente mehr

Wenn Dieter Hecking guter Laune ist, dann gibt der Fußballlehrer auch gerne mal Anekdoten aus seinem Privatleben preis. In Zeiten beim 1. FC Nürnberg hat der Mann öfter von den Alten Herren der SG Bad Nenndorf/Riehe (bei Hannover) erzählt, bei denen er ab und an mitkicken konnte. Später beim VfL Wolfsburg gab der fünffache Familienvater preis, was ihm alles auf den täglichen Fahrten in seinen Heimatort 30 Kilometer von Hannover entfernt durch den Kopf gehe.