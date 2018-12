Goldener Stern für Eintracht Hildesheim

"Ehrenämtler leisten einen enorm wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Vor allem in Zeiten wie diesen", sagte Gauck. "Das ist ein ganz besonderer Tag. Wir werden das Geld in unsere Kinder- und Jugendarbeit stecken und hoffen, dass unser Projekt in ganz Deutschland Schule macht", sagte der Hildesheimer Vorsitzende Clemens Löcke am Montag in Berlin. Platz zwei ging an den VSG Darmstadt, der behinderten Menschen Tauchunterricht anbietet. Über den dritten Platz freute sich der Mainzer Schwimmverein 1901. In den vergangenen zehn Jahren haben die Vereins-Verantwortlichen aus eigener Kraft das Stadtbad in Mombach vor dem Aus gerettet und neu aufgestellt.



Insgesamt erhielten 16 Sportvereine aus ganz Deutschland eine Auszeichnung für ihr ehrenamtliches Engagement. Der diesjährige Publikumspreis und das Preisgeld von 2.000 Euro ging an die Radsportabteilung der SG Callenberg aus Sachsen. Die "Sterne des Sports" werden seit 2004 durch den Bundespräsidenten vergeben. Für Joachim Gauck war es eine der letzten Amtshandlungen. Am 12. Februar wählt die Bundesversammlung seinen Nachfolger.