Bruchhagen: Suche nach HSV-Sportchef "eine Blackbox"

Eine enge Zusammenarbeit peilt Bruchhagen mit HSV-Mäzen Klaus-Michael Kühne an. "Ich werde ganz sicher auf Herrn Kühne zugehen und zu Herrn Kühne ein gutes Verhältnis entwickeln", so Bruchhagen. Als Vorstandschef von Eintracht Frankfurt hatte er die millionenschweren Zuschüsse Kühnes beim Hamburger SV in der Vergangenheit mehrfach kritisiert - dies habe er allerdings vornehmlich als Interessenvertreter der Eintracht getan, sagte der 68-Jährige. Er habe zugleich immer wieder betont, dass Kühne "Großartiges für den HSV" tue und ein "Glücksfall" sei.