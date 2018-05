War er nun tatsächlich der beste Keeper aller Zeiten? Womöglich eine müßige Frage an solch einem Tag, an dem Gianluigi Buffon das Ende seiner italienischen Ära verkündete. Sicher der smarteste und schnittigste, wie er im feinen, doch legeren Zwirn der Welt lächelnd seinen Abschied aus Turin bekannt gab. Am 19. Mai 2018 um 15 Uhr steht der 40-Jährige gegen Absteiger Hellas Verona letztmals zwischen den Juventus-Pfosten. Rekord-Einsatz Nummer 656 für den Serienmeister. Bei Schlusspfiff wird er eine Arbeitszeit von 58.799 Minuten in 17 Jahren notieren. Inklusive der sechs Anfangsjahre in Parma ist Buffon in 875 Profipartien 384 Mal ohne Gegentreffer geblieben.