Sebastian Rudy (l.) im Zweikampf mit Marc Bartra

Am Freitagabend kam ein dezimierter BVB zu einem 2:2 in Hoffenheim. Mark Uth (3.) und Sandro Wagner (20.) trafen für die TSG. Mario Götze (11.) und Pierre-Emerick Aubameyang (48.) waren für den BVB erfolgreich. In der 41. Minute sah Marco Reus wegen wiederholten Foulspiels eine umstrittene Gelb-Rote Karte.



Der frühe Treffer durch Uth war der Startschuss für Hochgeschwindigkeitsfußball auf beiden Seiten. Der BVB kam schnell zum Ausgleich. So furios die Dortmunder in der Offensive auch agierten, so nachlässig waren sie im Rückwärtsgang - und schon lag der BVB wieder zurück. Aubameyang brachte den BVB in einer ebenfalls unterhaltsammen zweiten Halbzeit wieder zurück. Mit dem Remis verliert der BVB die Spitzengruppe allmählich aus den Augen. Die TSG bleibt indes neben Champions-League-Sieger Real Madrid als einzige Mannschaft in Europas Top-Ligen ohne Niederlage.