André Schubert (Trainer Mönchengladbach): "Wir werden uns am Mittwoch zusammensetzen. Der Verein macht sich Gedanken, völlig legitim. Auch ich mache mir Gedanken. Wir waren nach dem 0:1 sehr verunsichert. Wir haben versucht, das Spiel in die Hand zu nehmen, das ist uns nicht gelungen. Mit tut es auch persönlich leid. Ich bin sehr enttäuscht, gar keine Frage."



Valerien Ismael (Trainer VfL Wolfsburg): "Kompliment an die Mannschaft. Wir haben da weiter gemacht, wo wir am Samstag aufgehört haben. Wir hätten 2:0, 3:0 in Führung gehen müssen. Nach dem Ausgleich haben wir kurz gewackelt, aber dann haben wir wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Insgesamt war es ein verdienter und immens wichtiger Sieg für uns."