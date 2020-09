Viele behaupten in Bremen ja bereits, die ersten Partien seien Bonusspiele, in denen es vor allem auf die B-Note ankomme. „Aber es sind auch Punkte zu vergeben“, gibt Fritz zu bedenken, „und wir haben schon bewiesen, dass man gegen Dortmund gewinnen kann.“ Im Dezember 2014 glückte am letzten Hinrundenspieltag ein 2:1-Erfolg; für Werder war es das Startsignal für die Aufholjagd in der Rückrunde. Einer der Vorkämpfer: der nimmermüde Fritz. Auch in der vergangenen Saison, als in einem einmaligen Kraftakt gegen Eintracht Frankfurt die direkte Rettung am letzten Spieltag in letzter Minute gelang, ging der 22-fache Nationalspieler voran. Ende April widerrief er seinen Rücktritt. „So wollte ich nicht aufhören“, sagt er rückblickend. Der Impuls wirkte: Ganz Bremen rückte für die entscheidenden Spiele näher zusammen. Und Fritz war als Integrationsfigur mittendrin.