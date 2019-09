Schalke mit spätem Siegtor gegen Mainz

90 Fazit:

Schluss in der Veltins-Arena! Nach hartem Kampf dieser beiden Teams ringt der FC Schalke 04 den 1. FSV Mainz 05 mit 2:1 nieder. Nach dem durchaus verdienten Pausen-Vorsprung ging es zunächst weiter wie zuvor. Die Knappen übernahmen das Kommando, kamen aber zu selten in klare Abschlusssituationen. Je länger die Partie andauerte, desto mehr fighteten sich die Nullfünfer in sie hinein. Nach ca. 70 Minuten waren sie dann die bessere Mannschaft und glichen verdient durch einen schicken Treffer durch Onisiwo aus. In der Folge ging es rauf und runter, nach und nach erarbeitete sich Königsblau aber ein Übergewicht. Durch ein Zaubertor von Harit gehen die Gastgeber letztlich also als Sieger vom Platz. Unverdient ist der Dreier nicht, zugleich wäre für die Rheinhessen aber auch mehr drin gewesen. Für sie geht es in acht Tagen daheim gegen den VfL Wolfsburg weiter. S04 schwebt weiter auf der Euphoriewelle. Diese soll sich ebenfalls am Samstag bei RB Leipzig bestätigen.

90 Spielende

90 ...geklärt. Aber durch ist die Kiste noch nicht. Es ist hochspannend, im Schalker Strafraum ist Vollversammlung.

90 Mainz hat einen Eckball auf der linken Seite, Zentner kommt mit nach vorne...

90 Jetzt wird es für die Gäste eine schwere Nummer. Getragen vom Publikum nehmen die Westdeutschen jetzt viel Zeit von der Uhr und werfen sich in jeden Zweikampf. Drei Minuten müssen sie das noch durchhalten. Kommt der FSV nochmal zurück?

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

89 Tooor für FC Schalke 04, 2:1 durch Amine Harit

Ja, nämlich den Schalkern! Einen abgewehrten Freistoß nimmt sich Kenny am rechten Strafraumeck herunter und passt kurz zu Harit. Der 22-Jährige dribbelt sich auf halbrechts bockstark durch die Mainzer Defensive und zwirbelt die Pille von der Sechzehnerkante mit dem rechten Außenrist ins lange Eck. Ein wunderschönes Tor, für Zentner ist nichts zu halten.

88 Nun kann es in beide Richtungen gehen. Während die Rot-Weißen merken, dass auch mehr als dieses Unentschieden drin ist, will die Wagner-Auswahl sich diesen sicher geglaubten Heimdreier doch noch sichern. Gelingt einem Team noch der Lucky Punch?

87 Und wieder die Gastgeber: Diesmal ist es Kutucu, der sein Herz in die Hand nimmt und aus halbrechten 20 Metern abzieht. Hiermit hat Zentner aber keine Probleme, er fängt das Rund locker ab.

86 Per Doppelpass wurschtelt sich Harit mit Mascarell durch und wemmst das Leder aus halbrechten 18 Metern mit Volldampf auf den Kasten. Zentner macht sich lang, schaut dem Ball aber nur hinterher. Dabei hat er Glück, dass er knapp vorbeidüst.

85 Nach schneller Kombination darf sich Baku aus ziemlich mittigen 20 Metern aus der Drehung probieren. Nübel ist in seinem unteren rechten Eck aber zur Stelle und pariert den nicht allzu platzierten Versuch.

84 Stambouli hat in der Mitte etwas zu viel Raum und nimmt rechts Harit mit. Der Marokkaner flankt schließlich ins Zentrum, wo sich Uth hochschraubt. Sein Schädelstoß saust aber ein gutes Stück drüber.

81 Gefährlich! Aarón gibt flach von links nach innen, wo über Umwege Boëtius aus mittigen 13 Metern abschließt. Etwas fahrig befördert er das Spielgerät klar links vorbei.

81 Wagner wechselt zum letzten Mal in dieser Partie. Kutucu kommt für den erneut torlosen Burgstaller.

81 Einwechslung bei FC Schalke 04: Ahmed Kutucu

81 Auswechslung bei FC Schalke 04: Guido Burgstaller

79 Zentner gegen Uth! Der Blaue zieht aus dem Zentrum ein kleines Stück nach links und dann aus 23 Metern knallhart ab. Mainz' neue Nummer eins entschärft das Geschoss etwas unkonventionell nach vorne. Seine Vordermannschaft bereinigt anschließend die Situation.

77 Mascarell zieht nach halbhohem Chip von links aus 13 Metern direkt ab. Zustande kommt nur ein harmloser Abschluss, den Zentner dankend aufnimmt.

76 Einwechslung bei FC Schalke 04: Matija Nastasić

76 Auswechslung bei FC Schalke 04: Weston McKennie

75 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:1 durch Karim Onisiwo

Das hat sich sowas von angedeutet! Mascarell und Sané verlieren die Kugel rechts an der eigenen Strafraumkante gegen Boëtius. Der 25-Jährige passt kurz von links in die Box, wo Onisiwo nicht gestört wird. Stambouli und McKennie schauen nur zu, wie der Joker das Rund aus 14 Metern traumhaft ins rechte obere Eck schlenzt. Keine Chance für Nübel.

74 Bei der Elf vom Berger Feld geht womöglich ein wenig die Puste aus. Nach wie vor läuft sie sehr aggressiv an, gleichzeitig verlieren sie auch den Ball auch sehr früh. Das ist ein Spiel mit dem Feuer.

71 Letzter Wechsel bei den 05ern. Szalai hat bei seinem Ex-Klub vorzeitig Feierabend. Für ihn betritt Onisiwo den Rasen.

71 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Karim Onisiwo

71 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Ádám Szalai

71 Szalai lässt einen Brosinski-Pass auf rechts schön durch, so gelangt eine Flanke flach in den halbrechten Rückraum. Dort wuchtet Fernades die Kirsche aus 17 Metern mit viel Dampf über die Querlatte. Das war schon nicht schlecht.

69 Gefährliche Phase momentan für die Hausherren. Die Schwarz-Truppe riecht Lunte und geht immer energischer ins Pressing. Zwar eröffnet sie damit auch Räume, aktuell sieht das aber offensiv nicht ganz so schlecht aus.

67 Beste Mainzer Möglichkeit! Aarón zirkelt das Leder mit Schnitt nach innen an den Fünfer. Nübel kommt raus, ist aber viel zu spät dran. So wischt Szalai mit dem Schädel dazwischen, bugsiert es aber nur links vorbei. Nübel war wohl noch dran - dennoch heißt es Abstoß.

66 Zurzeit ist richtig Fahrt drin. Erst vertändelt Harit mit einem schlampigen Zuspiel in die Schnittstelle auf Uth eine gute Gelegenheit. Im Gegenzug kann sich Szalai auf rechts gegen Sané nicht durchsetzen. Immerhin gibt es kurze Zeit später Freistoß aus dem rechten Halbfeld.

65 Gelbe Karte für Daniel Brosinski (1. FSV Mainz 05)

Brosinski räumt Caligiuri bei einem gegnerischen Konter seitlich ab. Korrekte Gelbe Karte.

63 S04 will Elfmeter! Nach abgewehrter Ecke gibt Caligiuri von rechts nochmal nach innen. Burgstaller will zum Kopfball gehen, drückt die Pille rechts vorbei. Fernandes hat dabei den Fuß sehr weit oben, sofort rennen der Österreicher und Sané zum Schiedsrichter. Der sieht auch ohne Beteiligung aus Köln keinen Grund zum Pfiff. Wohl vertretbar.

60 Auch Wagner tauscht erstmals aus. Torschütze Serdar geht nach insgesamt guter Leistung herunter. Dafür kommt Uth.

60 Einwechslung bei FC Schalke 04: Mark Uth

60 Auswechslung bei FC Schalke 04: Suat Serdar

58 Offensive und mutige Wechsel von Schwarz. Mit Malong und Latza gehen zwei eher defensiv orientierte Akteure raus. Dafür wirbeln nun Baku und Maxim vorne drin.

58 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Ridle Baku

58 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Pierre Malong

58 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Alexandru Maxim

58 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Danny Latza

57 Nachdem McKennie eine Flanke von Oczipka von links neben den Kasten drückt, geht es nach Zentners präzisem schnellen Abstoß schnell in die andere Richtung. Quaison dringt über halblinks in den Sechzehner ein, bleibt mit seinem Schuss aber an Stambouli hängen. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

56 Oh wei, da muss Schalke viel, viel mehr draus machen! Serdar luchst Malong die Murmel tief in der gegnerischen Hälfte ab. Vier Leute machen mit, er entscheidet sich für einen schwachen Pass nach halbrechts. Der gerät zu lang und trudelt ins Aus. In der Mitte lief McKennie in aussichtsreicherer Lage mit. Chance vertan.

53 Nach flacher Seitenverlagerung von Mascarell nach links zu Oczipka darf der ehemalige Frankfurter ein paar Meter machen. Sein bummsharter Linksschuss rast aus halblinker Position weit über das Gehäuse.

50 Eine Brosinski-Flanke von rechts saust bis zum gegenüberliegenden Flügel zu Aarón durch. Der Linksverteidiger hat viel Zeit und schlägt eine gute Hereingabe an die Fünfmeterraumkante. Latza überspringt Sané und Oczipka, erwischt die Kugel aber nicht richtig. Klar rechts vorbei.

47 Gelbe Karte für Weston McKennie (FC Schalke 04)

McKennie unterbindet mit einer hauchzarten Berührung gegen Latza einen Konter und sieht dafür Gelb.

46 Ohne personelle Veränderungen geht es weiter.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Pause in Gelsenkirchen, zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FSV Mainz 05 steht es 1:0. Dabei begannen die Knappen sehr dominant und hatten viel Ballbesitz. Allerdings haperte es ein wenig am letzten Pass im Angriffsdrittel. Nach und nach fighteten sich dann auch die Rheinhessen ins Match und hatten den einen oder anderen Abschluss, ohne dabei ernsthaft gefährlich zu werden. So plätscherte das Geschehen mit optisch überlegenen Westdeutschen ein bisschen vor sich hin. Nach 36 Minuten traf dann Serdar nach toller Vorarbeit von Harit zum aktuellen Spielstand. In der Folge hätte Burgstaller beinahe nachgelegt. Von den Gästen muss offensiv mehr Durchschlagskraft und Wille kommen. Ansonsten könnte es die nächste Pleite hageln. Spannung ist garantiert - bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Zum wiederholten Male bringt Nübel seine eigene Mannschaft in die Bredouille. Erneut nimmt er einen Rückpass an, lässt den Ball in Richtung Torlinie klatschen und wird dort unter Druck gesetzt. Sein halbhoher Schlag landet in den Füßen Fernandes'. Zu des Schlussmannes Glück schaffen es die Nullfünfer nicht, daraus Kapital zu schlagen.

40 Toller Versuch von Burgstaller! Oczipka und McKennie spielen sich herrlich auf links per Doppelpass nach vorne, wo ersterer zur Flanke ansetzt. Die landet etwas im Rücken des österreichischen Angreifers, der es nahe des Elfmeterpunktes per Seitfallzieher probiert. Ganz knapp rauscht die Murmel am linken Giebel vorbei.

38 Die Führung ist sicherlich nicht gänzlich unverdient, unbedingt abgezeichnet hat sie sich aber auch nicht. Erstmals präsentierten sich die Landeshauptstädter defensiv ungeordnet und erhalten dafür direkt die Quittung. Nun muss die Ausrichtung zwangsläufig nach und nach offensiver werden.

36 Tooor für FC Schalke 04, 1:0 durch Suat Serdar

Ein überragender Pass ebnet das 1:0! Harit läuft vom linken Flügel nach innen und bedient den ideal einlaufenden Serdar, der sich im Rücken von Malong davonschleicht. Niakhaté kann auch nicht mehr rechtzeitig stören. So schießt der königsblaue Mittelfelakteur aus halblinken acht Metern wuchtig ins kurze Eck ein. Zentner ist chancenlos.

35 Oczipkas Flankenversuch aus dem linken Halbfeld prallt zu Harit, der es ebenfalls von halblinks aus 25 Metern direkt probiert. Sein Schuss rutscht ihm über den Schlappen und damit extrem weit über den Kasten.

33 Vorne verliert Burgstaller das Rund, dann geht es blitzschnell: Durchs Zentrum wird Szalai im linken Halbraum in die Tiefe geschickt. Sein Pass in den Rückraum kriegt Latza. Sein gegrätschter Schuss bleibt aber an Mascarell hängen. Das hätte auch noch gefährlicher werden können.

32 Brosinski löffelt das Spielgerät in den Bereich zwischen Fünfer und Strafstoßpunkt. Dort steigt Szalai am höchsten, drückt das Ding aber weit drüber.

31 Quaison zieht nach des linken Strafraumecks nach innen und läuft auf Caligiuri auf. Schiedsrichter Schlager interpretiert dies als Foul - nicht falsch, aber auch kein zwingender Freistoß. Eine gute Position.

31 In der Arena ist es übrigens verhältnismäßig ruhig. Grund dafür ist ein medizinischer Notfall, über den noch nicht mehr bekannt ist. Hoffentlich ist dort nichts Schlimmeres passiert.

29 Eine halbe Stunde ist durch, nach wie vor sind die Königsblauen das leicht bessere Team. Oft sieht das bis zum Sechzehner durchaus gefällig aus, es mangelt aber am letzten Pass. So geht das Remis absolut in Ordnung. Auch die 05er zeigen inzwischen immer mal wieder interessante Ansätze.

26 Und der ist gefährlich! Diesmal gibt Oczipka hoch an den Elfmeterpunkt, wo Sané nach rechts verlängert. Burgstaller hat den richtigen Riecher, verpasst aber um zwei Schuhgrößen.

26 Wieder Serdar. Den anschließenden Eckstoß bekommt er ehemalige Mainzer links im Sechzehner am langen Pfosten. Weil sich niemand um ihn kümmert, darf er aus zehn Metern schießen. Geblockt - nächster ruhender Ball.

24 McKennie verlagert das Geschehen stark auf die rechte Außenbahn zu Kenny, der direkt zu Caligiuri weiterleitet. Kurz vor der Grundlinie lässt er mit einer Körpertäuschung Aarón stehen und hat plötzlich massig Platz. Seinen Pass in den Rückraum erreicht Harit nicht, jedoch setzt Serdar nach. Nach zwei angetäuschten Schussversuchen knallt er das Rund fast vom rechten Strafraumeck aber weit drüber.

23 Die Knappen lassen ein wenig nach. Nach sehr dominanten ersten zehn Minuten ist die Geschichte inzwischen durchaus ausgeglichen. Vor allem fehlt es aber auch an Torchancen. So bleibt es spielerisch sehr überschaubar.

20 Da haben wir auch mal einen guten Abschluss der Rheinhessen! Sané klärt den Standard per Kopf vor Malongs Füße. Der 24-Jährige drischt die Kirsche aus zentralen 25 Metern wuchtig drauf und verfehlt den rechten Pfosten nur knapp. Nübel wäre aber auch wohl da gewesen.

19 Nübel unsicher! Sané passt zu seinem Keeper zurück, der gegen den schnell anlaufenden Szalai den Ball nicht richtig annehmen kann. Er rutscht weg und gewährt eine Ecke, die gleich zu einer weiteren führt...

16 Nun auch die Gäste: Stambouli schießt einen Gegenspieler auf der rechten Defensivbahn an, so gelangt das Leder zu Boëtius. Der Ex-Rotterdamer bleibt aus relativ spitzem Winkel und 16 Metern aber an Sané hängen. Die Ecke mündet in einem Konter, an dessen Ende Oczipkas Hereingabe von links zu hoch für Burgstaller ist.

13 Die erste dicke Chance der Begegnung, aber es ist Abseits! Harit kombiniert sich auf links wunderbar aus der eigenen Hälfte per Doppelpass aus dem Mainzer Pressing. So rast er bis an den gegnerischen Strafraum und setzt Burgstaller in Szene. Der 30-Jährige scheitert aus halblinken neun Metern freistehend an Zentner. Zuvor befand er sich aber klar in der verbotenen Zone.

12 In der Offensive geht beim FSV noch sehr, sehr wenig. Zwar soll es immer wieder rasch über Konter durchs Mittelfeldzentrum gehen. Noch präsentieren sich die Gastgeber aber sehr stabil.

10 Über Harit und ein Mainzer Abwehrbein gelangt die Pille auf die linke Seite zu Oczipka. Mit einem Haken täuscht er an, letztlich springt die erste Ecke der Partie heraus. Die verpufft jedoch.

7 Caligiuri setzt sich auf der rechten Außenbahn gut durch und flankt halbhoch an den Fünfmeterraum. Dort klärt St. Juste gerade noch vor Burgstaller. Das sah im Ansatz vielversprechend aus.

6 Aktuell verstehen es die Rot-Weißen wieder etwas besser, mit aktiven und aggressiven Pressing die Kugel weit vom eigenen Kasten fernzuhalten. So spielt sich vieles im Mittelfeld ab.

3 Ein erster "Abschluss". Kenny erläuft sich an der rechten Grundlinie gerade noch so einen Steilpass und gibt halbhoch an die Sechzehnmeterraumkante. Mascarell probiert es aus mittiger Position mit dem linken Fuß - weit vorbei. Den hat er nicht richtig getroffen.

3 Die ersten Augenblicke verlaufen so, wie es erwartbar war. S04 hat vermehrt den Ball und sucht mit schnellem Flügelspiel die Schnittstellen. Auf der Gegenseite lauern die Nullfünfer auf schnelle Umschaltmomente.

1 Auf geht's!

1 Spielbeginn

Daniel Schlager ist der Referee des heutigen Kräftemessens. Der 29-jährige Bankkaufmann aus Rastatt ist seit dem vergangenen Jahr Teil des deutschen Oberhauses und seit vier Spielzeiten auch in der 2. Bundesliga tätig. Heute kommt er zu seinem zweiten Einsatz in 2019/2020, zuvor leitete er das Remis zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Paderborn 07 (1:1). Ihn unterstützen an den Seitenlinien Sven Waschitzki und Marcel Pelgrim.

Für die Königsblauen sind die Rheinhessen eine Art Lieblingsgegner. 19 Mal verließen sie den Platz als Verlierer bei sechs Unentschieden und neun eigenen Erfolgen. So gingen fünf der letzten sechs Begegnungen an die Westdeutschen, nicht jedoch die bisher letzte. Am 23. Spieltag der Vorsaison kassierten sie eine deftige 0:3-Klatsche.

Auf der Gegenseite lief die Saison eher mau an. Die 05er begannen mit drei Pleiten in Serie (0:3 in Freiburg; 1:3 gegen Borussia Mönchengladbach; 1:6 beim FC Bayern München). Besonders die deftige Niederlage beim Rekordmeister sorgte für lange Gesichter. Nach der Länderspielpause dann aber endlich der Befreiungsschlag: Zuhause wurde Hertha BSC durch eine Bude kurz vor Schluss geschlagen (2:1). Damit kletterten sie vorübergehend auf den Relegationsrang und tankten für die heutige Aufgabe Selbstvertrauen.

Schauen wir zwischendrin auf die Aufstellungen. Bei den Hausherren gibt es mit Blick auf die Vorwoche eine Veränderung. McKennie rückt für Uth (Bank) in die Startelf. Die Gäste hingegen nehmen keine personellen Wechsel vor. Trotzdem sticht etwas Bemerkenswertes ins Auge: Der etatmäßige Stammkeeper Müller sitzt nach auskurierter Verletzung nur auf der Bank. Zentner darf sich nach guter Leistung gegen Berlin weiter bewähren. Den neu ausgerufenen Kampf um die Nummer eins hat der 24-Jährige offenbar gewonnen.

S04-Coach David Wagner nimmt dem kleinen Hype aber rasch Wind aus den Segeln. Zwar wolle er nicht alles künstlich klein reden. “Aber wir müssen es auch nicht größer machen, als es ist. Wir haben allen Respekt, den man vor Mainz 05 haben sollte. Aber es ist klar, dass wir siegen wollen. Wir haben nach wie vor in allen Bereichen ganz, ganz viel Luft nach oben und können noch eine Menge verbessern, haben noch eine Menge Arbeit vor uns.“ Mithelfen soll aufs Neue Amine Harit, der gegen Paderborn doppelt traf. “Er hat sich vom ersten Tag an dafür geöffnet, was wir mit ihm vorhaben. Er macht genau das, was wir von ihm erwarten“, zeigt sich der Deutsch-Amerikaner zufrieden.

Es gibt wieder Euphorie im Gelsenkirchener Umfeld. Nach der verkorksten letzten Spielzeit mit einigen Abstiegsängsten und Platz 14 am Ende sieht die Lage momentan deutlich entspannter aus. Bei Borussia Mönchengladbach (0:0) und gegen den FC Bayern München (0:3) gelangen zwar noch keine Tore. Dies wurde daheim gegen Hertha BSC (3:0) und jüngst beim SC Paderborn 07 (5:1) aber eindrucksvoll nachgeholt. Sollte die Elf vom Berger Feld heute mit drei Treffern Unterschied gewinnen, winkt für eine Nacht die Tabellenführung.