Das große Abtasten

Um sich in der Bundesliga doch noch für das internationale Geschäft zu qualifizieren, ist ein Erfolg am Samstag aber Pflicht. "Es wird jede Woche ein Spiel weniger. Daher steigt der Druck", sagte Weinzierl, dessen Mannschaft in dieser Saison erst ein Auswärtsspiel in der Bundesliga gewonnen hat und zuletzt wettbewerbsübergreifend in vier Spielen ohne Sieg geblieben ist. Mit Gladbach haben die Schalker aber gute Erfahrungen. Nach dem Katastrophenstart mit fünf Niederlagen zu Saisonbeginn gelang mit dem 4:0-Hinspielsieg gegen die Borussia das erste Erfolgserlebnis - Wiederholung erwünscht. Dafür ist aber ein anderer Auftritt notwendig als am Mittwoch in München, wo die Schalker in der ersten halben Stunde schwindelig gespielt wurden.