Andrej Kramaric (r.) bejubelt seinen Treffer zum 1:0.

Quelle: imago

1899 Hoffenheim hat das Spitzenspiel am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga für sich entschieden und dem FC Bayern München die zweite Saisonniederlage zugefügt. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gewann am Dienstag gegen den Tabellenführer 1:0 (1:0) und feierte im 18. Duell mit den Münchnern den ersten Sieg überhaupt. Und: Die TSG bleibt in dieser Saison zuhause weiterhin ungeschlagen.



Nach zuletzt sechs Spielen ohne Niederlage ging der Tabellendritte aus Hoffenheim selbstbewusst in die Partie. Bayern-Trainer Carlo Ancelotti musste auf die verletzten Manuel Neuer und Thomas Müller verzichten. Neuer-Stellvertreter Sven Ulreich sah vor 30.150 Zuschauern beim Hoffenheimer Siegtor unglücklich aus, als er bei dem Distanzschuss von Andrej Kramaric (21.) die Hand nicht mehr an den Ball bekam.