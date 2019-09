Eintracht siegt bei Union

90 Spielfazit:

Eintracht Frankfurt holt die ersten Auswärtspunkte der Saison und gewinnt mit 1:2 bei Union Berlin! Der Aufsteiger kämpfte und ackerte, muss sich am Ende aber geschlagen geben, weil die Frankfurter insgesamt einfach die bessere Mannschaft waren. Nach anfänglichen Problemen, die durchaus zur Berliner Führung hätten leiten können, fand die Eintracht ihre Linie und griff gut an. André Silva verpasste ihre bis dahin beste Chance und so ging es torlos in die Pause. Nach dem Wiederanpfiff rappelte es bald zum ersten Mal: Dost staubte ab, als Gikiewicz einen Schuss nach vorne abprallen ließ (48.). Etwa eine Viertelstunde später legte Frankfurt nach und André Silva vollendete einen simplen Angriff über die rechte Seite mit dem Kopf (62.). Union Berlin ließ jedoch auch bei diesem Spielstand nicht locker und bekam durch die Einwechslung von Becker für den verletzten Gogia neuen Schwung. Der Niederländer war es auch, der den Anschlusstreffer von Ujah in der 86.Minute auflegte. Dieser kam aber zu spät und Eintracht Frankfurt brachte die drei Punkte über die Zeit. Das war es von dieser Stelle, morgen geht der 6.Spieltag weiter. Einen schönen Abend noch!

90 Rafał Gikiewicz muss seinen Sechzehner verlassen und mit dem Kopf vor André Silva klären. Union kommt in Ballbesitz und geht sofort nach vorne. Bis zum Abschluss kommt es nicht, Hinteregger und Co verteidigen hart, aber gut.

90 Vier Minuten sind es, die der Vierte Offizielle Patrick Ittrich anzeigt!

Es gibt noch eine Karte für Andrich, der sich mit voller Wucht in Sow hineinstemmt.

88 Die Berliner Fans sind jetzt noch einmal da und besingen ihre "Eisern Union". Zwei Minuten sind es noch regulär, aber etwas Zuschlag gibt es sicherlich.

86 Tooor für 1. FC Union Berlin, 1:2 durch Anthony Ujah

Da ist der Anschluss für Union! Becker wird nicht richtig angegriffen und kann den Ball von der rechten Seite quer in den Sechzehner legen. Ujah steht etwa am Elfmeterpunkt und nimmt die Vorlage direkt. Vor ihm taucht Hasebe gerade ab, der Schuss fliegt über ihn hinweg ins Netz.

84 Adi Hütter schaltet für die Schlussphase auf den potugiesischen Doppelsturm. Gonçalo Paciência kommt für den Torschützen Bas Dost, der bei seinem Startelf-Debut für die Eintracht traf.

80 Zehn Minuten sind es noch in Berlin-Köpenick. Was geht hier noch für Union? Im Moment sind es wieder die Frankfurter, die am Drücker sind.

75 Ganz starke Parade! Trapp muss erstmals in dieser Partie wirklich fliegen, meistert diese Aufgabe aber sehr gut. Becker war von der rechten Seite nach innen gezogen und hatte mit links ins obere Eck geschlenzt. Trapp macht sich in der Luft ganz lang und fährt den Arm aus.

73 Warum denn auch nicht? Trimmel fällt der Ball vor die Füße und er wartet nicht lange. Sofort zieht der Verteidiger aus 30 Metern ab und schickt einen flatternden Schuss in Richtung Trapp. Der Keeper reagiert aber gut auf die Flugbahn und ist zur Stelle.

72 Während Fischer eher nach vorne wechselt, bringt Hütter defensive Stabilität: Kohr ersetzt Kamada.

70 Die Gäste kommen in Überzahl nach vorne und müssten es eigentlich schnell machen. Kostić nimmt jedoch das Tempo raus und spielt den Ball noch einmal in den Rückraum. Kamada findet dann im Weiteren keine gute Anspieloption.

67 Urs Fischer reagiert und nimmt Wechsel Nummer zwei und drei vor: Mit Ujah und Andersson stehen nun zwei echte Stürmer auf dem Platz. Union will sich offensiver ausrichten und zum Anschluss kommen.

65 Union steckt nicht ein und greift mit Bülter an: Er behauptet sich im Laufduell und will sich den Ball dann auf den linken Fuß legen. Dabei packt Hinteregger zu und verhindert den Schuss.

62 Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:2 durch André Silva

Frankfurt baut die Führung aus! Sow marschiert mit viel Platz und Tempo die rechte Seite runter und flankt dann zur Mitte, als er am Sechzehner ankommt. Dort hat sich André Silva bereits aus der Deckung gelöst und nickt gegen den Laufrichtung des Torwarts ein.

61 Mit einem schnellen Haken narrt Bülter Durm und eröffnet sich den Raum für eine Flanke. In der Mitte kommt Andersson aber nicht ran, weil sich der zurückgeeilte Kostić dazwischenwirft.

60 Sheraldo Becker kommt für den offenbar schwerer verletzten Gogia in die Partie. Der Niederländer wird die Position auf der rechten Seite übernehmen.

57 Gogia knickt unschön mit dem rechten Knie um, als er an der Seitenlinie einem Ball nachsetzt. Er bleibt liegen, muss behandelt und dann auch wohl ausgewechselt werden.

54 André Silva kann sich im Mittelfeld mit dem Ball in aller Ruhe drehen und dann 15 Meter in die gegnerische Hälfte laufen. Er kippt seinen Laufweg nach rechts ab und holt schließlich einen Freistoß raus.

51 Frankfurt hat sich das Tor durchaus verdient, weil sie sich in der ersten Hälfte gut aus dem anfänglichen Druck der Berliner befreit haben und dann recht souverän ihr Angriffsspiel aufgezogen haben. Union muss nun auf jeden Fall wieder den Einsatz und den Kampf erhöhen, wenn sie ausgleichen wollen.

48 Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:1 durch Bas Dost

Die Gäste gehen in Führung! Kostić schießt aus der zweiten Reihe von links flach drauf, aber Unions Keeper Gikiewicz lässt den Ball nach vorne wegklatschen. Bas Dost lauert darauf, ist schnell zur Stelle und schiebt ein.

46 Weiter geht's! Es gab keine Wechsel.

45 Halbzeitfazit:

Pause in der Alten Försterei! Zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt sind noch keine Tore gefallen, auch wenn es die Chancen dazu gab. Schon nach wenige Minuten hätte es hinter Kevin Trapp klingeln können, als Friedrich nach einer Ecke zum Schuss kam. Auf der Linie fuhrt der Keeper der Adler aber noch den Fuß aus und parierte. Diese Möglichkeit fiel in die starke Anfangsphase der Berliner, in der sie den Gästen ziemlich auf den Füßen standen und aggressiv gegen den Ball arbeiteten. Es dauerte etwas, bis Frankfurt die Tür ins Spiel fand, aber dann kamen auch die Adler vor das Tor. André Silva hatte die beste Chance, er entschied sich im Strafraum aber für einen Haken anstelle eines Schusses und trickste sich damit selbst aus. Insgesamt hat Frankfurt die Oberhand und macht das Spiel. Union wurde zuletzt immer mehr in die Abwehr gedrängt und findet nur noch wenig Entlastung nach vorne. Bis gleich!

45 Eine kurze Nachspielzeit gibt es von Schiri Stegemann noch.

42 Sow holt im Sechzehner zum Schuss aus, kann aber nicht durchziehen. Im passenden Moment rauscht Reichel von der Seite an und klärt zur Ecke. Sow schaut hoffnungsvoll zum Schiedsrichter und möchte ein Foul haben. Der Videoassistent scheint kurz draufzugucken, aber den Elfmeter gibt es nicht. Bei der folgenden Ecke muss Gikiewicz einen Kopfball von Silva parieren.

39 Subotić verhindert eine aussichtsreiche Szene für die Eintracht: Gegen Silva fährt er das Bein nach hinten aus und blockt damit den Ball, den der Portugiese nach rechts verlagern wollte. Dort startete schon Kamada und hätte vors Tor ziehen können.

36 Gelbe Karte für Djibril Sow (Eintracht Frankfurt)

Sow bekommt die erste Karte an diesem Abend: Er zieht Gogia an der Hose und bringt ihn so zu Boden, bevor er die Flanke bringen kann.

34 Makoto Hasebe erspäht von der Mittellinie aus eine Lücke auf der rechten Seite und spielt den langen und druckvollen Pass in den Lauf von Durm. Damit der Weltmeister von 2014 da rankommt, müsste er aber noch um einiges schneller sein.

32 Frankfurt belagert den Berliner Strafraum nun ein wenig und lässt den Ball um das Rechteck herum laufen, ohne aber wirklich einen Weg hinein und durch zum Tor zu finden. Union steht in dieser Situation recht kompakt und macht zu.

29 Union mal wieder mit einem Abschluss: Der Ball läuft aus dem Zentrum auf die rechte Seite zu Andrich. Nach der Annahme zieht er aus 18 Metern ab, legt das Leder aber ein kleines Stück über die Latte.

27 Reichel rettet! Der Außenverteidiger hält seinen Kopf in eine Frankfurter Flanke und bringt sie aus dem Sechzehner, bevor Dost drankommen kann.

25 Die Eintracht ist mittlerweile deutlich besser im Spiel und kontrolliert es etwas mit ihrem Ballbesitz. Viel Bewegung ist bei den Gästen aber noch nicht zu sehen, deswegen muss Trapp beim Abschlag suchend die Arme hochheben.

22 Mit einem langen Diagonalpass findet Hasebe seinen Stürmer André Silva. Der Portugiese schlägt eine flache Flanke von der linken Seite, die Trimmel am kurzen Pfosten zur Ecke klärt. Aus dem Standard entsteht in der Folge nichts für die Eintracht.

20 Frankfurt verteidigt einen Berliner Freistoß von der linken Seite extrem hoch und schiebt mit der Abwehr 30 Meter vor das Tor. Der Ball kommt an die Kante des Sechzehners, wo Fernandes mit dem Kopf klärt.

17 Das war die Chance! André Silva marschiert nach Bülters Ballverlust alleine auf den Kasten zu und könnte eigentlich schießen. Stattdessen will der Portugiese aber noch einen Haken schlagen und verheddert sich dabei an sich selbst.

14 Andrich bekommt den Ball vom Mitspieler Reichel den Ball aus Versehen ins Gesicht geschossen und geht zu Boden. Schiedsrichter Stegemann unterbricht die Partie und erkundigt sich bei Andrich, der kurz nach draußen begleitet wird.

12 Bei einem hohen Ball, den die Gastgeber nach vorne schlagen, verschätzt sich Hasebe mit Kopf und fast profitiert Andersson vom Fehler. Der Stürmer setzt nach, kurz vor dem Sechzehner, kann sich Hasebe aber befreien.

9 Frankfurt hat in den ersten Minuten merklich Probleme mit der Spielweise der Berliner. Union geht aggressiv zum Ball und will jeden Zweikampf gewinnen. Sich spielerisch zu lösen oder auf engem Raum zu bestehen, fällt da natürlich schwer.

6 Und diese Ecke wird gefährlich! Union spielt den Ball flach vorher und findet Friedrich, der sich aus dem Hinterraum anschleicht. Trapp kann mit den Füßen retten, lenkt zur Seite ab. Dort lauert noch Bülter, der dann jedoch nicht schnell genug reagiert.

5 Gentner findet viel Platz vor sich, in den er aufgrund seines mangelnden Tempos aber nicht effektiv vorstoßen kann. Immerhin behauptet er den Ball und holt in Zusammenarbeit mit seinen Kollegen eine Ecke raus.

2 Christopher Trimmel bringt einen ersten Freistoß von der Eckfahne hinein. Im Sechzehner findet er keinen Mitspieler, dafür aber Kevin Trapp der mit einer Faust in der Luft dran ist.

1 Jetzt rollt der Ball aber! Union spielt komplett in rot, die Eintracht trägt schwarz und weiß.

Aus dem Frankfurter Block raucht es, daher verzögert sich der Anstoß etwas. Die Spieler passen sich den Ball zu und halten sich auf Betriebstemperatur.

Angeführt von Schiedsrichter Sascha Stegemann kommen die Mannschaften in das prall gefüllte Stadion. Der Diplom-Verwaltungswirt aus Kassel pfeift heute sein 74.Spiel in der Bundesliga. An den Fahnen unterstützen ihn Mike Pickel und Christian Gittelmann. Vor dem Bildschirmen in Köln sitzen Tobias Reichel und Christian Fischer.

Sein Gegenüber bezeichnet Frankfurt als „schwierigen Gegner". Urs Fischer betonte vor allem den Drang zum Tor und das schnelle Umschaltspiel der Eintracht, das sie so gefährlich mache. Die Vorwürfe, eine "Tretertruppe" zu sein, weist er ab. In der Tat hat Union schon drei Platzverweise nach fünf Spielen kassiert und auch heute fehlt einer deswegen, nämlich Sebastian Polter.

„Ich sehe keinen Grund, sie zu unterschätzen", sagte Adi Hütter im Vorfeld über die Berliner und erwähnte dabei auch den überraschenden Sieg gegen Dortmund. Dieser Erfolg sei „verdient" gewesen meint Hütter. Er erwartet ein Spiel, in dem es um den Kampf gehen wird und genau diesen müssen seine Spieler „von der ersten Sekunde annehmen".

Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt: Diese Paarung gab es bisher sechsmal in der 2.Bundesliga und einmal im DFB-Pokal. In der Bundesliga werden die Eisernen damit der insgesamt 55. Gegner, gegen den Frankfurt antritt. Zuletzt traf man im Jahr 2012 aufeinander. Im März gewann die Eintracht auswärts mit 0:4 und einem Doppelpack von ihrem Fußballgott Alexander Meier. Eigentlich hätte die Partie ohne Fans vom Main stattfinden sollen, der Verein hatte nach Randalen Sanktionen hinnehmen müssen. Dennoch schafften es irgendwie 1.000 Frankfurter ins Stadion und konnten sogar in ihren Gästeblock, den Union öffnete. Heute werden auch wieder einige Mitgereiste da sein, denn die Alte Försterei ist ausverkauft.

Urs Fischer wechselt im Vergleich zum 2:0 in Leverkusen auf mehreren Positionen durch. Neven Subotić kehrt nach seiner Sperre zurück in die Viererkette, in der sich auch Reichel neu befindet. Im Mittelfeld rückt Schmiedebach auf die zentrale Position vor der Abwehr. Ingvartsen und Becker fallen zurück auf die Bank, Gogia wird vermutlich über die Außen mitangreifen. Adi Hütter wechselt nur zweimal im Vergleich zum 2:2-Unentschieden gegen den BVB, setzt Dominik Kohr und Gonçalo Paciência zunächst auf die Bank. Kamada beginnt dafür im Mittelfeld und auch Bas Dost wird am Anfang auf dem Rasen stehen. Für den Niederländer ist es das Startelf-Debüt in der Bundesliga für Frankfurt.

Die Adler vom Main haben die ersten Wochen etwas besser überstanden und sind mit zwei Siegen aus fünf Partien in die Liga gestartet, in Europa waren sie ja schon viel unterwegs. Insgesamt zeigt Frankfurt bisher Höhen und Tiefen, was sich auch an der Bilanz erkennen lässt: Genauso viele Siege wie Niederlagen und auch das Torverhältnis von 7:7 liegt in der Waage. Als Neunter und natürlich auch als deutliche erfahrenere und individuell bessere Mannschaft, sollte die Eintracht heute als Favorit gelten.

Union steht nach den ersten fünf Spielen besser da, als seine Mitaufsteiger aus Köln und Paderborn, die beide in der Abstiegszone liegen. Damit haben einige bestimmt nicht gerechnet und der Start ist für den Bundesliga-Neuling durchaus als "erfolgreich" zu beschreiben. Zwar haben die Berliner schon dreimal verloren, aber der eine Sieg gegen Borussia Dortmund hübscht die Bilanz - besonders für die Anhänger der Eisernen - wohl auf. Als Vierzehnter mit vier Punkten geht es also in die heutige Partie gegen Eintracht Frankfurt.