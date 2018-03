Nur drei Tage nach dem dürftigen Auftritt gegen Salzburg (1:2) gelang dem Team von Trainer Peter Stöger mit dem am Ende dramatischen 3:2 (1:0) gegen Tabellennachbarn Eintracht Frankfurt ein wichtiger Schritt in Richtung Champions League. Die besonders in der ersten Halbzeit schwache Eintracht verlor ihr drittes Auswärtsspiel in Serie.



Vor 81 360 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park erzielten das erste BVB-Tor die Frankfurter selbst. Russ (12.) grätschte den Ball unglücklich über die Linie. Den Ausgleich durch Jovic (75.) konterte Joker Batshuayi nur zwei Minuten später. Nach dem 2:2 in der Nachspielzeit (90. +1) durch Danny Blum bescherte traf der Belgier Batshuayi erneut und bescherte seinem Team mit einem Drehschuss doch noch das Happy End (90 +4).