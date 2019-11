90 Fazit:

Nach einem irren Finish trennen sich Frankfurt und Bremen mit 2:2.Über weite Strecken waren die Hausherren eigentlich die bessere Mannschaft, doch ganz unverdient ist das Unentschieden für tapfer kämpfende Werderaner auch nicht, da die Gäste selbst immer gefährlich blieben. Über 90 Minuten gesehen hatten die Frankfurter die besseren Chancen, scheiterten allerdings zu oft an der schwachen Chancenverwertung. Kurz vor Schluss erzielte Silva das vermeintliche Siegtor, das im folgenden Angriff direkt egalisiert wurde, da Klaassen den entscheidenden Elfmeter rausholte. Nach intensiven 90 Minuten verabschieden sich die zwei Mannschaften in die Länderspielpause. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal!

90 Spielende

90 Einwechslung bei Werder Bremen: Michael Lang

90 Auswechslung bei Werder Bremen: Davy Klaassen

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Tooor für Werder Bremen, 2:2 durch Milot Rashica

Während Klaassen noch verletzt neben dem Tor liegt und behandelt wird, legt sich Rashica die Murmel zurecht. Der Bremer nimmt ein paar Schritte Anlauf und jagt das Spielgerät halbhoch in die halblinke Ecke.

90 Gelbe Karte für Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt)



90 Elfmeter für Bremen! Was ist denn hier los? Einen Schuss von der halbrechten Seite lässt Rønnow ebenfalls nur zur Seite klatschen. Hasebe und Klaaassen sprinten zur Pille, wobei der Bremer schneller ist und dann vom Kapitän der Hausherren umgegrätscht wird. Der Unparteiische hat keine andere Wahl als auf Elfmeter zu entscheiden.

88 Tooor für Eintracht Frankfurt, 2:1 durch André Silva

Jetzt ist er drin! Erneut flankt Touré den Ball zwischen Fünfer und Elferpunkt. Dort schraubt sich Paciência nach oben, der mit seinem Kopfball an Pavlenka scheitert. Der Keeper lässt die Kugel nur nach vorne klatschen, sodass Silva das Leder aus kürzester Distanz ins Tor jagt.

87 Was geht hier noch? Drei Minuten sind noch auf der Uhr. Die Bremer würden gerne das Unentschieden mitnehmen, während Frankfurt alle drei Zähler behalten will.

84 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Mijat Gaćinović

84 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Daichi Kamada

84 Einwechslung bei Werder Bremen: Philipp Bargfrede

84 Auswechslung bei Werder Bremen: Leonardo Bittencourt

83 Bittencourt passt den Murmel im perfekten Moment in den Lauf von Rashica, der mittig auf die Kiste zurennt. Flankiert von zwei Verteidigern schließt der Bremer ab, findet jedoch nur die Arme von Rønnow.

80 Wieder versucht es Rode aus der Distanz. Der Deutsche hämmert den Ball aus 22 Metern zentraler Position auf den Kasten, kann Pavlenka damit allerdings nicht in die Bredouille bringen.

77 Wieder hat Touré auf der rechten Außenbahn ganz viel Wiese vor sich. Der Außenspieler flankt die Murmel nach innen, findet jedoch nur den Kopf eines Bremers.

74 Im Spielaufbau verliert Kostić das Leder leichtsinnig. Der Außenstürmer hat jedoch Glück, dass die Bremer in der Folge das Spielgerät wieder verschludern.

72 Einwechslung bei Werder Bremen: Benjamin Goller

72 Auswechslung bei Werder Bremen: Josh Sargent

69 Nicht schlecht! Hinteregger lässt seinen Gegenspieler auf der linken Außenbahn mit einem Hackentrick stehen. Anschließend wird der Innenverteidiger gefoult, sodass es Freistoß für die Hessen gibt. Die Hereingabe ist viel zu lasch getreten, sodass Gefahr ausbleibt.

66 Halblinks zieht Rashica in den Sechzehner ein, wird in letzter Sekunde noch von Hasebe vom Ball getrennt.

64 Die Bremer schaffen es aktuell, die Gegner wieder weiter vom eigenen Kasten fernzuhalten. Im letzten Drittel fehlt den Gästen allerdings die letzte Präzision, um wirklich gefährlich zu werden.

61 da Costa zieht von der rechten Seite nach innen und feuert den Ball aufs Tor. Kurz vor dem Fünfer springt Şahin dazwischen und lenkt das Leder zur Ecke. In der Wiederholung wird klar, dass der Türke das Spielgerät mit dem linken Knie und nicht mit der Hand abgewehrt hatte.

58 Der Ausgleich ist natürlich hochverdient, da von Bremen im zweiten Durchgang bislang viel zu wenige kommt. Dementsprechend laufen die Hessen pausenlos an und können sich über Rode endlich belohnen. Bleibt abzuwarten, wie die Werderaner reagieren.

55 Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:1 durch Sebastian Rode

Jetzt zappelt der Ball im Netz. Eine Ecke von der rechten Fahne köpft Bittencourt nur unzureichend an die halbrechte Sechzehnerseite. Dort stoppt Rode das Spielgerät einmal ab und feuert die Murmel aufs linke Eck. In seinem Kasten macht sich Pavlenka ganz lang, doch die Kirsche schlägt unhaltbar im Gehäuse ein.

54 Wieder nicht drin! Die x-te Flanke kommt von der rechten Seite nach innen geflogen. Am linken Fünfereck kommt Paciência zum Kopfball, der den Ball nach innen wuchtet. Dort geht Kamada zur Kugel und befördert das Leder mit dem Rücken zum Tor über die Kiste.

51 Auf der halblinken Seite sinkt Paciência zu Boden, da er von Bittencourt am Trikot festgehalten wird. Winkmann schaut sich die Szene am Seitenrand nochmal an und entscheidet nicht auf Strafstoß, da der Portugiese beim Abspiel knapp im Abseits stand.

48 Rashica versucht es mit einem Schuss aus der Distanz, doch der Ball kullert nur ungefährlich rechts am Tor vorbei.

46 Fast der schnelle Ausgleich! Die nächste Flanke kommt von der rechten Seite vor den Fünfer geflogen. Dort schraubt sich Paciência nach oben und wuchtet die Murmel aufs rechte Eck. In seinem Kasten macht sich Pavlenka lang und kann den Einschlag verhindern.

46 Weiter geht's mit dem zweiten Abschnitt! Beide Mannschaften kommen unverändert aus den Katakomben.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zum Pausentee führen die Bremer 1:0 in Frankfurt. In den ersten 25 Minuten waren die Hausherren eigentlich die bessere Mannschaft, scheiterten allerdings zu oft am gegnerischen Keeper und an der eigenen Chancenverwertung. Die Werderaner zeigten sich immer wieder gefährlich und hatten ebenfalls Pech, nur Aluminium zu treffen. Mitten in die Drangphase der Hütter-Mannschaft traf Klaassen, nach ordentlich Gewurschtel im Strafraum. Danach flachte das Spielniveau deutlich ab, da die Frankfurter sich mit Fouls zu oft selbst aus dem Konzept brachten. Im zweiten Abschnitt ist noch alles drin. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 André Silva wird von Filip Kostić in den Sechzehner geschickt. Aus der Drehung donnert der Protugiese den Ball deutlich über den Kasten.

43 Gelbe Karte für Milot Rashica (Werder Bremen)

Es bleibt rustikal. Diesmal steigt Rashica Sow mit offener Sohle aufs Sprunggelenk, sodass der Frankfurter mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden sinkt. Auch für dieses Vergehen zückt Winkmann Gelb.

42 Bittencourt ist ordentlich am kassieren. Diesmal wird der Neuzugang auf der rechten Seite von Rode und Hasebe gesandwitcht. Nach einer kurzen Verschnaufspause geht es für den Bremer wieder weiter.

41 Gelbe Karte für Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt)

Hinteregger rauscht in Bittencourt rein, trifft erst den Ball und dann Gegenspieler. Diese Karte kann man auch stecken lassen.

39 Auch aufgrund zahlreicher Unterbrechungen ist momentan der Spielfluss etwas abhanden gekommen. Des Weiteren hadern die Hessen aktuell zu viel mit dem Unparteiischen.

36 da Costa feuert den Ball aus halbrechter Position frech aufs kurze Eck. In seinem Kasten ist Pavlenka allerdings hellwach und klärt die Murmel zur Ecke, aus der eine weitere Ecke entspringt.

33 Bremen zieht sich erstmal zurück und überlässt dem Gastgeber das Spielgerät. Die zeigen sich nach dem Gegentreffer allerdings noch verunsichert, sodass erstmal nichts Gefährliches entsteht.

30 Wie gehen die Frankfurter mit diesem Rückschlag um? Die Hessen sind hier die deutlich bessere Mannschaft, scheiterten vor dem Tor bislang allerdings an sich selbst.

27 Tooor für Werder Bremen, 0:1 durch Davy Klaassen

Mitten in die Drangphase treffen die Gäste! Bittencourt steckt das Leder im richtigen Moment auf Sargent durch, der halblinks in den Sechzehner einzieht und mit seinem Flachschuss an Rønnow scheitert. Aus dem Rückraum kommt Bittencourt angeflogen und hämmert das Spielgerät erneut an die Latte. Anschließend versucht es Bittencourt erneut, doch bleibt an mehreren Frankfurtern hängen. Die Szene ist immer noch nicht rum, weil die Kirsche nach rechts kullert, wo Klaassen angerannt kommt und die Murmel rigoros ins linke obere Eck jagt.

24 Wieder flankt Kostić den Ball vor den zentralen Fünfer. Dort schraubt sich Silva nach oben, wuchtet das Leder allerdings direkt in die Arme von Pavlenka. Wenn die Abschlüsse gefährlicher kommen würden, hätte es hier schon mehrfach geklingelt.

23 Die Hessen werden aktuell deutlich stärker und drängen auf das Führungstor. Vor allem über die Außen schaffen die Gastgeber immer wieder Durchbrüche, sodass zahlreiche Flanken in den Sechzehner der Kohfeldt-Truppe segeln.

20 Unterkante Latte! Die Frankfurter gleichen in der Aluminium-Statistik aus. Rode passt die Murmel auf der halbrechten Seite zu Paciência, der den Ball direkt auf den einlaufenden Kamada weiterleitet. Der Japaner zieht aus zehn Metern ab und hat Pech, dass Pavlenka den Schuss irgendwie an die Unterkante der Latte lenkt.

17 An der linken Sechzehnerecke zieht Hinteregger nach innen, der mit dem rechten Schlappen den rechten Winkel anvisiert. Aus rund 20 Metern rauscht der Ball allerdings nur auf den Oberrang.

16 Fast die Führung für Frankfurt! Von der linken Außenbahn flankt André Silva die Murmel scharf vor den Fünfer. Dort kommt Gonçalo Paciência angeflogen und wuchtet die Kirsche mit der rechten Schulter nur aufs Tordach.

14 Auf der halbrechten Seite kommt Rode gegen Eggestein deutlich zu spät und hat Glück, dass es dafür kein Gelb gibt. Beim folgenden Freistoß verzögert Şahin zweimal und dennoch landet die Kugel nur in den Armen von Rønnow.

11 Die Fans dürfen sich an einer unterhaltsamen Anfangsphase erfreuen. Frankfurt ist zwar die etwas bessere Mannschaft, doch die beste Chance hatte bislang Bremen vorzuweisen.

8 Ab auf die andere Seite! Im eigenen Sechzehner legt Eggestein unglücklich für Kamada ab, der die Pille aus zehn Metern allerdings deutlich volley über den Querbalken hämmert.

7 Pfosten! Auf der rechten Außenbahn erobert Bittencourt das Leder gegen Kostić. Der Bremen-Akteur zieht rechts in den Sechzehner ein und legt für Eggestein auf, der das Spielgerät aus rund 15 Metern an den rechten Pfosten nagelt. Danach können die Frankfurter klären.

5 Die Hausherren machen in den ersten Minuten den etwas wacheren Eindruck und drängen die Norddeutschen schon früh in deren Hälfte. An der Seitenlinie rudert Kohfeldt schon wild mit den Armen und fordert seine Männer auf, weiter nach vorne zu schieben.

2 Auf der halblinken Seite pflückt Kostić einen hohen Ball aus der Luft. Der Angreifer fackelt nicht lange und feuert die Murmel aus 14 Metern aufs lange Eck. Pavlenka muss noch nicht angreifen, da der Versuch deutlich rechts am Gehäuse vorbeirauscht.

1 Los geht's! Die Werderaner stoßen im weißen Dress an, während die Frankfurter im dunklen Anzug daherkommen.

1 Spielbeginn

Die 22 Protagonisten stehen im Spielertunnel und werden gleich das grüne Parkett unter mal wieder großartiger Stimmung betreten. Leiter des heutigen Geschehens ist Guido Winkmann, der in den kommenden 90 Minuten von seinen beiden Assistenten Christian Bandurski sowie Arno Blos unterstützt werden wird.

Kohfeldt sprach auf der PK über seine Mannschaft: "Es ist ein Team, das merkt man auch auf dem Trainingsplatz. Die Personalsituation hat einen unglaublichen Zusammenhalt hervorgebracht, der einen riesigen Mehrwert für die Saison darstellen kann." Auch Baumann hatte noch etwas zu sagen: "Man muss den Hut davor ziehen, was die Eintracht in den letzten beiden Jahren erreicht hat. Das ist nicht selbstverständlich und verlangt mir großen Respekt ab. Am Sonntag konzentrieren wir uns aber auf unsere Leistung."

Die verletzungsgebeutelten Bremer konnten sich nach einem schwachen Saisonstart zuletzt wieder etwas befreien und zwei Siege gegen Augsburg sowie Berlin einfahren. Vor heimischer Kulissen blieben die Männer von der Weser gegen Leipzig allerdings chancenlos. Am vergangenen Spieltag zeigte die Kohfeldt-Truppe in Dortmund eine bärenstarke Leistung und erkämpfte sich ein 2:2 im Signal-Iduna-Park. Heute soll der nach seiner langen Verletzung zurückkehrende Veljković helfen, drei Punkte aus Frankfurt zu entführen.

90 Fazit

Schlusspfiff in Niedersachsen, der VfL Wolfsburg sichert sich drei Punkte gegen Union Berlin. Dafür mussten sich die Hausherren durchaus strecken, Berlin hält hier über weite Strecken des Spiels gut mit. Doch eine Belohnung ist für die Fischer-Elf nicht drin. Bereits in der 55. Spielminute droht der Rückstand, aufgrund von Videobildern darf Weghorst aber doch keinen Elfmeter ausführen. Der Führungstreffer fällt dann erst mit der Hereinnahme von Josip Brekalo, der Flügelstürmer deutet seine individuelle Klasse immer wieder an. So auch bei seiner Vorlage zum 1:0 (69.), die letztlich den Heimerfolg des neuen Tabellenzweiten einläuten soll.

90 Spielende

90 Haarscharf vorbei! Andrich nimmt aus 22 Metern Maß, schießt aber knapp am linken Eck vorbei. Da lag der Ausgleich in der Luft!

90 Eckball für den VfL, Brekalo und Arnold machen es sich natürlich an der Fahne gemütlich.

Hütter sprach auf der Pressekonferenz über das anstehende Duell und den Auftritt seiner Truppe in der Europa League: "Grundsätzlich spielen sie einen sauberen Fußball. Bei Standardsituationen sind sie gefährlich und haben Spieler die sehr unbequem sein können. Das Spiel war nicht das gelbe vom Ei. Das ist uns bewusst, aber ein Sieg gegen Guimaraes war absolut notwendig! Wir haben unsere Aufgabe gut gemeistert und wissen auch, dass wir am Sonntag eine Schippe drauf legen müssen."

90 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Yannick Gerhardt

90 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Renato Steffen

90 Weghorst steckt für Klaus in die Spitze durch, der Wolfsburger wird noch von Schlotterbeck begleitet. An der Strafraumbegrenzung schiebt der Verteidiger seinen Körper zwischen Gegner und Ball.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

89 Bülter bringt das Spielgerät flach von der rechten Seite rein, Ujah grätscht zu früh los. Der abgetauchte Stürmer touchiert den Ball nur mit der Hüfte.

87 Doppelchance für Klaus! Der Joker rennt in einen Flachpass von Steffen, wird aber sechs Meter vor dem Tor geblockt. Doch auch der Abpraller landet wieder beim Flügelflitzer, aus der Drehung trifft er nur das Außennetz.

86 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Joshua Mees

86 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Neven Subotić

86 Flatterball von Maximilian Arnold, Rafał Gikiewicz hat die Kugel in der Mitte seines Gehäuses im Nachfassen sicher.

85 Bruma läuft Andersson vor der Torauslinie souverän ab. Da hat der Stürmer vergeblich Vollgas gegeben.

83 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Felix Klaus

83 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: João Victor

82 Auch Andrich tritt als Distanzschütze auf, ein hoppelnder Ball wird vom Mittelfeldmann volley auf die Kiste geschossen. Das Leder schlägt neben dem linken Pfosten ein.

Nach zwei Niederlagen in Augsburg und zu Hause gegen Arsenal zeigten sich die Frankfurter zuletzt wieder verbessert. Gegen Dortmund erkämpften sich die Adler ein Unentschieden, gefolgt von einem wichtigen Sieg in Berlin. Unter der Woche setzte sich die Hütter-Mannschaft in Guimaraes durch und sammelte die ersten Punkte in der Europa League. Heute soll der nächste Dreier her, um den Abstand auf die Spitzengruppe wieder zu verringern.

81 Das Spiel nimmt Fahrt auf, William schießt aus der zweiten Reihe nur wenige Zentimeter am rechten Torwinkel vorbei.

80 Knapp! Mit einer Finte lässt Bülter in der rechten Strafraumhälfte zwei Wölfe ins Leere rutschen, dann schließt er mit dem linken Schlappen ab. Der Schlenzer landet nicht allzu weit neben dem linken Pfosten.

78 Pfosten! Maximilian Arnold zieht einen Eckball direkt auf den Kasten, Rafał Gikiewicz ist dran und drückt die Murmel an den linken Pfosten.

77 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Anthony Ujah

77 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Christian Gentner

75 Andersson erobert einen Ball im gegnerischen Strafraum, Arnold konnte einen Einwurf nicht klären. Der Stürmer gibt flach in die Mitte ab, Steffen steht goldrichtig und haut die Murmel raus.

Hallo und herzlich willkommen zum siebten Spieltag der Bundesliga am Sonntagabend! Ab 18 Uhr stehen sich Frankfurt und Bremen in der Commerzbank-Arena gegenüber.

72 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Marcus Ingvartsen

72 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Sheraldo Becker

71 Antwort von Union, Trimmel schlägt eine Flanke auf den zweiten Pfosten. Bülter springt mit voller Wucht ein, foult dabei aber William. Den Kopfball kann Pervan ohnehin parieren.

69 Tooor für VfL Wolfsburg, 1:0 durch Wout Weghorst

Wolfsburg führt! Brekalo wird im Zentrum bedient, dreht sich umringt von drei Gegenspielern um und steckt durch. Weghorst läuft alleine auf Gikiewicz zu und schiebt locker ein. Das Abseits wurde von Lenz aufgehoben.

68 Eckball für Union, Trimmel zieht die Murmel erneut mit Schnitt auf den Kasten. Am zweiten Pfosten kommt sie runter, dort stehen weder Freund noch Feind.

66 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Josip Brekalo

66 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Admir Mehmedi

65 Gelbe Karte für Marvin Friedrich (1. FC Union Berlin)

Friedrich trifft zwar auch den Ball, räumt Weghorst aber mit ab.

64 Die letzte Entscheidung ist stets falsch: Weghorst wird zentral angespielt, links und rechts sind Optionen. Der Stürmer entscheidet sich für einen Pass durch die Schnittstelle, dort kann keiner der Kollegen einlaufen.

60 Eine abgewehrte Ecke landet wieder beim Schützen, Trimmel zirkelt den Ball ein zweites Mal in die Mitte. Gentner steht am ersten Pfosten völlig frei, nickt aber genau in die Arme von Pervan.

60 Attraktive Freistoßposition für die Köpenicker, in halbrechter Position stehen die Experten bereit. Trimmel hebt den Ball vor den linken Pfosten, Guilavogui köpft sicherheitshalber ins Toraus.

58 Hoppla! Pervan sieht bei einem hohen Ball nicht gut aus, er klatscht das Leder vor die Füße von Gentner. Der Berliner schießt direkt, zielt aber zu weit nach links.

55 Videobeweis: Der Elfmeter wird zurückgenommen. Kurz vor der Szene hat Weghorst bei einer Flanke den Arm am Ball, dieses Handspiel wird nun geahndet.

55 Es wird ein Handspiel, welches vorausgegangen ist, gecheckt.

54 Jetzt greifen doch noch die Videoassistenten ein. Referee Dankert schaut sich die Bilder nun selbst an.

53 Elfmeter für die Hausherren! Weghorst und Friedrich ringen um den Ball, aus der Drehung schießt der Stürmer dann über den Kasten. Dabei fällt er, anschließend gibt es den schmeichelhaften Pfiff. Da haben beide ihren Anteil am Ringkampf gehabt.

50 Eine Ecke der Wolfsburger wird geklärt, mit einem Steilpass soll Becker direkt auf die Reise geschickt werden. Steffen klärt als letzter Mann an der Mittellinie.

47 Arnold schickt Mehmedi in die linke Strafraumhälfte, Friedrich gibt alles und kreuzt den Laufweg des Schweizers rechtzeitig. Der Berliner klärt stark, sodass es sogar mit Abstoß weitergeht.

46 Die Gäste starten mit einem langen Ball, Andersson legt per Kopf für Andrich auf - und der schießt nach nur sieben Sekunden weit am linken Pfosten vorbei. Da war mehr drin.

46 Der Ball rollt wieder! Beide Trainer verzichten vorerst auf personelle Änderungen, Berlin hat angestoßen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfait

Hier kann noch alles passieren: Zwischen dem VfL Wolfsburg und Union Berlin steht es zur Pause noch 0:0. Die Hausherren, denen für heute zweifelsfrei die Favoritenrolle zugeschrieben wurde, starten ambitioniert in die Partie. In den ersten Minuten setzt man immer wieder Nadelstiche gegen staunende Berliner. Doch die Gäste fangen sich im Laufe der Partie und halten besser mit. Trotzdem bieten sich noch einige gute Chancen für das Heimteam, eine Szene mit João Victor (43.) ist besonders erwähnenswert - viel leichter kann es wohl auch im zweiten Abschnitt nicht werden. Mal sehen, ob sich die mangelnde Ausbeute noch rächt. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Was für eine Chance für die Wölfe! Schlotterbeck unterläuft ein Querschläger im Sechzehner, der Ball kommt vor dem linken Toreck runter. João Victor nimmt das Spielgerät nur wenige Zentimeter über der Grasnarbe per Flugkopfball ab und schafft es irgendwie, einen Aufsetzer über den Kasten zu produzieren - verrückt!

42 Mit einer Finte lässt William auf der rechten Seite Bülter alt aussehen. Anschließend flankt er in die Mitte, Schlotterbeck behält die Lufthoheit.

38 Kein schlechter Versuch: Robert Andrich tritt den fälligen Freistoß aus 26 Metern. Sein Ball fliegt über die Mauer, landet aber knapp neben dem Gehäuse.

37 Gelbe Karte für Jeffrey Bruma (VfL Wolfsburg)

Wichtiges Foul von Bruma: Andersson muss nur noch den Niederländer umkurven, dann wäre die Schussbahn bis zum Eintreffen des absichernden Tisserand frei. Bruma räumt den Angreifer ab.

35 Das war eng! Steffen flankt von der linken Seite gefühlvoll in die Mitte, Kopfballungeheuer William (traf bereits am Donnerstag in St. Étienne) schiebt sich zwischen drei Verteidigern hindurch. Aus kurzer Distanz nickt der Brasilianer die Murmel nur knapp neben den rechten Pfosten.

35 Wolfsburg zeigt sich hier bislang stärker am Ball, Union Berlin gewinnt mehr Zweikämpfe. Der Spielstand ist derzeit absolut gerecht, Vorteile kann sich kein Team erspielen.

32 Gelbe Karte für Josuha Guilavogui (VfL Wolfsburg)

Taktisches Foul vom VfL-Kapitän.

31 Eckball für die Eisernen, Trimmel bringt die Kugel von links rein. Das Leder rutscht vor der Torlinie entlang, dort steht niemand um es reinzudrücken.

27 Bei einem Freistoß von Arnold steht Knoche völlig frei. Der Verteidiger drückt die Murmel mit der Schulter über das Tor, stand aber ohnehin hauchzart im Abseits.

26 Gelbe Karte für Robert Andrich (1. FC Union Berlin)

Das Tempo von João Victor kann Andrich nicht mitgehen. Deshalb reißt er seinen Kontrahenten an dessen Schulter zu Boden.

25 Erste Torchance für die Gäste: Bülter kommt mit Tempo über die rechte Seite, umkurvt Knoche im Strafraum und schießt flach auf das kurze Eck. Schlussmann Pervan steht richtig und macht den Ball fest.

22 Nächster Flankenversuch auf Weghorst, diesmal sucht Guilavogui den langen Niederländer. Der Stürmer verpasst den Flankenball nur knapp.

19 William erläuft sich einen Steilpass kurz vor der Torauslinie. Sofort flankt er in die Mitte, Weghorst köpft aus neun Metern weit am Tor vorbei.

15 Nach einem tollen Pass von Andrich ist Becker auf der rechten Seite durch. In der Mitte kommt Andersson zu langsam nach, deshalb schießt der Flügelstürmer aus vollem Lauf. Das Spielgerät fliegt deutlich über das Gestänge.

13 Der erste Berliner Torschuss landet im Fangzaun, Christian Gentner setzt einen hoppelnden Ball über den Kasten.

10 Auf der linken Seite klaut sich Steffen den Ball, sofort schaltet er um. Nach wenigen Schritten folgt ein Flachpass in die Mitte, Schlotterbeck zupft minimal an Mehmedi. Der Angreifer erreicht die Kugel daraufhin nicht, ein Eingreifen der Videoassistenten bleibt aus. Vertretbar.

7 Gikiewicz hält die Null! Arnold spielt einen perfekten Pass in die Spitze, Weghorst taucht frei vor dem Kasten auf. Der Niederländer muss sich mit Gikiewicz messen, kann den Schlussmann mit einem Flachschuss aber nicht überwinden.

6 Im Anschluss an einen Eckball landet die Kugel vor den Füßen von Knoche. Der Innenverteidiger will aus acht Metern schießen, Friedrich grätscht in letzter Sekunde vor den Ball.

4 Die erste Möglichkeit gehört den Hausherren: Arnold schlägt einen langen Ball in die rechte Strafraumhälfte, Mehmedi läuft seinen Bewachern davon. Aus spitzem Winkel zieht der Flügelflitzer ab, sein Schuss fliegt weit über das Gehäuse.

1 ...und los! Die Wölfe haben in grünen Trikots angestoßen, Union Berlin ist in Rot unterwegs.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist Bastian Dankert. Der Rostocker setzt bei seinem zweiten Saisoneinsatz auf die Unterstützung von René Rohde und Markus Häcker, vierter Offizieller ist Eduard Beitinger. Sollte der Videobeweis benötigt werden, sind Benjamin Cortus und Markus Sinn verantwortlich.

90 Fazit:

Borussia Mönchengladbach schlägt den FC Augsburg zum Start des langen Bundesligasonntags leicht und locker mit 5:1 und erobert vor dem vereinsfußballfreien Wochenende die Tabellenführung. Nach dem vorentscheidenden 4:0-Pausenstand spielte die Rose-Truppe zunächst weiterhin nach vorne, verpasste es jedoch weitere Tore zu erzielen. Die Fuggerstädter präsentierten sich in der Defensive nach den katastrophalen ersten 45 Minuten als etwas stabiler, waren aber auf der anderen Seite des Rasens abgesehen von einem Pfostentreffer Niederlechners (75.) bis zu dessen erfolgreichem Abstauber in der 80. Minute lange Zeit weit von einem Ehrentreffer entfernt. Joker Embolo stellte schon wenig später den alten Abstand wieder her (83.). Während die Fohlen einen Spieltag erstmals seit August 2011 als Spitzenreiter beschließen, liegt die Schmidt-Auswahl weiterhin nur einen Punkt über dem Abstiegsbereich. Nach der Länderspielpause tritt Borussia Mönchengladbach bei Borussia Dortmund an. Der FC Augsburg empfängt dann den FC Bayern München. Einen schönen Sonntag noch!

90 Spielende

88 Vargas zieht ab! Der Neuzugang aus Luzern zieht vom linken Strafraumeck nach innen und visiert aus 15 Metern die lange Ecke an. Jantschke fälscht zum Eckball ab. Der bringt dem FCA nichts ein.

86 Die Fohlen haben noch einmal Feuer gefangen und wollen nun auch noch für das halbe Dutzend sorgen.

83 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 5:1 durch Breel Embolo

Mönchengladbach netzt doch noch vor der Nordkurve! Nach einer hohen Verlagerung auf die rechte Außenbahn hat Herrmann am Strafraumeck das Auge für Embolo. Der Ex-Schalker schiebt das Leder aus mittigen neun Metern sicher ein.

Oliver Glasner ist derzeit noch nicht hundertprozentig überzeugt von dem, was seine Mannschaft auf den Platz bringt. „Es sind momentan Kleinigkeiten, die uns noch fehlen. Trotzdem spielen wir uns immer Torchancen heraus und treffen auch jedes Spiel.“ Deshalb strahlt er, ähnlich wie Pendant Fischer, für die kommenden Wochen Zuversicht aus. Auch, weil die Einstellung seiner Spieler stimmt. „Ich bin nicht beunruhigt, weil die Mannschaft voll mitzieht.“

81 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Oscar Wendt

81 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Matthias Ginter

80 Tooor für FC Augsburg, 4:1 durch Florian Niederlechner

Augsburg gelingt noch der Ehrentreffer! Einen Fernschuss des eingewechselten Jensen lässt Sommer in der halblinken Ecke nach vorne abklatschen. Niederlechner staubt daraufhin aus gut zwölf Metern mit einem präzisen Schuss in die flache rechte Ecke ab.

77 Ginter hat sich bei der gerade noch geglückten Rettungsaktion an der rechten Schulter verletzt. In Unterzahl übernimmt Kramer vorerst als Innenverteidiger.

76 Einwechslung bei FC Augsburg: Fredrik Jensen

76 Auswechslung bei FC Augsburg: Michael Gregoritsch

75 Zakaria und Niederlechner mit Riesenchancen! Nach Ablage von Emobolo will zunächst der Schweizer aus mittigen zehn Metern einschieben, doch Jedvaj klärt kurz vor der Linie. Im direkten Gegenzug hat Niederlechner freie Bahn in Richtung Sommer, wird dicht von Ginter verfolgt. Nach seinem Linksschuss aus 14 Metern lenkt der Keeper die Kugel an den rechten Pfosten.

73 Der Slowake ist zurück auf dem Feld; derweil macht sich mit Raffael der dritte und letzte Einwechselspieler auf Seiten des neuen Spitzenreiters bereit.

71 Auch Bénes scheint sich verletzt zu haben, benötigt nach einem unabsichtlichen Tritt durch Uduokhai auf seinen rechten Fuß medizinische Hilfe auf dem Rasen.

Den Traum von der Bundesliga erfüllte sich Union Berlin dann in diesem Jahr. Bislang ist die Ausbeute mit vier Zählern aus sechs Partien noch ausbaufähig. „Wir sind irgendwo nah dran. Es ist eine gewisse Zuversicht da“, meint Berlins Trainer Urs Fischer. „Dass wir zuletzt keine Punkte geholt haben, steht im Raum. Und am Schluss brauchst du Punkte.“ Die letzten drei Ligaspiele gingen allesamt verloren, nun trifft man auf ein Team aus der oberen Tabellenhälfte. Einfacher wird es sicher nicht für die Köpenicker. „Das ist eine schwierige Aufgabe. Wolfsburg macht einen sehr stabilen Eindruck“, so Fischer.

68 Koubek bleibt verunsichert: Der Gästekeeper wird nach einem Rückpass von Embolo angelaufen. Völlig überhastet befördert er das Spielgerät ins linke Seitenaus.

65 Die Fuggerstädter spielen nun darum, zumindest das Ergebnis der zweiten Halbzeit ausgeglichen zu halten. Weil damit der Europa-League-Teilnehmer gut leben kann, geht es nach der Pause viel gemächlicher zu.

62 Gelbe Karte für Raphael Framberger (FC Augsburg)

Frambergers Grätsche im rechten Mittelfeld verpasst den Ball und trifft nur Bensebaini.

In der Geschichte des deutschen Profifußballs gab es diese Paarung lediglich zweimal, im Jahr 1992 trug man die Aufstiegsspiele der 2. Bundesliga unter sich aus. Das Hinspiel gestaltete der VfL bereits deutlich (4:0), in Berlin machte man dann mit einem 2:1-Auswärtserfolg alles klar.

61 Nach ein paar Minuten in Unterzahl sind die Fohlen durch die Hereinnahme von Elvedi wieder komplett. Jantschke übernimmt auf der rechten Abwehrseite.

60 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Nico Elvedi

60 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Stefan Lainer

57 Nach einer Rettungsaktion gegen seinen Landsmann Gregoritsch auf seiner rechten Abwehrseite muss Lainer außerhalb des Feldes behandelt werden und kann wohl nicht weiterspielen.

54 Für den an drei Treffern direkt beteiligten Pléa übernimmt Embolo, der heute zunächst geschont worden ist.

53 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Breel Embolo

53 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Alassane Pléa

53 Zakaria wird nach einem Doppelpass mit Bénes an der halbrechten Strafraumkante robust von Oxford gestoppt. Der ehemalige Leihspieler der Fohlenelf verhindert eine weitere gute Schussposition der Hausherren.

51 Die Fohlen bleiben das aktivere Team und setzen gleich wieder Akzente im letzten Felddrittel. Thuram tankt sich durch den zentralen Sechzehner, lässt sich dann aber zu weit abdrängen, um zu einem Abschluss zu kommen.

Die ausgeruhteren Beine dürften die Gäste haben. Für Wolfsburg stand am Donnerstagabend noch Europa League auf dem Programm, in St. Etienne spielte die Elf von Oliver Glasner 1:1. Berlin hat bereits seit Freitagabend, 27.09.2019 frei. Im Flutlicht-Heimspiel zog man gegen Eintracht Frankfurt (1:2) den Kürzeren.

48 Während Marco Rose noch auf personelle Umstellungen verzichtet, lässt Martin Schmidt Lichtstein und den platzverweisgefährdeten Khedira in der Kabine und schickt Framberger und Oxford ins Rennen.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Borussia-Park! Nach dem schwerfälligen Auftritt in Istanbul verläuft die Heimpartie gegen den FCA von Anfang an dem Geschmack der Fohlen. Sie haben gleich ihre erste Chance genutzt und agieren seitdem unheimlich locker. Hinten wird zwar durchaus der ein oder andere Versuch zugelassen, doch das geht bei diesem Spielstand fast komplett unter.

46 Einwechslung bei FC Augsburg: Reece Oxford

46 Auswechslung bei FC Augsburg: Rani Khedira

46 Einwechslung bei FC Augsburg: Raphael Framberger

46 Auswechslung bei FC Augsburg: Stephan Lichtsteiner

46 Anpfiff 2. Halbzeit

Herzlich willkommen zum 7. Spieltag der Bundesliga! Der VfL Wolfsburg erwartet am heutigen Nachmittag Besuch aus der Hauptstadt, Union Berlin reist nach Niedersachsen. Anstoß ist um 15:30 Uhr.

45 Halbzeitfazit:

Borussia Mönchengladbach führt zur Pause des Heimspiels gegen den FC Augsburg komfortabel mit 4:0 und ist damit auf dem besten Weg, die Spitzenreiterposition der Bundesliga zu erobern. Nach einer für die Schwarz-Weiß-Grünen traumhaften ersten Viertelstunde, in der Zakaria (2.) und Herrmann (8. und 13.) für eine deutliche Führung sorgten, ging es in der Hennes-Weisweiler-Allee in der Folge deutlich ruhiger zu. Obwohl die Fohlen einen Gang zurückschalteten, kamen sie zu weiteren Gelegenheiten, ließen diese aber ungenutzt. In der Schlussphase durften die Heimfans dann noch ein weiteres Mal jubeln, nachdem Pléa einen schlimmen Schnitzer des FCA-Schlussmanns Koubek bestrafte (39.). Etwas Ergebniskosmetik für die Fuggerstädter hatte dann kurz vor dem Kabinengang beinahe Hahn betrieben (44.). Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

44 Hahn mit der Riesenchance zum ersten Gästetor! Nach einem langen Ball an die Sechzehnerkante ist der Ex-Gladbacher vor dem herauslaufenden Sommer am Leder und lupft dieses über den Schweizer. Es fliegt knapp links am Ziel vorbei. Da es einen leichten Kontakt gegeben hat, gibt es eine VAR-Überprüfung auf einen Strafstoß, doch ein solcher wird verneint.

42 Mönchengladbach wird nach Spieltag sieben nicht nur die Tabellenführung übernehmen, sondern scheint heute auch seine Tordifferenz deutlich verbessern zu können.

39 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 4:0 durch Alassane Pléa

Ihr viertes Tor bekommen die Fohlen direkt aufgelegt! Koubek schlägt nach einem Uduokhai-Rückpass am Elfmeterpunkt mit einer ganz komischen Bewegung über den Ball. Pléa schnappt sich das Spielgerät und schiebt aus vier Metern in das verwaiste Gehäuse ein.

37 Ginter verlängert die folgende Eckballflanke von der rechten Fahne vom ersten Pfosten mit der Stirn in Richtung langer Ecke. Es fehlen gut anderthalb Meter zur Stange.

36 Bénes gegen Koubek! Der Slowake zirkelt den fälligen Freistoß mit dem linken Innenrist über die Mauer hinweg. Der Gästekeeper ist rechtzeitig abgehoben und lenkt die effetreiche Ausführung in der oberen halbrechten Ecke über den Querbalken.

34 Gelbe Karte für Rani Khedira (FC Augsburg)

Khedira hat bei einem Herrmann-Solo über halbrechts keine Chance auf den Ball und tritt dem BMG-Akteur seitlich in die Beine. Mit einer Gelben Karte ist der Gästekapitän gut bedient.

32 Lainer mit dem rechten Spann! Uduokhais Klärungsversuch per Kopf fällt edm Österreicher auf der rechten Sechzehnerseite vor die Füße. Trotz Bewachung ballert er aus 15 Metern in Richtung rechter Ecke und verfehlt das Aluminium nur knapp.

31 Nach Doppelpass mit Pléa taucht Bénes auf rechts im Strafraum auf. Einen Abschluss aus spitzem Winkel verhindert Uduokhai mit fairen Mitteln.

28 Gelbe Karte für Patrick Herrmann (Bor. Mönchengladbach)

Der Doppeltorschütze kommt im Mittelfeld mit einer seitlichen Grätsche zu spät gegen Vargas. Referee Schröder zückt die erste Gelbe Karte der Partie.

27 Kurios: Gästekeeper Koubek fängt eine Flanke ab und sondiert gerade die Optionen für den Abwurf, als Kollege Lichtsteiner so nahe an ihm vorbeiläuft, dass ihm die Kugel herunterfällt. Der Tscheche hat Glück, dass kein BMG-Akteur aus der dieser Situation Kapital schlagen kann.

25 Thuram tankt sich über links in den Strafraum und behauptet den Ball zunächst gegen Jedvaj. Als er aus spitzem Winkel abziehen will, geht Lichtsteiner dazwischen und verhindert den nächsten aussichtsreichen Versuch der Fohlen.

22 ... Max' Flanke ist zwar scharf, segelt aber an Freund und Feind vorbei. Zumindest können die Gäste daraufhin den Umschaltversuch der Hausherren stoppen.

21 Vargas holt auf der tiefen linken Seite gegen Lainer einen Freistoß heraus...

19 Das Schmidt-Team stellt mittlerweile die geteilt zweitschwächste Abwehrreihe der Bundesliga - 17-mal musste der Torhüter Koubek in sechs Begegnungen und dem Anfang dieser schon hinter sich greifen.

16 Die Fuggerstädter haben also einen langen Nachmittag in der Hennes-Weisweiler-Allee vor sich, auch wenn sie ihrerseits schon den ein oder anderen schnellen Angriff gefahren sind.

13 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 3:0 durch Patrick Herrmann

Die nächste Borussia-Chance sitzt dann wieder! Herrmann steckt das Leder an der halbrechten Sechzehnerkante auf Pléa durch und bekommt die Kugel vom Franzosen direkt wieder. Aus etwa zwölf Metern lässt er Koubek mit einem Schuss in die rechte Ecke keine Abwehrchance.

11 Es geht hin und her im Borussia-Park! Augenblicke, nachdem ein Hahn-Schuss aus zentralen 14 Metern gerade noch geblockt worden ist, attackieren die Fohlen über rechts. Bensebaini ist in der Mitte Adressat von Lainers halbhohem Anspiel und will es aus 17 Metern direkt versenken. Koubek blockt mit der Brust.

8 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 2:0 durch Patrick Herrmann

Mönchengladbach legt das zweite Tor blitzschnell nach! Diesmal taucht Pléa nach langem Anspiel durch Bensebaini auf der linken Außenbahn auf. Er spielt aus der Tiefe zurück in den Sechzehner. Herrmann nimmt aus 13 Metern direkt ab und befördert das Spielgerät ebenfalls in die flache linke Ecke.

7 Niederlechner wird auf der halbrechten Sechzehnerseite per Steilpass bedient. Seinen direkten Versuch fälscht Jantschke zur ersten Ecke der Partie ab. Max' Ausführung ist an der Fünferkante leichte Beute für Sommer.

6 Martin Schmidt stellt nach der 0:3-Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen. Jan Morávek, André Hahn und Michael Gregoritsch verdrängen Iago, Reece Oxford und Alfreð Finnbogason in das erweiterte Aufgebot.

4 Marco Rose hat im Vergleich zum 1:1-Unentschieden beim İstanbul Başakşehir F.K. vier personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Oscar Wendt, Nico Elvedi, Florian Neuhaus und Breel Embolo (allesamt auf der Bank) beginnen Tony Jantschke, Ramy Bensebaini, Patrick Herrmann und László Bénes.

2 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Denis Zakaria

Die Fohlen rücken schon nach 110 Sekunden auf Rang eins vor! Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld dringt Thuram über links in den Sechzehner ein und spielt von der Grundlinie flach vor den kurzen Pfosten. Aus gut sieben Metern schiebt Zakaria in die linke Ecke ein.

1 Mönchengladbach gegen Augsburg – Durchgang eins in der Hennes-Weisweiler-Allee ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Die 22 Akteure betreten bei leichtem Regen den Rasen.

Für die Regeldurchsetzung im 17. Bundesligaduell zwischen BMG und FCA ist hauptverantwortlich Robert Schröder zuständig. Der 34-Jährige aus Hannover ist zur vergangenen Saison in die deutsche Eliteklasse aufgestiegen. Bei seinem 13. Einsatz auf diesem Level wird er an den Seitenlinien durch Jan Neitzel-Petersen und Guido Kleve unterstützt; Vierter Offizieller ist Frank Willenborg.

"Mal ist es das Positionsspiel, mal ein unsauberer Pass, mal macht es der Gegner einfach gut. Sicherlich fehlt uns auch ein Kreativposten. Wir brauchen eine zusätzliche Linie und einige Spielertypen zurück. Im Umschaltspiel sind wir im Moment nicht so gut, wir brauchen in jeder Phase mehr Konter. Denn daran wächst man und wird größer", umreißt Martin Schmidt die aktuellen Problemfelder der Fuggerstädter.

Der FC Augsburg hat nach sechs Runden fünf Zähler auf dem Konto. Nachdem er sich infolge des Fehlstarts mit nur einem Punkt aus den ersten drei Partien durch die guten Auftritte gegen die SG Eintracht Frankfurt (2:1) und beim SC Freiburg (1:1) freigeschwommen hatte, kassierte er am letzten Samstag eine verdiente 0:3-Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen.

"Den Rhythmus haben wir drin. Natürlich wird es eine Herausforderung, weil wir nur zwei Tage zum Regenerieren haben und am Sonntag wieder ran müssen. Wir wollen aber natürlich unsere gute Serie in der Bundesliga ausbauen", hofft Trainer Marco Rose auf den fünften Erfolg im siebten Ligamatch. In den letzten beiden Heimspielen gegen den FCA konnte Mönchengladbach 2:0-Siege feiern.

In der Europa League waren die Fohlen am Donnerstagabend weit von einer spitzenmäßigen Leistung entfernt: Nur dank eines späten Treffers von Joker Herrmann (90.) kamen sie beim İstanbul Başakşehir F.K. zu einem 1:1-Unentschieden und verhindert infolge der 0:4-Heimklatsche gegen den Wolfsberger AC eine frühe aussichtslose Situation – in der Türkei waren sie über 90 Minuten weit von ihrem Optimalniveau entfernt.

Alle drei Europa-League-Teilnehmer sind nach ihren internationalen Einsätzen am Donnerstag an diesem ersten Drei-Spiele-Bundesligasonntag der Saison vor eigenem Publikum gefordert. Die Möglichkeit, das größte Ausrufezeichen zu setzen, hat die Borussia aus Mönchengladbach: Dank der gestrigen Punktverluste der Spitzenteams übernähmen die Fohlen mit einem Heimerfolg gegen den FC Augsburg den ersten Tabellenplatz – erstmals seit August 2011.

Ein herzliches Willkommen zum langen Bundesligasonntag! Die Frühpartie um 13:30 Uhr bestreiten Borussia Mönchengladbach und der FC Augsburg. Während die Fohlen als Tabellenführer in die Länderspielpause gehen können, wollen die Fuggerstädter den Vorsprung auf die Abstiegszone ausbauen.

90 Fazit:

Nach einer wilden Schlussphase trennen sich der FC Schalke 04 und der 1. FC Köln mit 1:1-Unentschieden. Mann des Tages aus Sicht der Gäste ist hierbei Jonas Hector, der in der 90. Minute zum Ausgleich traf. Aber der Reihe nach: In einem ausgeglichenen ersten Abschnitt hatten sich die Teams größtenteils neutralisiert. Schalke spielte besser, Köln stand aber kompakt und hatte seine Chancen. Im zweiten Abschnitt verlagerte sich das Geschehen aber mehr und mehr zu Gunsten der Hausherren, die viel offensiver agierten und folgerichtig in Führung gingen. In der Schlussphase hatten die Königsblauen mehrfach die Gelegenheit, auf 2:0 erhöhen, doch kurz nachdem Nübel bereits den Ausgleich verhindert hatte, traf Hector die Knappen dann doch mitten ins Herz. Somit steht auch fest: Mit der ersten Schalker Tabellenführung seit 2010 wird es (vorerst) nichts.

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Anthony Modeste (1. FC Köln)



90 Tooor für 1. FC Köln, 1:1 durch Jonas Hector

Und da ist der Ausgleich! Die Ecke von Kainz verlängert Hector am kurzen Pfosten über Nübel hinweg in die Maschen! Wahnsinn!

90 Unfassbar! Köln war eigentlich tot, hat aber durch Modeste plötzlich die Riesenchance auf das 1:1! Ein langer Ball von Risse erreicht Modeste, der die Kugel mit der Brust annimmt und aus der Drehung abzieht. Nübel ist jedoch mit einem Wahnsinnsreflex unten und pariert die Kugel! Das war knapp!

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

89 Wieder verpasst Schalke die Entscheidung! Die Blauen kontern wieder enorm stark. Am Ende der Kette steht Burgstaller, der den Ball jedoch an den Pfosten zimmert.

86 Vier Minuten sind noch auf der Uhr und von der kompletten Schlussoffensive der Kölner ist noch nicht viel zu sehen, weil Schalke den Ball gut vom eigenen Strafraum weghält.

83 Schalke kontert und hätte durch Serdar für die Entscheidung sorgen können! Der Torschütze zum 1:0 bekommt am Sechzehner die Kugel und versucht es mit dem Schlenzer. Ganz knapp streicht das Spielgerät über den Querbalken.

80 Einwechslung bei 1. FC Köln: Marcel Risse

80 Auswechslung bei 1. FC Köln: Kingsley Ehizibue

80 Nun hat Ehizibue Glück, dass er weitermachen darf. Der Außenverteidiger hält gegen Harit fest und wird dafür nicht mit Gelb bestraft. Hier hätte es auch mit 10 vs 10 zuende gehen können.

79 Köln geht natürlich weiter ins Risiko und bringt mit Modeste den nächsten Stürmer. Die Kölner sind in den letzten zehn Minuten gefordert!

78 Einwechslung bei 1. FC Köln: Anthony Modeste

78 Auswechslung bei 1. FC Köln: Louis Schaub

75 Schalke drängt auf die Entscheidung! Burgstaller spielt einen überragenden Pass auf Harit, der vor Horn auftaucht, sich aber zu spät entscheidet, das Leder querzulegen. Horn ist zur Stelle und verhindert diesen Querpass zum sicheren 2:0.

72 Tooor für FC Schalke 04, 1:0 durch Suat Serdar

Und in einer Phase, in der Köln besser wurde, trifft Schalke zum 1:0. Über einige Umwege gelangt die Kugel nach einem Standard zu Oczipka, der das Leder auf den zweiten Pfosten flankt. Sane schraubt sich dort in den dritten Stock und legt per Kopf quer auf Serdar, der am langen Pfosten ebenfalls per Kopf einnickt.

71 Die Gelbe Karte war der Abschluss einer eher unglücklichen Leistung von Terodde. Der Angreifer war unglaublich bemüht, wirkte in einigen Szenen aber etwas langsam und vergab zudem die Führung per Kopf.

70 Einwechslung bei 1. FC Köln: Jhon Córdoba

70 Auswechslung bei 1. FC Köln: Simon Terodde

67 Gelbe Karte für Simon Terodde (1. FC Köln)

Langer Ball auf den Angreifer, der viel zu lange braucht, um abzuschließen. Mascarell spitzelt die Kugel weg und wird von der Schussbewegung getroffen.

65 Noch mehr Glück hat nun Sane, der mit der offenen Sohle in den Zweikampf geht. Sein Gegenspieler weicht sogar noch aus und trotzdem trifft der Abwehrmann den Kölner. Dafür hätte es eigentlich die zweite Gelbe Karte geben müssen und folglich auch den Platzverweis.

64 Gelbe Karte für Bastian Oczipka (FC Schalke 04)

Rüdes Einsteigen von Oczipka, der hier Glück hat, dass er wenige Zentimeter nach Außen abrutscht mit seiner Sohle. Ansonsten hätte er nach dem Zweikampf mit Schaub auch Rot sehen können.

61 David Wagner zeigt, dass ihm ein Punkt hier nicht reicht. Früh erhöht der Übungsleiter das Risiko und bringt mit Kutucu einen weiteren Stürmer.

61 Einwechslung bei FC Schalke 04: Ahmed Kutucu

61 Auswechslung bei FC Schalke 04: Daniel Caligiuri

58 Trotzdem hat Köln jetzt plötzlich die Riesenchance auf das 1:0. Die Rheinländer hatten sich einen Eckball erkämpft, der von der rechten Seite in die Mitte gebracht wird. Terodde kommt zum Kopfball und zwingt Nübel zu einer überragenden Parade.

58 Die Anfangsphase des zweiten Durchganges gehört ganz eindeutig den Schalkern. Abgesehen von der halben Konterchance bekommt Köln nach dem Wechsel kaum ein Bein an den Boden.

55 Herrlich gespielt von den Schalkern! Kenny spielt die Kugel auf Serdar, der das Leder über seinen Gegenspieler hinweg in den Lauf von Caligiuri spielt. Mit Mühe kann der Deutsch-Italiener das Spielgerät in die Mitte bringen, doch Burgstaller verfehlt dort deutlich.

51 McKennie sorgt direkt für Tempo und bringt Caligiuri ins Spiel. Dieser trifft die Kugel aber nicht sauber und so ist sein Abschluss kein Problem für Horn.

49 Köln kontert und hat Überzahl in der gegnerischen Hälfte. Sane wählt jedoch einen starken Laufweg und kann den Querpass von Terodde damit verhindern. Da war mehr drin!

46 Der Ball rollt wieder! Während Köln mit unverändertem Personal ins Rennen geht, bringt Schalke McKennie für Uth.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Einwechslung bei FC Schalke 04: Weston McKennie

46 Auswechslung bei FC Schalke 04: Mark Uth

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln noch 0:0-Unentschieden. In einer ausgeglichenen Partie haben die Gastgeber etwas mehr Kontrolle, ohne dabei aber gefährlich zu werden. Die besseren Angriffe haben derweil sogar die Kölner, die durch Ehizibue zwingend in Führung hätten gehen müssen. Weil Hector nach einem Freistoß den eigenen Pfosten traf, steht es in Sachen dicke Torgelegenheiten 1:1, was zeigt, dass hier noch eine Menge Luft nach oben ist.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Salif Sané (FC Schalke 04)

Schalke verliert den Ball in der Vorwärtsbewegung und Sane bügelt das mit einem Taktischen Foul aus.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

42 Serdar marschiert durch das Zentrum und zieht aus 20 Metern einfach mal ab. Unter Bedrängnis war der Mittelfeldmotor allerdings in Rückenlage gekommen.

40 Gelbe Karte für Kingsley Ehizibue (1. FC Köln)

Und Köln gleicht in Sachen Gelbe Karten wieder aus. Ehizibue fährt seinem Gegenspieler von hinten in die Parade und wird völlig zurecht verwarnt.

38 Schalke hat nun ausnahmesweise mal etwas Platz im Zentrum. Serdar hat die Kugel und sieht Burgstaller starten. Der Pass ist etwas zu weit, ansonsten wären die Schalker hier zu einer richtig dicken Möglichkeit gekommen.

35 Gelbe Karte für Suat Serdar (FC Schalke 04)

Welz bleibt seiner Linie treu. Serdar kommt gegen Hector deutlich zu spät und zieht dem Kölner Kapitän die Füße weg. Gelb geht auch hier in Ordnung.

31 Glück nun auch für die Domstädter! Nach einem Freistoß von Caligiuri verlängert Hector die Kugel aufs eigene Tor. Horn kann nur zuschauen und hoffen, der Ball klatscht aber an den eigenen Torpfosten.

29 Immer wieder treibt Achim Beierlorzer seine Mannen nach vorne, denn Köln lässt sich oft etwas zu tief fallen. Auch wenn sie bislang kompakt stehen, bietet das natürlich Gefahren.

26 Bislang läuft die Partie tatsächlich auf Augenhöhe. Zwar hat Schalke etwas mehr Ballbesitz, doch die Hausherren beißen sich noch die Zähne aus, während auch Köln immer wieder den Weg nach vorne sucht.

22 Gelbe Karte für Noah Katterbach (1. FC Köln)

1. Bundesligaspiel, erste Gelbe Karte. Dieses Mal gibt es keine zwei Meinungen, bei der Grätsche muss es das Ticket geben.

21 Was für eine Chance für die Gäste! Auf der linken Seite hat Kainz etwas zu viel Platz und flankt die Kugel mit viel Gefühl auf den langen Pfosten. Ehizibue kommt dort völlig blank zum Kopfball, zielt aber genau auf Nübel. Aus der Distanz hätte der Schlussmann ansonsten aber auch keine Abwehrmöglichkeit gehabt.

20 Gelbe Karte für Jonjoe Kenny (FC Schalke 04)

Der Youngster geht mit der offenen Sohle in den Zweikampf mit Kainz. Da der Schalker den Ball trifft, ist Gelb vielleicht etwas zu hart, aber vertretbar.

18 Die Teams nähern sich mehr und mehr den Strafräumen. Auf der einen Seite erreicht Terodde einen Ball nicht ganz, auf der Gegenseite scheitert Serdar mit einem unplatzierten Distanzschuss.

14 Nach einem Eckball von der linken Seite kommt Uth zum Kopfball. Der Offensivmann gerät allerdings etwas in Rückenlage und setzt das Leder deutlich über den Querbalken.

12 Köln kombiniert sich über die linke Seite nach vorne und wechselt dann die Seite auf Schindler, der im Sechzehner die Kugel bekommt, sich dann allerdings verdribbelt. Da war mehr drin!

9 Schalke braucht hier noch etwas, um in die Partie zu kommen. Die Königsblauen sind hier noch um Kontrolle und Ideen bemüht.

5 Köln agiert hier in der Anfangsphase recht mutig und sucht den Weg nach vorne. Die Gäste haben vielleicht im Kopf, dass sie von den letzten vier Spielen auf Schalke gleich drei gewinnen konnten.

2 Noah Ketterbach gibt heute sein Bundesliga-Debüt auf der linken Abwehrseite. Der Youngster fügt sich direkt mal mit einem harten Tackling ein und bekommt vom Schiedsrichter schon die letzte Ermahnung.

1 Auf geht's! Beide Mannschaften sind bereit und das in ihrer üblichen Kluft. Köln agiert in Rot, Schalke natürlich im königsblauen Dress.

1 Spielbeginn

Ganz anders ist die Stimmung beim heutigen Gegner. Nach einer katastrophalen letzten Saison krempelte David Wagner die Mannschaft im Sommer kräftig um und das vor allem mental. Die Schalker kommen mit einem ganz neuen Selbstvertrauen daher und schielen nach den Spielen am Nachmittag sogar auf die Tabellenspitze. Und dass Schalke am Ende eines Spieltages ganz oben stand, ist bereits neun Jahre her.

Nicht nur personell läuft es beim 1. FC Köln in der aktuellen Phase sehr überschaubar. Einzig am dritten Spieltag gegen Freiburg konnte man punkten. Nach einem 0:1 im Derby gegen Gladbach gab es zuletzt sogar gleich zwei Mal mit 0:4 auf die Mütze. Langsam aber sicher muss also wieder was zählbares her für Achim Beierlorzer und seine Mannen.

Dies können sie beim 1. FC Köln nur bedingt behaupten. Clemens, Verstraete und zu allem Überfluß auch noch Drexler fallen verletzt aus, während Abwehrchef Mere zudem eine Sperre absitzen muss. Auf dem Papier fehlt den Geißböcken damit die defensive Achse.

Beim FC Schalke gab es unter der Woche leichte Sorgen um gleich vier Spieler. Bei Burgstaller, Harit, Sane und auch Nübel standen zumindest kleinere Fragezeichen hinter dem Einsatz, doch alle vier sind fit und sogar in der Startelf. Bis Bentaleb, der allerdings eh kaum eine Rolle gespielt hatte, kann S04 also aus dem Vollen schöpfen.

Guten Abend und hallo zum siebten Spieltag der Bundesliga. Im heutigen Topspiel am Samstagabend empfängt der FC Schalke 04 den 1. FC Köln in der heimischen Veltins-Arena. Anstoß ist wie gewohnt um 18:30 Uhr

90 Fazit:

Der FC Bayern erleidet nach der 7:2-Gala bei Tottenham einen heftigen Kater und verliert in der Liga überraschend mit 1:2 gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Die eigentlich strauchelnden Kraichgaier verschaffen sich - und ihrem Trainer - mit diesem Coup Luft im Tabellenkeller und gehen nach 90 spannenden Minuten nicht ganz zufällig als Sieger vom Platz. Die TSG überstand in der 1. Halbzeit zunächst eine längere Druckphase der Bayern unbeschadet und nahm das 0:0 dann als Etappenziel mit in die Halbzeitpause. In den zweiten 45 Minuten überraschte Hoffenheim dann sogar mit den 1:0 und jubelte in der 49. Minute über den Führungstreffer von Adamyan, der schon in der 4. Minute eine Großchance ausließ. Der Rekordmeister lief daraufhin erneut an und bewirkte schließlich in der 73. Minute den ersten Treffer und Ausgleich durch Goalgetter Lewandowski. Hoffenheim blieb nach dem Gegentreffer zum 1:1 jedoch weiter mutig und setzte bei der eigenen Offensive auf gefährliche Konter. Genau so einen netzte Adamyan dann in der 79. Minute eiskalt ein und sorgte mit seinem Doppelpack für den 1:2-Endstand.

90 Fazit:

Feierabend! Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig trennen sich leistungsgerecht mit 1:1. Nach einer etwas stärkeren ersten Hälfte der Leipziger, stabilisierten sich die Gastgeber und machten ein gutes und konzentriertes Spiel im zweiten Durchgang. Dennoch gingen die Leverkusener überraschend durch Kevin Volland mit 1:0 (66.) in Führung, da sie bis dahin offensiv kaum in Erscheinung getreten waren. In der Folge agierten beide Teams auf einem Niveau,, ein Kunststück von Christopher Nkunku (78.) sorgte dann für den Ausgleich und den Endstand.

90 Spielende

90 Fazit:

Freiburg erkämpft sich ein 2:2-Unentschieden gegen den BVB und setzt sich damit tatsächlich oben fest. Nach der knappen Dortmunder Führung zur Pause starteten die Hausherren nach Wiederanpfiff furios. Sie drückten den BVB zeitweise hinten rein und verdienten sich den Ausgleich. Doch durch die individuelle Klasse von Hakimi gelang es den Gästen wieder in Front zu gehen. Danach hatten die Schwarz-Gelben zwar mehr Kontrolle, aber wurden kaum gefährlich. Stattdessen lauerten die Breisgauer auf ihre Chance und die kam in der 90. Minute tatsächlich. Mit ein bisschen Glück schoss Grifo Akanji an und erzwang dadurch den Ausgleich per Eigentor. Damit spielt der BVB das dritte Mal in Folge nur Unentschieden und verliert sogar zum zweiten Mal hintereinander zwei Zähler durch ein Eigentor in den Schlussminuten. Allerdings haben sich die Freiburger das Unentschieden durch ihren extrem couragierten Auftritt mehr als verdient und wenn sie so weiter spielen könnten sie die große Sensation der Saison werden. Beide Teams haben jetzt in der Länderspielpause aber erstmal Zeit sich zu erholen und dann auf die nächsten Aufgaben zu konzentrieren. Der Sport-Club muss in gut zwei Wochen zu Union Berlin reisen und die Borussia hat mit Gladbach, Inter und Schalke dann ganz schwere Brocken vor der Brust.

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Ivan Perišić (Bayern München)

Perišić rettet für Neuer! Bayerns-Keeper will an der Mittellinie (!) einen Ball vor die TSG-Kiste befördern und findet keinen Mitspieler. Am rechten Feldrand kann Bebou dann Richtung leeres Gehäuse sprinten und erhält von hinten einen Schubser. Natürlich Gelb.

90 Fazit

Am Ende machen sie es zu spannend: Mainz 05 dominiert in Paderborn, muss aber eine knappe Führung über die Ziellinie bringen. Trainer Sandro Schwarz, der heute aus der Ferne zuschauen muss, wird wohl ordentlich gezittert haben. Besonders beim verschossenen Elfmeter von Collins (79.). Da hätte sich die schwache Chancenauswertung beinahe gerächt. Doch in den Schlussminuten stehen die 05er defensiv sicher, sodass nicht mehr allzu viel anbrennt. Der erste Auswärtssieg der Saison ist damit eingetütet, Paderborn wartet weiterhin auf den ersten Dreier im deutschen Oberhaus.

90 Spielende

90 Spielende

90 Die Fans sind jetzt natürlich ganz aus dem Häuschen und wollen ihr Team sogar noch zum Sieg pushen. Für den BVB wäre es im Moment das dritte Unentschieden in Serie und das zweite Spiel in Folge, dass man erst ganz spät aus der Hand gibt.

90 Riesen-Chance für Leverkusen! Moussa Diaby spielt vom Zentrum aus auf Kai Havertz. Der Nationalspieler Deutschlands chippt die Kugel in den Sechszehner auf Kevin Volland, der das Ding mit der Brust annimmt und unter Bedrängnis aus zehn Metern auf den kurzen Pfosten knallt. Péter Gulácsi ist da und pariert stark. Péter Gulácsi

90 Wie lange legt Stieler nach der Verletzungspause oben drauf? Bebou erkämpft sich gegen Boateng einen Einwurf und nun läuft schon die 94. Minute.

90 Nach einem weiten Einwurf ist nochmal Getümmel im Mainzer Strafraum, Brosinski kann letztlich klären.

90 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Leandro Barreiro

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jean-Paul Boëtius

90 Drei Minuten gibt es zusätzlich, knapp 90 Sekunden sind schon rum! Posch muss nach der Ecke behandelt werden und nimmt damit auch gleichzeitig einige Sekunden von der Uhr.

90 RB läuft weiter an und probiert alles in der Offensive. Lukáš Hrádecký faustet eine Marcel-Halstenberg-Flanke ins Seitenaus.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Zentner wirft sich auf einen halbhohen Distanzschuss von Ritter. Das bringt den Gästen Zeit.

89 Bei einer Ecke von links geht Neuer mit in den Strafraum von 1899 und ist dann sogar fast am Ball. Lewandowski drückt gegen Posch und wird dann zurückgepfiffen.

90 Es gibt fünf Minuten oben drauf! Gelingt einer Mannschaft den Lucky Punch?

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Wieder bleibt der Schlusspunkt liegen: Ein Befreiungsschlag wird zur Vorlage für Burkardt, alleinstehend vor Zingerle schiebt der Joker die Kugel neben den rechten Pfosten.

90 Tooor für SC Freiburg, 2:2 durch Manuel Akanji (Eigentor)

Jetzt geht die Post ab! Eigentlich scheint die Flanke von rechts zu weit und die Chance vertan. Doch Grifo erreicht den Ball noch vor der Grundlinie und gibt das Rund dann mit ganz viel Schwung rein. Zwischen Bürki und Akanji springt das Leder dann hin und her und kullert tatsächlich über die Linie.

88 Die TSG ist nur noch in der eigenen Hälfte und haut das Leder nur noch ins Niemandsland. Crunch Time!

89 Der fällige Freistoß aus 25 Metern und zentraler Position wird von Nadiem Amiri in die Mauer geballert.

89 Kerem Demirbay ersetzt den verletzten Mittelfeldspieler und darf in den letzten Minuten ran.

88 Torschüsse oder gar spannende offensiv Aktionen waren zuletzt lange Mangelware. Doch Freiburg erwacht jetzt nochmal und spielt auf den späten Ausgleich.

89 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Kerem Demirbay

87 Erst Verwirrung und dann Gefahr! Müller dreht sich mittig im Sechzehner einmal um die eigene Achse und übersieht die Kugel neben sich. Danach haut Gnabry aus der Entfernung drauf und wuchtet das Spielgerät nach einem Kontakt hauchzart am linken Aluminium vorbei.

89 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Charles Aránguiz

88 Unter Applaus wird der Chilene vom Platz getragen.

87 Überraschender Tausch beim BVB. Für den in Halbzeit eins eingewechselten Julian Brandt kommt Marcel Schmelzer. Für den ehemaligen Kapitän ist es der erste Einsatz der Saison. Damit will der Schweizer aber natürlich den Sieg sichern.

87 Für Charles Aránguiz geht es nicht weiter. Der Mittelfeldspieler muss mit der Trage vom Platz geholt werden und muss ausgewechselt werden.

86 Vor einem Freistoß vom linken Feldrand erhebt sich die Allianz Arena und macht für den FCB nochmal Lärm. Was bringt der Standard ein?

87 Dräger springt bei einem Eckball am zweiten Pfosten höher als die Konkurrenz, die Kugel fliegt in die Handschuhe von Zentner. Das war keine Aufgabe.

87 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Marcel Schmelzer

87 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

85 Den Standard gibt es nicht wegen eines Handspiels, sondern aufgrund eines gestreckten Beines von Christopher Nkunku gegen Charles Aránguiz, der aktuell behandelt werden muss.

85 Fünf Minuten sind noch auf der Uhr und die Gastgeber nehmen die TSG-Zone in Beschlag. Nach einigen Kurzpässen direkt vor Baumann - am rechten Alu muss Pavard eigentlich schießen - knallt Süle aus der Distanz drauf und drischt das Spielgerät mit einem Knaller zur Zentimeter über die Latte!

85 Freistoß für Bayer Leverkusen von der rechten Seite und 25 Metern Entfernung: Die Flanke von Nadiem Amiri wird herausgeköpft, doch es gibt einen weiteren Freistoß: Willi Orban soll den Ball mit der Hand gespielt haben.

84 Jetzt geht Christian Streich All-In. Für Innenverteidiger Lukas Kübler kommt Offensivkünstler Vincenzo Grifo.

85 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Ádám Szalai

85 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Karim Onisiwo

84 Einwechslung bei SC Freiburg: Vincenzo Grifo

84 Auswechslung bei SC Freiburg: Lukas Kübler

84 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Christopher Antwi-Adjei

84 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Cauly

84 Der fällige Freistoß wird von Marlon Ritter ausgeführt. Aus 28 Metern schießt der Angreifer weit über das Tor.

83 Leipzig rennt nochmal an, Leverkusen verteidigt geordnet.

83 Gelbe Karte für Edimilson Fernandes (1. FSV Mainz 05)

Die Grätsche des Mainzers trifft nur den Gegenspieler.

82 Gibt es für die Bayern nach dem 7:2 bei Tottenham tatsächlich eine Heimpleite? Der Rekordmeister läuft erneut einem Rückstand hinterher und hat jetzt nur noch gute zehn Minuten für eine Ergebniskorrektur.

81 Bleibt es bei den aktuellen Ergebnissen ist für den BVB übrigens wieder alles in bester Ordnung. Man würde auf den zweiten Platz springen und punktgleich mit Tabellenführer Bayern sein.

81 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Ermin Bičakčić

81 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Sargis Adamyan

81 Hui! Niakhaté kommt bei einem Eckball völlig frei zum Abschluss, seinen Volleyschuss aus zehn Metern pariert Zingerle in der Tormitte.

80 Die Schlussphase läuft und noch immer ist alles offen. Zwar führt der BVB wieder, doch Freiburg wittert weiterhin die eigene Chance und wird alles versuchen doch noch den Ausgleich zu erzielen.

80 Neutralisieren sich nun die beiden Mannschaften und nehmen den Punkt an, oder geht jetzt noch ein Team ins Risiko?

79 Elfmeter verschossen von Jamilu Collins, SC Paderborn 07

Zentner ist da! Collins schießt einen ordentlichen Strafstoß, Zentner entscheidet sich richtig und kratzt die Kugel aus dem linken Toreck.

78 Mats Hummels wurde bei einer Defensivaktion unglücklich am Knöchel getroffen und humpelt jetzt ordentlich. Es scheint für ihn aber weiterzugehen.

79 Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:2 durch Sargis Adamyan

Adamyan aus dem Nichts und aus dem Rückraum zum 1:2! Der Armenier schnürt seinen Doppelpack und bringt die TSG wieder in Front. Die Bayern sind bei einem Querpass von links eigentlich gut sortiert und beide Innenverteidiger sind bei Adamyan. Der TSG-Stürmer kommt trotzdem durch und schießt den Ball im Fallen ins rechte, flache Eck!

78 Unruhige Phase. Die Bayern wollen mit aller Macht das 2:1, sind bei ihren Bällen in die Spitze aber etwas zu hektisch. Auch Hoffenheim ist nach Ballgewinn zu unruhig, die Pille wechselt fast sekündlich den Besitzer.

78 Tooor für RB Leipzig, 1:1 durch Christopher Nkunku

Das ist der Ausgleich! Marcel Halstenberg bringt das Leder in die Mitte auf Christopher Nkunku. Der Franzose nimmt das Spielgerät am Elfmeterpunkt an und jongliert die Kugel über Sven Bender und daraufhin per Lupfer über Keeper Lukáš Hrádecký ins Gehäuse.

79 Elfmeter für Paderborn! Dräger flankt von der rechten Seite, Brosinski grätscht und reißt den Arm in die Luft. Dabei wehrt er den Ball ab.

75 Streich erhöht das Risiko! Für den zentralen Mittelfeldspieler, Amir Abrashi, kommt Top-Joker Nils Petersen. Den die Fans als "Fußballgott" begrüßen.

76 Aber die TSG versteckt sich nicht! Die Kraichgauer bekämpfen die drohende FCB-Schlussoffensive ebenfalls mit Vorstößen und schaffen jetzt Entlastung über Geiger. Nach einem Solo auf der rechten Außenbahn scheitert der Achter an einem Fernschuss.

77 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jonathan Burkardt

77 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Robin Quaison

77 Die vielen Spielunterbrechungen in den letzten Minuten haben den Spielfluss erheblich gestört. RB läuft allmählich die Zeit davon.

76 Peter Bosz bringt ebenfalls einen frischen Mann für die Offensive.

75 Knapp: Quaison nickt den Ball aus sieben Metern nur einen Hauch über das Gehäuse.

75 Einwechslung bei SC Freiburg: Nils Petersen

76 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Moussa Diaby

75 Auswechslung bei SC Freiburg: Amir Abrashi

76 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Karim Bellarabi

75 Gibt es jetzt doch noch den Heimsieg? Der FC Bayern will natürlich den Dreier und bleibt in der Offensive. Könnten noch lange 15 Schlussminuten werden für Hoffenheim!

75 Gelbe Karte für Achraf Hakimi (Borussia Dortmund)

Sallai schirmt den Ball sehr gut ab und wird dann von Hakimi rüde umgeräumt. Dafür hat sich der Außenverteidiger die Gelbe Karte auf jeden Fall verdient.

73 Mit der erneuten Führung im Rücken hat Dortmund die Sicherheit zurückgewinnen. Allerdings muss der Sport-Club auch ein wenig durchschnaufen, um bis zum Ende durchzuhalten.

74 Mit großen Schritten treibt Ritter die Murmel von rechts in den Sechzehner. Aus spitzem Winkel denkt er nicht an eine Ballabgabe, stattdessen pfeffert er das Spielgerät ans Außennetz.

74 Gelbe Karte für Mitchell Weiser (Bayer Leverkusen)

Der Leverkusener trifft Emil Forsberg mit der Hand im Gesicht.

73 Gelbe Karte für Yussuf Poulsen (RB Leipzig)

Gerade auf dem Platz und schon das taktische Foul.

73 Tooor für Bayern München, 1:1 durch Robert Lewandowski

Jetzt steht es 1:1, Lewandowski macht sein 11. Saisontor! Wieder lupfen die Bayern die Kugel hinter die Abwehrkette und nun zappelt der Ball im Netz. Müller macht den Ball von rechts scharf und direkt vor Baumann schlägt Lewandowski mit dem Kopf zu!

70 Für Freiburg ist dieser Gegentreffer natürlich extrem bitter, denn ein Tor für die Dortmunder hatte sich überhaupt nicht angedeutet. Doch das ist dann eben die Klasse die der BVB hat, wenn plötzlich sogar der Außenverteidiger trifft.

71 Julian Nagelsmann motiviert seine Jungs: "Weiter, immer weiter", ist über die Mikrofone zu hören.

71 Schusschance für Marlon Ritter, die Abwehr öffnet eine Gasse. Der Schuss des Paderborners landet direkt in den Armen von Robin Zentner.

70 Nächster Versuch, Bayern bleibt dran! Nun ist Müller der Flankengeber und verfrachtet den Ball mit einer Hereingabe von rechts vor die Kiste. Lewandowski ist mit seiner Birne zugegen und köpft aus kurzer Distanz drüber!

70 Der dritte und letzte Wechsel von Trainer Julian Nagelsmann ist erfolgt.

70 Einwechslung bei RB Leipzig: Yussuf Poulsen

70 Auswechslung bei RB Leipzig: Matheus Cunha

69 Heißes Ding! Boateng überrascht mit einer feinen Vorarbeit und hebelt die Pille aus dem Rückraum über die TSG-Abwehr. Gnabry läuft ein, hält den Hinterkopf hin und drückt seinen Kopfball einen halben Meter am rechten Alu vorbei!

70 Gelbe Karte für Levin Öztunali (1. FSV Mainz 05)

Offensivfoul von Öztunali.

68 Baku schlägt das Leder von der rechten Seite hoch an den zweiten Pfosten, Quaison pflückt es in Bedrängnis überragend runter. Dann schießt er aus zehn Metern, Kilian lenkt den Ball über das Gehäuse.

67 Doppelblock von Akpoguma! Der TSG-Innenverteidiger hält einen Schuss von Lewandowski mit der Brust auf und kommt dann beim Aufstehen mit der Hand gegen den Ball - kein Elfer. Kurz danach wirft sich Akpoguma erneut rein und klärt auch noch den Nachschuss!

68 Einwechslung bei SC Freiburg: Roland Sallai

68 Auswechslung bei SC Freiburg: Lucas Höler

68 Jetzt wird es spannend, wie die Leipziger mit dem - schon überraschenden - Rückstand umgehen werden.

67 Tooor für Borussia Dortmund, 1:2 durch Achraf Hakimi

Hakimi macht es erneut! Nach einem Ballverlust von Koch geht es ganz schnell. Brandt spielt auf Sancho und der rechts raus auf Hakimi. Der Außenverteidiger zieht von der Grundlinie hoch, lässt noch einen Gegenspieler stehen und hat dann etwas Glück, dass sein Schuss auf das lange Eck noch leicht abgefälscht wird.

67 Christian Günter macht auf seiner linken Seite richtig Betrieb und macht Achraf Hakimi das Leben extrem schwer.

67 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Håvard Nordtveit

67 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Florian Grillitsch

67 Gelbe Karte für Marlon Ritter (SC Paderborn 07)

Der Joker verliert die Kugel an der Mittellinie, dann setzt er gegen Onisiwo überhart nach.

66 Perišić hilft aus! Der Kroate hat seine erste Szene in der eigenen Defensive und klaut Bebou am Fünfer-Rand den Ball vom Fuß. Der Hoffenheimer war zuvor kurz davor, an Süle vorbeizugehen.

66 Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Kevin Volland

Aus dem Nichts das 1:0 für Bayer 04 Leverkusen! Mitchell Weiser spielt auf Karim Bellerabi, der daraufhin vom Zentrum aus auf die rechte Außenbahn zum sprintenden Charles Aránguiz spielt. Der Chilene beweist am Strafraumrand ein gutes Auge und spielt einen flachen Pass in die Mitte auf Kevin Volland. Der Stürmer grätscht vom Elfmeterpunkt mit dem linken Fuß in den Ball und versenkt eiskalt zur Führung.

64 Zwar hat sich das Team von Lucien Favre jetzt befreien können und das Spielgeschehen in die gegnerische Hälfte verlagern können, aber gefühlt ist dennoch der SCF näher an einem Tor, als die Gäste.

65 Erstmals seit langem haben die Leipziger mal wieder eine etwas längere Ballbesitzphase und erkämpfen sich einen Einwurf Nahe am Leverkusener Tor. Lukas Klostermann versucht daraufhin Patrik Schick im Zentrum zu erreichen - ohne Erfolg.

65 Die TSG spielt mit! Hoffenheim präsentiert sich mit dem 1:0 im Rücken selbstbewusst und sorgt jetzt sogar für die nächste Möglichkeit. Posch nimmt einen schnell ausgespielten Freistoß schnell mit und drückt einen Flachschuss von rechts hauchzart am langen Eck vorbei.

64 Die vielen Wechsel haben die Comeback-Versuche der Bayern etwas gestört und die Hausherren müssen sich erstmal neu orientieren.

64 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Khiry Shelton

64 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Sven Michel

63 Jadon Sancho ist natürlich ein Joker den man sich nur wünschen kann. Mit seiner Geschwindigkeit dürfte der junge Engländer im Normalfall nochmal richtig Schwung bringen.

64 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Marlon Ritter

64 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Klaus Gjasula

62 Kovač bringt Müller sowie Perišić und baut die eigene Defensive jetzt in einer Dreierkette um. Auch Schreuder wechselt und wirft Außenverteidiger Stafylidis auf das Feld.

63 Jetzt sorgen Patrik Schick und Christopher Nkunku für den "zweiten" Sturm.

63 Einwechslung bei RB Leipzig: Patrik Schick

63 Auswechslung bei RB Leipzig: Marcel Sabitzer

63 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Jadon Sancho

63 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Thorgan Hazard

63 Cauly zieht einen Eckstoß von der rechten Seite an den ersten Pfosten, Brosinski klärt per Kopf.

62 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Kostas Stafylidis

62 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Pavel Kadeřábek

60 Einwechslung bei Bayern München: Thomas Müller

60 Auswechslung bei Bayern München: Kingsley Coman

60 Einwechslung bei Bayern München: Ivan Perišić

60 Auswechslung bei Bayern München: Corentin Tolisso

60 Die Borussia schwimmt! Freiburg wird jetzt ordentlich von der Stimmung getragen und drängt auf den nächsten Treffer.

60 Gefährliche Bogenlampe! Coutinho hämmert den Ball aus 25 Metern ansatzlos auf die Kiste und Hübner fälscht mit dem Knie ab. Der Ball eiert durch die Luft und geht dann knapp über die Latte hinweg.

60 Ein echtes Geschoss von Fernandes! Der Mittelfeldmann zieht bretthart ab, schießt aber zu zentral. Zingerle lenkt den Ball über die Querlatte.

60 Gelbe Karte für Diego Demme (RB Leipzig)

In seinem 200. Pflichtspiel für RB Leipzig kassiert er die gelbe Karte.

59 Timo Werner verlässt ungewohnt früh das Feld und wird durch PSG-Neuzugang Christopher Nkunku ersetzt.

59 Einwechslung bei RB Leipzig: Christopher Nkunku

59 Tolisso macht auf der rechten Angriffseite Alarm und bugsiert das Leder flach und hart vor Baumann. Hübner wirft sich in die Hereingabe und blockt zur Ecke ab. Der nachfolgende Eckstoß flacht ins Kurzpassspiel der Bayern ab.

59 Für Christian Streich ist es der erste Treffer seiner Mannschaft, den er bei einem Heimspiel gegen den BVB bejubeln darf. Eine wirklich kuriose Statistik!

59 Auswechslung bei RB Leipzig: Timo Werner

58 Ergebnisdienst der anderen beiden CL-Vertreter: Bayern liegt mit 0:1 gegen Hoffenheim zurück, bei Dortmund steht es in Freiburg nur 1:1.

59 Auf der anderen Seite kommt mal ein Mainzer durch, Onisiwo dreht sich blitzschnell um die eigene Achse. Aus halbrechter Position visiert er das linke Eck an, schießt aber knapp vorbei.

57 Der Ausgleich kam keinesfalls aus dem Nichts und ist nach den vergangenen Minuten auf jeden Fall komplett verdient.

58 Niko Kovač reagiert schnell und gibt draußen Ivan Perišić und Thomas Müller letzte Anweisungen.

57 Für die Kraichgauer ist das 1:0 ein Geschenk. Die Mannen von Alfred Schreuder bleiben jetzt natürlich eher defensivorientiert und haben aktuell sogar drei Punkte auf der Habenseite.

57 Was auffällt ist vor allem, dass die Roten Bullen nicht mehr ihre Konterstärke ausspielen kann. Die Werkself steht defensiv deutlich besser und gefestigter - und lässt nichts zu.

55 Wie reagiert die Kovač-Elf? Das 0:1 fiel genau in der Phase, als Bayern erneut zu ideenlos agierte und immer wieder an der TSG-Abwehr machtlos abprallte. Jetzt muss der Zug zum Tor kommen - und zwar schnell.

55 Nächster Abschluss der Hausherren, Cauly peilt aus 22 Metern das linke Eck an. Zentner hat den Flachschuss sicher.

54 RB lauert auf Kontermöglichkeiten, während Bayer das Spielgerät in den eigenen Reihen hält.

55 Tooor für SC Freiburg, 1:1 durch Luca Waldschmidt

Das Stadion bebt! Auf halbrechts spielt sich der Sport-Club sehr gut nach vorne. Am Ende legt Schmid vor dem Strafraum quer auf Waldschmidt und der junge Angreifer trifft im vierten Anlauf. Mit links hämmert er das Leder wuchtig nach rechts unten. Bürki ist zwar noch dran, aber kann den Einschlag nicht mehr verhindern.

54 Den totalen Freiburger Offensivschwung der ersten Momente der zweiten Halbzeit hat der BVB jetzt überstanden und sucht selbst den Weg nach vorne. Aber eines ist klar: Hier ist noch gar nichts entschieden!

54 Gute Chance für Paderborn - aber knappes Abseits! Michel zieht aus 14 Metern flach ab, das Leder rollt nur wenige Zentimeter am langen Eck vorbei.

54 Tooor für 1899 Hoffenheim, 0:1 durch Sargis Adamyan

Und jetzt haben die Bayern den Salat, die TSG schlägt eiskalt zu! Rudy sichert die Kugel im Rückraum und sieht neben sich Geiger. Es folgt der Steilpass ans rechte Alu, wo Adamyan erst Boateng tunnelt und dann ins kurze Eck einschiebt!

52 Die Werkself probiert es nun mit einem geordneten Spielaufbau. Über Wendell kommt das Leder zu Karim Bellarabi, der am linken Strafraumrand allerdings nicht weiß, was er mit der Kugel anfangen soll: Die Hereingabe führt zu nichts.

51 Ins Nichts: Coman führt die Pille am rechten Ende des TSG-Strafraums und probiert sich dann einen diagonalen Chipball nach links. Der Versuch scheitert komplett und geht meterweit ins Aus. Der FC Bayern muss sich mehr einfallen lassen, um Hoffenheim aus der Deckung zu locken...

51 Ein hoppelnder Ball rutscht durch die Abwehrkette der Paderborner, Quaison scheint überrascht zu sein. Der Schwede kann die Murmel nicht wirklich verarbeiten.

51 Gelbe Karte für Thomas Delaney (Borussia Dortmund)

Im Mittelfeld erwischt Delaney nur seinen Gegenspieler und erwischt den Ball gar nicht. Dafür kann man die Karte ziehen, muss man aber nicht zwingend.

50 Günter flankt von links und Höler sichert die Murmel kurz vor dem Toraus. Von Schmid kommt das Leder dann zu Waldschmidt, der es mit dem Schlenzer ins lange Eck probiert. Sein Versuch geht aber doch relativ klar drüber.

49 Zu Beginn des zweiten Durchgangs geht es ein wenig lockerer los in Leverkusen. Die beiden Mannschaften bemühen sich um Ballbesitz, Leverkusen hat ihn. Nach vorne geht bislang noch nichts.

49 Nach einem erneut mutigen Beginn der Hoffenheimer zeichnet sich schnell ein bekanntes Bild ab: Der FC Bayern hat die Kugel und ist auf der Suche nach mehr Torgefahr.

48 Erster Eckball im zweiten Durchgang, Vasiliadis nickt die Kugel in die Handschuhe von Zentner. Da konnte der Paderborner keinen Druck hinter bringen.

48 Freiburg kommt mit ganz viel Schwung aus der Kabine. Besonders Christian Günter ist auch heute wieder sehr auffällig.

47 Abschluss von Skov! Der Däne hat im Rückraum etwas Platz und hält aus linken 25 Metern drauf. Neuer macht zwei Schritte nach rechts und nimmt den Kullerball sicher auf.

46 Weiter geht's! Schafft es der Sport-Club endlich die desaströse Bilanz gegen den BVB etwas zu verbessern oder kann Dortmund die Serie ohne Niederlagen gegen den SCF sogar auf 17 Spiel ausweiten? Die zweiten 45 Minuten werden es beantworten.

47 Peter Bosz hat einmal gewechselt: Der gelbverwarnte Daley Sinkgraven verlässt das Feld für Mitchell Weiser.

46 Es laufen die zweiten 45 Minuten, Wechsel gibt es zunächst keine.

46 Der zweite Durchgang läuft! Beide Mannschaften kommen unverändert aus den Kabinen, Mainz hat angestoßen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Weiter geht es in Leverkusen!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Wendell

45 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Daley Sinkgraven

45 Halbzeitfazit:

Borussia Dortmund führt im Schwarzwald mit 1:0. Von Beginn an war der BVB voll im Spiel und bestimmte das Geschehen. Allerdings fanden sie in der sehr gut organisierten Freiburger Hintermannschaft keine Lücken. Dementsprechend brauchte es eine Ecke, um in Front zu gehen. Hazard bediente Witsel und der vollendete die belgische Zusammenarbeit traumhaft. Doch im Anschluss rückte der Sport-Club etwas weiter hinten raus und verteidigte offensiver. Das schmeckte den Borussen nicht allzu gut und die Hausherren kamen tatsächlich zu einigen guten Möglichkeiten. Dadurch sind die Breisgauer aus dem Spiel heraus sogar etwas gefährlicher, als die Schwarz-Gelben. Nichts desto trotz geht die Führung für die Gäste in Ordnung. Da beide Mannschaften auch von der Bank noch ordentlich nachlegen können, dürfte es ein sehr interessanter zweiter Abschnitt werden.

45 Halbzeitfazti:

Der FC Bayern kann die Offensivwucht von der Tottenham-Gala nicht ohne Weiteres in die Liga übertragen und muss sich gegen die TSG Hoffenehim nach einer eher ereignisarmen 1. Halbzeit mit einem 0:0 begnügen. Der Rekordmeister war in den ersten 45 Minuten das spielbestimmende Team und übernahm in der Allianz Arena schnell die Kontrolle. Gegen die sehr tief stehenden Hoffenheimer entwickelte der FCB dabei aber nur selten Torgefahr und schaffte es fast nie bis auf die letzen Meter vor Keeper Baumann. Für die beste Gelegenheit bis hierhin sorgte in der 4. Minute überraschend Hoffenheim. Adamyan tauchte mit einem Mal vor Neuer auf, brachte den Ball jedoch nicht im Tor unter. Wollen die Bayern mit einem Sieg im Gepäck auf die Wiesn, müssen Lewandowski und Co. im zweiten Durchgang zwingender werden.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Alexander Schwolow klasse! Raphaël Guerreiro spielt eine Ecke flach zurück auf Hazard. Der Belgier zieht noch kurz nach innen und schlenzt dann links oben aufs Eck. Doch Schwolow fliegt, greift super über und klärt zur nächsten Ecke. Stark von beiden!

45 Halbzeitfazit

Muntere Partie in der Benteler-Arena, Mainz 05 führt zur Pause mit 2:1. Die Gäste sind hier bislang die cleverere Mannschaft, man nutzt die Fehler des Gegners konsequent aus. Im Endspurt des ersten Durchgangs geht allerdings die Effizienz verloren. Binnen weniger Minuten bleibt das 1:3 mehrfach liegen. Paderborn hat daher noch alle Chancen, es muss aber definitiv mehr kommen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Thiago (Bayern München)

In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit kassiert Thiago für ein taktisches Foul nochmal Gelb. Der Spanier trifft Skov am Hinterfuß und unterbindet so einen Konter.

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig noch 0:0. Im Duell der beiden Champions-League-Teilnehmer gingen beide Mannschaften bis dato auf intensives und hohes Pressing, das gelang den Gästen aus Leipzig allerdings deutlich besser. Timo Werner scheiterte gleich zweimal an Lukáš Hrádecký, der dafür sorgt, dass sein Team bis dato noch nicht zurückliegt. Somit ist in Durchgang zwei noch alles offen.

45 Quaison bricht in den Strafraum durch und läuft auf Zingerle zu. Der Schlussmann macht das kurze Eck zu, im Eins-gegen-Eins ist er damit Sieger.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 War da was? Gnabry köpft das Leder vom linken Alu mit Auge in den Rückraum und findet dort Lewandowski. Der Pole muss nur noch den Fuß hinhalten und kommt gegen Akpoguma aus dem Tritt. Am Ende ist das kurz Halten des Hoffenheimers wohl zu wenig, Schiri Stieler lässt laufen und Köln meldet sich auch nicht.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Der anschließende Standard tickt zwischen zwei Freiburgern auf und geht durch bis ins Toraus. Da machen die Breisgauer sonst mehr raus.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Langsam muss das 1:3 mal fallen: Quaison springt völlig blank in einen Flankenball, aus sieben Metern köpft der Schwede über das Gehäuse.

45 Gelbe Karte für Daley Sinkgraven (Bayer Leverkusen)

Der Abwehrspieler checkt Konrad Laimer um und kassiert die Verwarnung.

44 Der nächste Kopfball kommt durch, Malong nickt die Murmel nach einem Eckball auf das kurze Eck. Zingerle steht goldrichtig, lässt allerdings einfach nach vorne abklatschen. Der Torhüter hat Glück, dass da niemand steht.

44 Gelbe Karte für Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Hummels stürmt an Waldschmidt vorbei, der sich den Ball sichern konnte. Deshalb zieht der Innenverteidiger dem jungen Angreifer am Trikot zu Boden, um den Angriff zu stoppen, und bekommt zurecht die Gelbe Karte.

43 Dadurch, dass der Sport-Club etwas offensiver verteidigt ist mittlerweile richtig Dampf drin.

43 Ein Blick auf die Statistik verrät: RB Leipzig hat nur 33% Ballbesitz, ist insgesamt aber deutlich gefährlicher. Bayer bekommt dafür 84% der Pässe an den Mann, Leipzig nur 60%.

43 Zu unpräzise! Kimmich sieht drei Meter vor der Sechzehner-Grenze Tolisso und legt für den Franzosen mit einem Kurzpass vor. Der Franzose hat freie Bahn und drischt die Kugel mit zu viel Effet klar über die Latte.

40 Waldschmidt! Hakimi will den Ball ins Seitenaus rollen lassen, wird aber noch von Günter gestört und verliert die Pille dadurch. Der Außenverteidiger macht das Spiel im Anschluss ganz schnell und Waldschmidt kommt aus knapp 18 Metern zum Schuss. Sein wuchtiger Versuch geht nur knapp links neben den Kasten.

42 Eine Brosinski-Flanke findet am zweiten Pfosten den Schädel von Onisiwo. Der Angreifer köpft aus sechs Metern freistehend über das Gehäuse.

41 Bayer spielt in der letzten Reihe mit dem Feuer. Die hohe Verteidigungslinie bietet den schnellen Angreifern von RB viele Räume und Möglichkeiten - das geht nicht lange gut.

40 Posch! Jetzt passen die Bayern in der Verteidigung nicht auf und Wirbelwind Gnabry lässt sich den Ball von Posch abluchsen. Der Österreicher rennt von rechts kommend in Richtung Kiste und verpasst eine dicke Möglichkeit. Der Torschuss aus zehn Metern ist zu kraftlos und geht in die Arme von Neuer.

39 Bayern fehlt momentan die Durchschlagskraft. Die Hereingaben von den Außen landen nur bei den Blauen und Baumann bekommt nichts zu tun. Nach einem Block geht Thiago aus 25 Metern auf volles Risiko und jagt das Spielgerät mit einem verunglückten Volley auf die Tribüne.

38 Matheus Cunha spielt sich im Doppelpass mit Lukas Klostermann auf der halbrechten Seite frei und spielt in den Rückraum zu Marcel Sabitzer, dessen Schuss vom Strafraumrand allerdings schwach ist. Lukáš Hrádecký hält den Ball fest.

39 Nach einem schlechten Querpass im Mittelfeld hat Dortmund Glück, dass Haberer die Murmel ein wenig verspringt und Hummels dadurch noch dazwischen kommt. Das wäre ansonsten eine sehr gute Kontermöglichkeit gewesen.

38 Lucas Höler trifft Mitspieler Dominique Heintz unabsichtlich mit dem Fuß im Gesicht. Nach kurzer Behandlungspause scheint es für den Innenverteidiger aber weiterzugehen.

38 Übrigens: Daniel Brosinski hat den 25. Mainzer Elfmeter in Folge verwandelt - das ist neuer Bundesligarekord!

37 Grillitsch braucht das Kühlpack: Der Elfer der Hoffenheimer wird von Coutinho unabsichtlich am Bein erwischt und muss kurz behandelt werden. Nach einem Check der Ärzte geht es für den Schreuder-Schützling weiter.

36 Seit dem Julian Brandt auf dem Feld ist ist eigentlich nur noch ein Flügel dauerhaft besetzt, denn der 23-Jährige geht agiert regelmäßig im Zentrum.

37 Es geht in die Schlussphase des ersten Durchgangs, der bislang einiges zu bieten hatte. Gehen die beiden Mannschaften trotz allem Offensiv-Drangs mit einem torlosen Remis in die Kabinen?

36 In der TSG-Abwehr sticht vor allem Kevin Akpoguma immer wieder heraus. Der Kraichgauer läuft mittig vor Baumann die Lücken zu und verhindert nun einen gefährlichen Querpass von Kimmich.

36 Der fällige Freistoß wird von Cauly deutlich über den Querbalken geschossen.

34 Nach einem Lupf-Pass von Götze ist Brandt am Fünfer komplett blank vor dem Tor. Sein Kopfballversuch geht allerdings klar drüber. Aus Sicht des 23-Jährigen muss man beinahe sagen, dass die Fahne dann doch noch zum Glück hoch ging. Ansonsten hätte er sich einige Fragen gefallen lassen müssen.

35 Gelbe Karte für Ridle Baku (1. FSV Mainz 05)

Baku räumt Pröger mittig vor dem Sechzehner ab. Zur attraktiven Freistoßposition gibt es noch die gelbe Karte für den Mainzer.

34 Coutinho nimmt 20 Meter vor der Bude den Kopf hoch und probiert es mit einem Fernschuss auf Höhe des rechten Pfostens. Der Brasilianer erwischt die Kugel nicht richtig und verzieht deutlich.

34 Im Anschluss an ein feines Dribbling hebt Boëtius die Murmel auf den Elfmeterpunkt. Malong setzt dort zur Volleyabnahme an, hämmert das Spielgerät allerdings auf die Tribüne.

34 Nächste RB-Chance durch Marcel Sabitzer! Timo Werner läuft mal wieder mit Tempo über den linken Flügel und findet in der Mitte Marcel Sabitzer, der allerdings von Jonathan Tah bedrängt wird und nicht mehr exakt abschließen kann. Aus zehn Metern schießt er ans Außennetz.

33 Halbchance durch Bebou: Der Neuzugang von Hannover 96 schenkt seiner Mannschaft ein kleine Verschnaufpause und schüttelt am linken Alu Kimmich ab. Der nachfolgende Abschluss ist jedoch viel zu langsam und verendet in den Händen von Neuer.

33 Auch Leverkusen mal wieder mit dem Abschluss. Mitchell Weiser traut sich aus 20 Metern nicht selbst schießen und spielt rüber auf Kevin Volland. Der Angreifer dreht sich unter Druck um die eigene Achse und schlenzt in Richtung des rechten Winkels. Das Leder geht knapp vorbei.

32 Schmid schlägt einen Freistoß aus dem Mittelfeld weit rechts in den Strafraum. Hummels kann alleine gegen zwei aber gerade eben noch klären, bevor etwas passieren kann.

32 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:2 durch Daniel Brosinski

Brosinski bleibt eiskalt, 1:2! Der Kapitän verlädt Zingerle und schiebt flach ins rechte Eck ein. Paderborns Schlussmann fällt in die andere Richtung.

32 Der FC Bayern will scheinbar mit einer Führung in die Kabine und rennt die TSG-Defensive zeitweise mit drei Spielern an. Übersteht Hoffenheim den ersten Durchgang ohne Einschlag?

31 Lukas Klostermann hat viel Platz auf rechts und flankt in die Mitte auf Marcel Halstenberg. Der Außenverteidiger schießt vom Elfmeterpunkt knapp ein Meter rechts am Gehäuse vorbei.

32 Elfmeter für Mainz! Öztunali tritt im Strafraum auf die Kugel, Collins zieht ihm das Bein weg. Bei dieser Entscheidung gibt es keine Zweifel.

31 Außennetz! Die Mainzer Abwehr schwimmt, Niakhaté spitzelt die Murmel versehentlich in den Lauf von Cauly. Aus spitzem Winkel schießt der Brasilianer ans linke Außennetz.

30 Auch wenn der BVB führt muss man sagen, dass der Sport-Club seine Sache gut macht. Aus dem Spiel heraus hatten die Borussen bisher nämlich nur Halbchancen. Da waren die Breisgauer sogar deutlich gefährlicher.

31 Gute Ecke! Kimmich befördert das Leder auf die Höhe des ersten Pfostens, wo dann Lewandowski trotz Bewachung durchkommt. Der Stürmer erwischt die Hereingabe mit dem Kopf und drückt den Ball ein gutes Stück neben das rechte Aluminium.

30 Die Roten Bullen sind ein Stück weit näher dran am Führungstreffer und agieren sehr mutig.

30 Auf der anderen Seite schickt Daniel Brosinski einen tückischen Aufsetzer ab. Leopold Zingerle hat den 30-Meter-Schuss im Nachfassen entschärft.

29 Die TSG ist jetzt fast nur noch im eigenen Sechzehner! Coman drückt auf der rechten Außenbahn auf die Tube und Akpoguma klärt zum Eckstoß von rechts.

29 Distanzschussversuch von Sven Michel, aus 20 Metern setzt er die Kugel links neben das Gehäuse. Da wäre Robin Zentner aber wohl auch noch hingekommen.

28 Nach dem 1:0 für die Gäste rückt Freiburg jetzt etwas weiter hinten raus und macht selbst mehr mit dem Ball in den eigenen Reihen. Das birgt natürlich die Gefahr von schnellen Gegenstößen.

29 Latte! Da Lukáš Hrádecký zu weit vor seinem Tor steht, schießt Matheus Cunha aus 30 Metern mit der Innenseite aufs Tor. Sein Heber klatscht dabei an den Querbalken - und der Keeper fischt das Spielgerät.

28 Öztunali bedient Onisiwo am linken Strafraumeck, der Pass ist allerdings ziemlich hart. Dadurch misslingt die Annahme, das Leder rollt zu Zingerle.

27 Tolisso! Wieder tritt Kimmich als Flankengeber in Erscheinung und chippt die Pille butterweich vor das rechte Alu. Tolisso verfolgt den Ball mit den Augen und donnert ihn dann aus kurzer Entfernung über den Querträger.

26 Timo Werner vergibt erneut! Nach Stellungsfehler von Sven Bender läuft der Stürmer auf der linken Seite in Richtung Lukáš Hrádecký. Beim Abschluss aus 15 Metern wird Timo Werner allerdings von Daley Sinkgraven unter Druck gesetzt, sodass sein Versuch, die Kugel vorbeizuschmirgeln, kläglich misslingt: Er geht drei Meter rechts vorbei.

25 Beinahe der Ausgleich! Schmid setzt sich auf rechts sehr gut durch und bringt das Leder an den zweiten Pfosten. Da hält Höler das Spielgerät artistisch drin und legt sogar für Günter vor. Der Kapitän des SCF nimmt das Ding direkt und verfehlt das rechte untere Eck nur ganz knapp.

25 So langsam nähern sich die Hausherren an, jetzt probiert es Gnabry! Lewanwoski spitzelt den Ball auf der linken Seite zunächst mit der Hacke nach außen und erntet für diese sehenswerte Vorarbeit Szenenapplaus. Gnabry rast daraufhin nach innen und ballert den Ball aus der Drehung gegen Baumann!

24 Abseits-Tor! Kimmich setzt innerhalb von zwei Minuten zu drei Flanken von rechts an und leitet beim dritten Versuch ein Abseits-Tor von Gnabry vor. Der Nationalspieler grätscht im Fünfer in die Hereingabe und trifft. Das Problem: Die Fahne des Linienrichters ist schon oben.

25 Gelbe Karte für Moussa Niakhaté (1. FSV Mainz 05)

Niakhaté mäht Pröger auf Kniehöhe um.

24 Cauly tanzt sich durch den Sechzehner, sechs Meter vor der Torlinie klärt Niakhaté mit einem bärenstarken Tackling. Die Heimfans wollen einen Strafstoß, der Einsatz war aber fair.

22 Die Führung geht auf jeden Fall absolut in Ordnung. Der BVB sollte sich jetzt aber keinesfalls zu sicher sein, denn Freiburg ist immer für einen Treffer aus dem Nichts gut.

23 Kleines Missverständnis zwischen Baumann und Akpoguma! Bei einer Kimmich-Flanke von rechts nimmt Akpoguma seinem Torhüter den Ball weg und haut die Kugel in die Ferne. Baumanns Flug ins Nichts endet ohne Gegentor...

23 Leverkusen ist gut im Spiel: 70% der Zweikämpfe gewinnt die Werkself.

21 Mit doppeltem Doppelpass knacken Michel und Pröger die Hintermannschaft des Gegners. Ersterer will aus 19 Metern abschließen, Fernandes spitzelt das Spielgerät im letzten Moment weg.

20 Und somit bietet das Geschehen in der Allian Arena derzeit keinen besonders hohen Unterhaltungswert. Bayern kontrolliert die Partie und wartet noch auf die erste dicke Tormöglichkeit.

21 Nadiem Amiri flankt von rechts in die Mitte auf Sven Bender. Der Mittelfeldspieler köpft das Ding aus zehn Metern aufs Tor - knapp drüber.

20 Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Axel Witsel

Dann muss eben ein Standard her! Von rechts kommt eine Ecke hoch und weit in den Strafraum. Dort wurde Witsel von Delaney freigeblockt und drischt die Kugel volley wunderschön links oben ins Tor. Schwolow hat da nicht den Hauch einer Chance gehabt.

19 Dortmund ist ganz klar spielbestimmend. Doch sie finden einfach kein Loch in der gegnerischen Hintermannschaft.

18 Die beiden Pressing-Fetischisten spielen jederzeit aggressiv nach vorne und schalten nach jedem Ballgewinn direkt um - das ist unfassbar intensiv.

18 Ein Augenschmaus ist die Anfangsphase des Rekordmeisters noch nicht. Die Bayern finden gegen sehr defensive Hoffenheimer noch keine Lösungen und erzeugen nur selten Überzahlsituationen vor dem gegnerischen Gehäuse. 1899 zieht sich zurück und verbuchte in der 4. Minute ganz überraschend eine große Chance auf die eigene Führung.

18 Durch den Ausgleichstreffer strahlen die Hausherren nun mehr Ruhe am Ball aus. Das Tor brauchte der Aufsteiger.

17 Auf der anderen Seite ist Luca Waldschmidt nach einem langen Ball plötzlich auf und davon. Aus relativ spitzem Winkel versucht es der Nationalspieler von links hoch über Roman Bürki hinweg. Doch sein strammer Schuss geht ganz knapp drüber.

16 Brandt ist direkt voll dabei. Hakimi flankt aus dem rechten Halbfeld perfekt an den langen Pfosten. Da ist der gerade erst eingewechselte Brandt eingestartet und trifft den Ball nicht perfekt. Ansonsten hätte er ganz flott zugeschlagen.

16 Nun tritt Lewandowksi erstmals in Erscheinung und bittet Coman am linken Sechzehner-Eck zum Doppelpass. Die Kraichgauer entlarven den Plan früh und klären dann im Verbund.

16 Großchance für RBL! Matheus Cunha spielt Timo Werner das Spielgerät im perfekten Moment auf der rechten Außenbahn in den Lauf. Daraufhin sprintet der deutsche Nationalspieler in Richtung Tor und zieht aus 15 Metern ab. Aus spitzem Winkel kommt er dabei allerdings nicht an Lukáš Hrádecký vorbei, der weltklasse pariert und somit die Null weiterhin hält.

14 Piszczek muss tatsächlich runter und wird ersetzt von Brandt. Dadurch wird Hakimi jetzt doch zurück rücken und als Rechtsverteidiger agieren. Dem Polen kann man auf jeden Fall nur gute Besserung wünschen.

14 Bei den Hoffenheimern warten ganz vorne vor allem Adamyan und Bebou auf weite Bälle. Die beiden Offensiven lauern auf schnelle Umschaltmomente und wollen dann ihre Schnelligkeit ausspielen.

14 Tooor für SC Paderborn 07, 1:1 durch Ben Zolinski

Da ist schon der Ausgleich! Und eingeleitet hat ihn ausgerechnet Dräger, der beim 0:1 noch der große Unglücksrabe war. Von seiner rechten Seite zieht der 23-Jährige mit der Kugel in die Mitte, die gesamte Abwehr wartet auf einen Abschluss. Doch der Außenverteidiger entscheidet sich für einen klugen Pass in den Sechzehner, knappe 14 Meter vor dem Kasten dreht sich Zolinski um die eigene Achse und schießt sofort. Zentner springt vergebens in das linke Toreck, die Kugel kullert an ihm vorbei ins Netz.

14 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

14 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Łukasz Piszczek

13 Eine Ecke von der rechten Seite von Nadiem Amiri landet auf dem Schädel von Julian Baumgartlinger, dessen Kopfball aus 15 Metern allerdings zu lasch ist. Péter Gulácsi pflückt die Kugel runter.

13 Schrecksekunde für den BVB! Łukasz Piszczek sitzt auf dem Boden und fasst sich an die Leiste. Julian Brandt macht sich schon bereit.

12 Es ist ein munterer Beginn in der Bay Arena. Beide Mannschaften haben große Lust auf Offensiv-Fußball und spielen mutig nach vorne.

12 TSG-Trainer Schreuder setzt in München erstmal auf die Abwehr und verdichtet den Strafraum der Hoffenheimer zum Teil mit fünf Spielern. Bayern hat im Zentrum eine Menge Beine vor sich und braucht etwas mehr Tempo, um dieses Bollwerk zu durchbrechen.

11 Kleine Eckenserie der Gäste. Bereits die Dritte in kürzester Zeit. Die ersten beiden gingen kurz und sorgten für keine Gefahr. Jetzt geht es mal hoch rein, aber Höfler kann klären.

10 Zum ersten Mal finden die Schwarz-Gelben den Weg hinter die Abwehrreihe. Von links legt Hakimi zurück auf Reus, dessen Schuss aber zur Ecke geblockt wird.

11 Thiago behauptet einen Abpraller im Halbfeld und läuft mit der Kugel an der Brust Richtung TSG-Gefahrenzone. Rudy nähert sich an und schlägt den Ball dann beherzt in die Ferne.

10 Willi Orban hat eine Wunde im Gesicht im Bereich der Zähne, die versorgt werden muss. Der Innenverteidiger nimmt derzeit nicht am Spiel teil.

10 Gleich die nächste Gelegenheit für Mainz, Onisiwo läuft alleine auf den Kasten zu. Im letzten Schritt legt er sich die Kugel allerdings viel zu weit vor, sodass ein Abschluss in weite Ferne rückt.

9 Bei der Borussia hatte man vor dem Spiel spekuliert, dass die Hausherren heute im 4-4-2 spielen könnten. Doch Christian Streich hält an seinem System mit einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette fest.

8 Jetzt die gute Möglichkeit für Leipzig! Matheus Cunha setzt sich im Sprintduell gegen einen Leverkusen-Verteidiger durch und läuft auf Lukáš Hrádecký zu. Sein Schlenzer mit rechts aus 20 Metern hält der finnische Keeper stark und fischt die Kugel aus der rechten unteren Ecke.

9 Kimmich hat im Niemandsland um den Mittelkreis eine Idee und lupft eine Flanke weit in den Lauf von Coman. Der Franzose ist zwar ein schneller Sprinter, doch diesen Ball kann selbst Coman nicht erreichen.

8 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 0:1 durch Robin Quaison

Die Gäste führen, 0:1! Dräger verspringt ein hoher Ball, Öztunali schnappt sich die Murmel in halblinker Position. Dann hebt er sie gefühlvoll in den Rücken der Abwehr, Quaison läuft in der rechten Strafraumhälfte ein und schiebt das Spielgerät flach in das kurze Eck.

6 Der Rekordmeister lässt sich von der Megachance der Gäste nicht verunsichern und führt weiter die Kugel über den Rasen der Allianz Arena.

7 Noch ist nicht viel passiert. Dortmund hat die Kontrolle und lässt Ball und Gegner laufen. Freiburg steht hinten aber sehr gut und lässt noch überhaupt nichts anbrennen.

6 Bayer ist bislang viel besser im Spiel als die Roten Bullen, die mit vielen eigenen Fehlpässen zu kämpfen haben.

5 Wieder Cauly im Mittelpunkt, der Brasilianer zieht von links in die Mitte und schließt hart ab. Niakhaté hält seinen Kopf rein, damit lenkt er den Ball über das Gehäuse.

4 Christian Streich und seine Freiburger spielen werden heute natürlich alles tun, um endlich mal wieder gegen den BVB zu gewinnen. Aber auch ein eigenes Tor wäre schon etwas besonderes. Bei den letzten sechs Heimspielen gegen die Schwarz-Gelben konnte der SCF keinen eigenen Treffer erzielen.

4 Adamyan lässt das sichere 0:1 liegen! Ein Steilpass überrascht die Bayern-Abwehr komplett und Sargis Adamyan ist komplett frei durch. Der Hoffenheimer kommt aus der eigenen Hälfte und scheitert dann kurz vor Neuer an seinen Nerven. Noch bevor der Neuzugang der Hoffeheimer abschließen kann, klärt Jérôme Boateng zur Ecke. Die erste Großchance kommt für Adamyan bei seinem Startelfdebüt wohl etwas zu früh...

3 Pavard schickt auf der linken Seite Gnabry, der an der Eckfahne für die erste Hereingabe sorgen will. Hoffenheim-Verteidiger Akpoguma geht dazwischen und klärt zum Einwurf.

4 Leverkusen hat die erste Chance! Nadiem Amiri wird per Steilpass ins Spiel gebracht und läuft unter Bedrängnis auf das Tor von Péter Gulácsi zu. Dabei wird er bedrängt von Willi Orban, der ihm beim Abschluss aus 15 Metern entscheidend behindert. So geht der Schuss zentral aufs Tor in die Arme des Keepers.

2 Die Leverkusener spielen komplett in rot, Leipzig in den weißen Jerseys.

3 Freistoß aus dem linken Halbfeld, Cauly tritt die Kugel nur bis zur Strafraumbegrenzung. Dort steht Brosinski, der locker rausköpft.

2 Die Bayern sind sofort Herr im Haus und stellen sich mit dem Spielgerät am Fuß vor dem Strafraum der Kraichgauer auf.

2 Freiburg agiert wie gewohnt in den rot-schwarzen Trikots. Die Gäste halten in gelb dagegen.

1 Das Spiel ist durch Referee Marco Fritz freigegeben.

1 Ab geht die Post! Der BVB stößt an und versucht es direkt offensiv, aber begeht auch ein frühes Foul.

1 Bayern stößt an und die Partie läuft! Der FCB trägt sein rotes Heimtrikot, 1899 Hoffenheim agiert in blauen Jerseys.

1 Spielbeginn

1 ...und los! Paderborn hat in schwarzen Trikots angestoßen, Mainz ist in Weiß unterwegs.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Schiedsrichter ist heute der 38-jährige Tobias Stieler aus Hessen.

Schiedsrichter der Partie ist Sven Jablonski. Bei der Spielleitung wird er an den Seitenlinien von Holger Henschel und Thomas Gorniak unterstützt. Vierter Offizieller ist Patrick Alt und für den Video-Beweis ist Deniz Aytekin verantwortlich.

Der Handschlag zwischen den Trainern ist absolviert, es geht gleich los. Bei Mainz sitzt heute übrigens nicht Sandro Schwarz auf der Bank, der Fußballlehrer sah in der letzten Woche Gelb-Rot. Jan-Moritz Lichte, der etatmäßige Co-Trainer, ersetzt ihn.

Hereinspaziert! Die Spieler laufen in die Allianz Arena ein, gleich rollt der Ball.

Christian Streich hat im Moment die Qual der Wahl. Heute darf Luca Waldschmidt mal wieder von Beginn an starten. Für den jungen Nationalspieler muss Nils Petersen weichen. Außerdem rückt Lukas Kübler für den verletzten Philipp Lienhart in die Anfangsformation.

Blicken wir kurz vor dem Anpfiff noch schnell auf die wichtigsten Personalien: Der FC Bayern muss heute auf Lucas Hernández und David Alaba verzichten. Bei der ohnehin ausgedünnten TSG sind die Verletzungssorgen größer, Andrej Kramarić, Ishak Belfodil und Kapitän Kevin Voigt fehlen.

Lucien Favre ändert seine Startaufstellung, im Vergleich zum 2:2 gegen Bremen, auf drei Positionen. Delaney, Hummels und Raphaël Guerreiro dürfen von Anfang an ran. Gerade Abwehrchef Hummels dürfte nach seiner Rückenverletzung wieder mehr Stabilität verleihen. Außerdem startet Mario Götze das zweite Mal in Folge, nachdem er zu Saisonbeginn quasi keine Rolle gespielt hatte. Ein bisschen überraschend muss außerdem Sancho auf der Bank Platz nehmen. Das dürfte aber auch eine Maßnahme der Belastungssteuerung sein.

Schiedsrichter der Partie ist Patrick Ittrich. Bei seinem dritten Saisoneinsatz zählt der Polizeibeamte auf die Unterstützung von Norbert Grudzinski und Sascha Thielert, vierter Offizieller ist Benjamin Cortus. In Köln sitzen zudem Benjamin Brand und Frederick Assmuth, um die Videobilder im Auge zu behalten.

Schreuders Devise für das Spiel beim Rekordmeister heißt Mut: "Es macht keinen Sinn, nur hinten zu stehen und zu warten. Dann brauchst du gar nicht erst hinfahren", meint der TSG-Coach. Der Niederländer will die Krise nun umso offensiver angehen und dem angedachten Matchplan unbedingt treu bleiben: "Wir haben einen klaren Plan, wie wir spielen wollen. Die Ergebnisse waren nicht gut, aber das Vertrauen in unsere Spielweise ist da."

In zehn Minuten geht es los! Fakt ist jetzt schon, dass eine spannende Partie auf dem Papier steht – doch wer wird nachher als lachender Sieger vom Platz gehen?

Interessant ist die Bilanz zwischen den beiden Teams, insgesamt stand man sich viermal gegenüber. In der Zweitligasaison 2007/2008 endete das Hinspiel in Ostwestfalen 1:1, im Rückspiel feierte Mainz einen 6:1-Kantersieg. Das nächste Treffen fand 2014/2015 im Oberhaus statt, Paderborn holte sich daheim erneut einen Punkt (2:2). Im Rückspiel schossen die 05er den beliebten Gast wieder ab. Endstand: 5:0.

Etwas früh - und nach der Nagelsmann-Ära ungewohnt - steht die TSG kurz vor einer Trainerdiskussion. Will Chefcoach Schreuder einen stürmischen Herbst im Kraichgau noch verhindern, benötigt seine Elf vor allem mehr Offensiv-Power. Hoffenheim ist mit vier Treffern zusammen mit Köln das ungefährliches Team der Liga und erzielte in den vergangenen vier Partien nur einen einzigen Treffer.

„Druck hat man in der Bundesliga immer. Wir sitzen aber nicht in der Kabine und zittern“, bleibt Julian Nagelsmann nach den beiden Niederlagen zuletzt optimistisch. „Wir gehen schon davon aus, dass wir in Leverkusen gewinnen und einen guten Abschluss der englischen Woche haben.“

Mit dem SCF trifft der BVB auf ihren Lieblingsgegner, denn die Breisgauer sind seit mittlerweile 16 Partien ohne Sieg gegen die Schwarz-Gelben. Verlieren die Westfalen auch heute nicht im Schwarzwald würden sie einen neuen Vereinsrekord aufstellen. Noch nie blieb man mehr als 16 Spiele hintereinander gegen den gleichen Gegner ohne Niederlage.

Generell eine bessere Leistung benötigt vor allem die TSG 1899 Hoffenheim. Die Kraichgauer kommen unter Trainer Alfeld Schreuder nur schwer ins Rollen und stecken mit nur einem Sieg aus sechs Spielen im unteren Mittelfeld fest. Nach dem deutlichen 0:3 wartet die TSG nun schein seit vier Spielen auf einen Sieg.

"Ein wichtiges Spiel, keine Frage", sagt Sandro Schwarz vor dem Aufeinandertreffen. "Es wird garantiert sehr intensiv und kampfbetont." Der Mainzer erwartet keinen Leckerbissen, vielmehr kommt es auf die mentale Stärke an. "Wir brauchen Gradlinigkeit und Zug zum Tor. Das und die Emotionalität wird der Gradmesser sein."

Die Roten Bullen starteten noch furioser und standen bis zuletzt als Spitzenreiter auf Platz eins. Einen Dämpfer kassierten sie jedoch bei der 1:3-Pleite gegen Schalke 04 am letzten Spieltag. Dennoch stehen die Leipziger noch auf dem zweiten Platz.

Ex-Spieler Kovač beweist während des vollgepackten Wochen vor der Länderspielpause ein gutes Gespür für seine Kicker und weiß, dass die Motivation zwischen Paderborn, Tottenham und dem nächsten Ligaspiel durchaus zum Problem werden kann. "Das ist das Schwierige an diesem Job, dass du nach so einem sensationellen Abend drei Tage später die gleiche Leistung abrufen musst", erklärte Kovač auf der Pressekonferenz.

Die Borussia weiß aber auch, dass die Begegnung gegen den SCF kein Selbstläufer wird. "Sie sind läuferisch enorm stark und enorm schwer zu spielen. Ein schweres Spiel. Aber jedes Spiel ist schwierig", gab Trainer Lucien Favre deutlich zu verstehen. BVB-Sportdirektor Michael Zorc betonte außerdem: "Obwohl schon der ein oder andere einen Abgesang auf uns angestimmt hat: Wir fangen richtig an jetzt."

Steffen Baumgart sieht Parallelen zwischen den heutigen Gegnern. "Mainz ist in einer ähnlichen Situation wie wir. Gute Spiele abgeliefert und nichts Zählbares mitgenommen", meint Paderborns Coach. Die Qualitäten der 05er sieht er besonders bei hohen Bällen, hier müssen seine Mannen wachsam sein. "Wir werden an unsere Leistungsgrenze gehen", verspricht Baumgart.

Trainer Niko Kovač dreht mit seinem Team zur Oktoberfest-Zeit richtig auf und kann heute mit dem FC Bayern zum ersten Mal seit Pep Guardiola alle Pflichtspiele während der Wiesn gewinnen. Legen die Bayern nach den Siegen gegen Köln, Paderborn und Tottenham noch einen oben drauf, wird der offizielle Wiesn-Besuch am Sonntag zur großen FCB-Party.

Bei Borussia Dortmund lief der Start zwar keinesfalls schlecht, doch Platz acht entspricht nicht den Ambitionen eines Titelkandidaten. Die gesammelten elf Zähler bedeuten außerdem den schlechtesten Saisonstart seit fünf Jahren. Dabei blieben besonders zuletzt die passenden Ergebnisse aus. Von den letzten vier Bundesligaspielen konnte der BVB nur eines für sich entscheiden. Dazu kommen in dem Zeitraum eine Niederlage gegen Union Berlin, sowie zwei 2:2-Unentschieden gegen Frankfurt und Bremen. Um den Anschluss in der Tabelle halten zu können soll vor der Länderspielpause natürlich endlich wieder ein Sieg her.

Trotzdem weiß Trainer Christian Streich die Situation gut einzuschätzen. "Wenn du bei der Tour de France nach 50 Kilometern vorne im Pulk mitfährst, ist noch nicht absehbar, ob du nach den schweren Bergen auch noch vorne bist", bilanziert der 54-Jährige. Beim Blick auf die bereits vergangenen und kommenden Gegner wird schließlich schnell klar, dass der Sport-Club die wahren Berge, um im Radsport Jargon zu bleiben, noch nicht bewältigen musste. Die Partie gegen den BVB dürfte aber ein wahrer Test werden, nach dem man dann besser beurteilen kann, wo die Reise hingeht.

In der Liga hingegen sind die beiden Mannschaften allerdings in bestechender Form! Bayer 04 steht nach sechs Spieltagen mit 13 Punkten auf Rang sechs in der Tabelle. Zuletzt gewann die Werkself auswärts bei Augsburg mit 3:0. Die Roten Bullen starteten furios und standen bis zuletzt als Spitzenreiter auf Platz eins. Einen Dämpfer kassierten sie jedoch bei der 1:3-Pleite gegen Schalke 04 am letzten Spieltag. Dennoch stehen die Leipziger noch auf dem zweiten Platz.

Auch am letzten Wochenende trug der Sportclub ein Heimspiel aus, der Gegner hieß FC Bayern München. Am Ende stand eine 2:3-Niederlage zu Buche, Coach Steffen Baumgart tauscht nun auf drei Positionen. Leopold Zingerle steht statt Jannik Huth im Tor, Sebastian Schonlau und Kai Pröger kommen für Uwe Hünemeier und Christopher Antwi-Adjei (beide Bank). Bei Mainz kommen nach einer 0:1-Heimpleite gegen den VfL Wolfsburg zwei neue Spieler in die erste Elf: Levin Öztunali und Karim Onisiwo ersetzen Ronaël Pierre-Gabriel (nicht im Kader) und Ádám Szalai.

"Wir haben das Glück, dass wir in der Champions League spielen dürfen. Aus solchen großen Spielen müssen wir lernen und die Erfahrungen dann für die Bundesliga mitnehmen", so Bayer-Trainer Peter Bosz.

So mancher Bayern-Fan feiert das furiose 7:2 in der Champions League gegen Tottenham wohl noch immer. Der deutsche Meister setzte unter der Woche ein Zeichen für ganz Europa und will nun auch in der Liga, quasi bei der Pflicht, nachlegen.

Für den Sport-Club hätte der Saisonstart kaum besser laufen können. Dank vier Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage liegen die Breisgauer nicht nur auf dem dritten Tabellenplatz, sondern haben mit 13 Punkten auch einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Zuvor gelang es ihnen zu diesem Zeitpunkt nie mehr als zehn Zähler einzufahren. Im Vergleich zum Vorjahr konnte Freiburg seine Punkteausbeute sogar beinahe verdoppeln (sieben Punkte nach sechs Spielen).

Der Aufsteiger aus Paderborn wartet immer noch auf den ersten Saisonsieg. Den einzigen Punkt erkämpften sich die Ostwestfalen am 3. Spieltag in Wolfsburg (1:1). Mainz fuhr bislang einen Dreier ein, im vierten Saisonspiel setzte man sich gegen Hertha BSC (2:1) durch. Die anderen fünf Spiele gingen allesamt verloren.

Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga! Nach dem furiosen 7:2-Sieg bei Tottenham geht es für den FC Bayern heute in der Liga gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Krallen sicht der Rekordmeister den Heimsieg oder überraschen die Kraichgauer?

Es ist das Duell zweier deutscher Vertreter Champions-League-Vertreter. Allerdings verlief der letzte Spieltag in der Königsklasse unter der Woche für beide Teams nicht so, wie man es sich da wohl hat vorgestellt. Leverkusen unterlag in Turin klar und deutlich Juventus mit 0:3. Für die Roten Bullen war Lyon zu stark: Olympique gewann in Leipzig mit 2:0.

Hallo und herzlich willkommen zum siebten Spieltag der Bundesliga. Im Schwarzwald-Stadion kommt es heute zum Duell zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund. Anstoß ist um 15:30 Uhr.

Herzlich willkommen zum 7. Spieltag der Bundesliga! Der SC Paderborn 07 empfängt am heutigen Nachmittag den 1. FSV Mainz 05. Anstoß ist um 15:30 Uhr.

Moin! Es ist wieder Zeit für ein Topspiel in der Bundesliga – und hier ist es: Um 15:30 Uhr trifft Bayer 04 Leverkusen im Heimspiel auf RB Leipzig.

90 Fazit

Auf Fortuna Düsseldorf kommt in der Länderspielpause viel Arbeit zu: Die Rheinländer verlieren verdientermaßen mit 3:1 in Berlin. Im Nachhinein dürfen die Gäste zwar durchaus mit dem Schiedsrichtergesapann hadern, weil zwei potenzielle Elfmeter (25./82.) nicht gegeben werden. Allerdings bleibt man ansonsten eher blass vor dem Kasten. Besser macht es die Hertha, die vor dem Halbzeitpfiff durch zwei schöne Treffer erstmals die Führung übernimmt. Nach dem Seitenwechsel besiegelt Darida mit einem Kontertor den Endstand. In den letzten Wochen kam die alte Dame immer besser im Schwung, die Unterbrechung ist nun wohl eher ungelegen. Friedhelm Funkel hat hingegen Zeit, mit seinen Mannen die jüngsten Misserfolge aufzuarbeiten.

90 Spielende

90 Lukebakio tritt einen Eckball von der linken Seite, Ex-Sturmpartner Hennings klärt per Kopf.

90 Kurios: Die Anzeigetafel des vierten Offiziellen scheint nicht alle Funktionen zu unterstützen. Christian Dietz muss die Einwechslung der Rückennummer Null sowie die Auswechslung der Rückennummer Vier anzeigen, um die Nachspielzeit mitzuteilen.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

88 Gelbe Karte für Bernard Tekpetey (Fortuna Düsseldorf)

Jetzt foult er selbst, Tekpetey steigt Skjelbred rüde auf den Knöchel.

86 Niklas Stark checkt Bernard Tekpetey im Mittelfeld weg. Der Schiedsrichter lässt die gelbe Karte stecken.

83 Von Skjelbreds Hand prallt die Kugel ins Aus, die Fortuna muss sich mit einem Eckball zufrieden geben.

82 Düsseldorf will den Handelfmeter! Gießelmann flankt klar an die Hand von Skjelbred, Referee Petersen berät sich mit seinen Kollegen.

79 Einwechslung bei Hertha BSC: Mathew Leckie

79 Auswechslung bei Hertha BSC: Marius Wolf

78 Morales verliert die Kugel im Zentrum, sofort schaltet Hertha um. Das Leder wird in die linke Strafraumhälfte gespielt, Selke schießt es sofort auf das lange Eck. Der Stürmer verpasst sein Ziel deutlich.

77 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Kenan Karaman

77 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Oliver Fink

75 Gelbe Karte für Alfredo Morales (Fortuna Düsseldorf)

Das ging flott: Der gebürtige Berliner rauscht im Rücken von Grujić an, trifft den Ball aber nicht.

73 In halbrechter Position stehen Düsseldorfs Standardexperten für einen Freistoß bereit. Aus 22 Metern führt letztlich Niko Gießelmann aus, das Spielgerät kommt auf dem Tornetz runter.

72 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Alfredo Morales

72 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Lewis Baker

71 Einwechslung bei Hertha BSC: Davie Selke

71 Auswechslung bei Hertha BSC: Vedad Ibišević

70 Tückische Flanke von Gießelmann, Fink rennt ein und lässt die Murmel über seine Stirn rutschen. Der Ball fliegt weit am langen Eck vorbei.

67 Erneut der eingewechselte Thommy, wieder legt er sich die Kugel auf den rechten Fuß. Lukebakio fälscht den 16-Meter-Schuss noch leicht ab, der Ball fällt in die Handschuhe von Jarstein.

66 Thommy legt sich die Kugel halblinks auf den rechten Schlappen, aus 18 Metern zieht er dann ab. Boyata steht im Weg.

63 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Erik Thommy

63 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Nana Ampomah

62 Tooor für Hertha BSC, 3:1 durch Vladimír Darida

Konter aus dem Lehrbuch, 3:1! Der frische Lukebakio treibt den Ball über die linke Seite, Ayhan lässt er ins Leere grätschen. Im richtigen Moment legt der Joker in den Sechzehner ab, Darida schiebt aus zehn Metern locker ins rechte Eck ein.

60 Der starke Dilrosun verlässt den Platz. Für ihn kommt Lukebakio, der gegen seine ehemaligen Teamkollegen besonders motiviert sein sollte.

60 Einwechslung bei Hertha BSC: Dodi Lukebakio

60 Auswechslung bei Hertha BSC: Javairô Dilrosun

58 Optimistisch: Skjelbred hat im Konter die freie Auswahl, auf beiden Flügeln sind Mitspieler unterwegs. Der Mittelfeldmann entscheidet sich jedoch direkt für den Steilpass vor den Sechzehner, Ayhan klärt per Grätsche vor Ibišević.

55 Gelbe Karte für Marko Grujić (Hertha BSC)

Grujić muss gegen den ballsicheren Tekpetey zum taktischen Foul greifen.

54 Der auffällige Dilrosun tanzt sich über die linke Seite in Richtung des Strafraums. Er hebt den Ball schließlich über Ibišević hinweg, ein weiterer Abnehmer ist nicht zur Stelle.

52 Gelbe Karte für Per Skjelbred (Hertha BSC)

Der Norweger kommt gegen Tekpetey deutlich zu spät.

51 Tor für Hertha - zählt aber nicht! Darida nimmt einen halbhohen Ball mit dem Arm an und legt quer. Ibišević muss nur noch den Fuß reinhalten, dann wird nachträglich abgepfiffen.

47 Butterweiche Flanke von Lukas Klünter, die Gästeabwehr ist aber diesmal gut sortiert.

46 Der Ball rollt wieder! Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine, Berlin hat angestoßen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit

Abwechslungsreiches Spiel in der Hauptstadt, zwischen Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf steht es zur Pause 2:1. Die Hausherren, deren Formkurve zuletzt nach oben zeigte, starten selbstbewusster in die Partie. Man kann die anfänglichen Torchancen aber nicht nutzen. Stattdessen muss die Čović-Elf einen Elfmeterpfiff gegen sich hinnehmen (31.) - es hätte sogar schon der zweite Strafstoß für die Fortuna sein müssen. Bereits in der 25. Spielminute foult mit Mittelstädt ein Berliner elfmeterwürdig. Doch die Herthaner stecken den Rückstand souverän weg, mit zwei sehenswerten Toren dreht die alte Dame das Spiel sogar noch vor der Halbzeit. Wenn man die Leistung aus der ersten Halbzeit beibehält, sind die drei Punkte für das Heimteam greifbar. Von Düsseldorf kommt heute Abend einfach zu wenig.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Gelbe Karte für Adam Bodzek (Fortuna Düsseldorf)

Taktisches Foul von Bodzek an Wolf.

44 Tooor für Hertha BSC, 2:1 durch Javairô Dilrosun

Der zweite Treffer ist noch schöner, 2:1! Berlin kommt wieder über die rechte Seite, diesmal flankt Darida das Spielgerät auf den Elfmeterpunkt. Es tickt nochmal auf, dann versenkt Dilrosun das Leder direkt im linken oberen Eck.

43 Aus 26 Metern zieht Baker hart ab, Jarstein hält den zu unpräzisen Ball fest.

40 Die Führung der Hausherren bleibt liegen: Dilrosun wird glänzend bedient, er müsste vor dem Kasten nur noch querlegen. Stattdessen schließt der Niederländer aus zehn Metern selbst ab, das Leder rauscht über das Gehäuse.

37 Tooor für Hertha BSC, 1:1 durch Vedad Ibišević

Tolles Tor der Hertha, 1:1! Skjelbred marschiert mit dem Leder durch das Mittelfeld, als er angelaufen wird folgt ein Pass nach rechts. Wolf flankt von dort sofort in die Mitte, Ibišević schiebt sich vor Ayhan und drischt die Murmel volley in die Maschen.

34 Fast die schnelle Antwort! Mittelstädt drischt einen hohen Ball aus der linken Strafraumhälfte vor den Kasten. Ibišević streckt sich, dem Bosnier fehlen allerdings wenige Zentimeter.

32 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:1 durch Rouwen Hennings

Der Strafstoß sitzt, 0:1! Hennings bringt den Ball flach im linken Toreck unter, Jarstein fliegt in die andere Richtung.

31 Gelbe Karte für Dedryck Boyata (Hertha BSC)

Nach dem Studieren der Videobilder sieht Boyata auch noch Gelb.

31 Elfmeter für Düsseldorf!

31 Erneut Videobeweis: Gibt es jetzt den Fortuna-Elfmeter? Boyata tritt Fink auf den Fuß, nachdem dieser die Kugel im Strafraum bereits abgegeben hat.

28 Eine Zimmermann-Hereingabe rutscht in den Rückraum durch, der anrauschende Fink setzt die hoppelnde Kugel in die Wolken.

26 Der Schiedsrichter wertet den eindeutigen Kontakt nicht als Foul! Es kommt noch dicker für Düsseldorf: Zunächst wurde auf Eckball entschieden, Petersen korrigiert auf Abstoß.

25 Das dürfte noch Elfmeter geben! Mittelstädt trifft nur seinen Gegenspieler, der Videobeweis wird eingesetzt. Referee Petersen sieht sich die Bilder an.

25 Mutiges Tackling von Mittelstädt! Baker wird von Fink eingesetzt, Mittelstädt grätscht von hinten.

22 Dicke Chance für Düsseldorf! Ampomah spielt einen halbhohen Pass vor den Sechzehner, Fink lässt die Murmel passieren. In seinem Rücken startet Hennings durch, Jarstein erreicht die Kugel jedoch zuerst. Viel fehlte dem Angreifer aber nicht.

21 Mit starkem Antritt zieht Marius Wolf auf der rechten Seite an Niko Gießelmann vorbei. Daraufhin läuft Kasim Adams den Ballführenden an, Wolf will den Ball in den Strafraum ablegen. Der Pass misslingt.

17 Ein Berliner Eckball rutscht bis zum zweiten Pfosten durch, Javairô Dilrosun kann sich das Spielgerät im Sechzehner auf seinen starken Linken legen. Aus 12 Metern hämmert er es knapp über den Querbalken.

16 Weil die Fortuna erstmals mitspielt, können die Hausherren im eigenen Stadion kontern. Dilrosun treibt die Kugel über den linken Flügel nach vorne, spielt dann aber einen uninspirierten Steilpass. Ayhan ist da.

13 Dilrosun zieht einen Freistoß von der rechten Seite scharf auf den Kasten, niemand kommt dran. Deshalb kann Steffen zupacken, der Schlussmann hat aber durchaus Mühe. Im Nachfassen macht er den Ball schließlich fest.

11 Auch der anschließende Eckball ist nicht ungefährlich, aus dem Getümmel kommt die Murmel aber nicht zum Tor durch. Trotzdem: Berlin schnuppert hier am Führungstor.

10 Viel Platz für Stark, aus 25 Metern fasst sich der Verteidiger schließlich ein Herz. Adams hält den Kopf rein und lenkt die Kugel neben das Tor.

9 Eckball von der rechten Seite, Darida findet nur den Kopf von Bodzek.

6 Gefährliche Freistoßvariante der Berliner, ein ruhender Ball wird kurz ausgespielt. Ibišević nimmt die Vorlage aus 17 Metern direkt ab, sein Schuss landet abgefälscht nur knapp neben dem rechten Pfosten.

4 Grujić flankt aus dem linken Halbfeld vor den Kasten, Steffen hat im Luftduell mit Ibišević seine Probleme. Der Schlussmann drückt die Kugel mit einer Hand weg, dann klärt Ayhan.

1 ..und los! Die blau-weiße Hertha hat angestoßen, Fortuna Düsseldorf trägt im 500. Bundesligaspiel von Trainer Friedhelm Funkel Rot.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist Martin Petersen. Bei seinem zweiten Saisoneinsatz zählt der Stuttgarter auf die Unterstützung von Alexander Sather und Christian Leicher, vierter Offizieller ist Christian Dietz. Sollte der Videobeweis benötigt werden, sind Robert Hartmann und Michael Emmer verantwortlich.

Friedhelm Funkel warnt seine Mannen vor der Schnelligkeit Berlins. „Die Hertha verfügt über Tempo, da dürfen wir dem Gegner nicht zu viele Räume geben.“ Dennoch will sich Düsseldorfs Trainer im Olympiastadion natürlich nicht hinten reinstellen. Die Akteure, die er aufbieten kann, sollen auch mitspielen. Allzu viel Auswahl hat er nicht. Die Fortuna ist von Verletzungen geplagt. „So eine Vielzahl an Ausfällen habe ich in meiner Karriere noch nicht erlebt. Wir müssen diese Phase nun überstehen und daran arbeiten“, so Funkel.

Damals standen allerdings noch andere Gesichter auf dem Platz. Wird es daher heute ein völlig anderes Spiel? „Das Personal in Düsseldorf hat sich geändert, aber sie sind ihrer Spielphilosophie größtenteils treu geblieben“, meint BSC-Coach Ante Covic. „Wir müssen aus den vergangenen Spielen lernen und diesmal passendere Antworten auf dem Platz geben.“ Helfen soll dabei der jüngste Sieg in Köln, wie Manager Michael Preetz beisteuert. „Nichts gibt soviel Selbstvertrauen wie gewonnene Spiele.“

In der vergangenen Spielzeit waren die Hauptstädter ein gutes Pflaster für Düsseldorf. Daheim setzte sich die Fortuna mit 4:1 durch, im Olympiastadion feierte man dann einen Auswärtserfolg (1:2).

Eine personelle Änderung hat Herthas Trainer Ante Čović parat: Vedad Ibišević ersetzt Davie Selke im Sturmzentrum. Bei Düsseldorf stehen mit Kasim Adams, Oliver Fink, Bernard Tekpetey und Nana Ampomah gleich vier neue Gesichter in der ersten Elf. Dafür weichen André Hoffmann, Erik Thommy, Kenan Karaman (alle Bank) und Dawid Kownacki (verletzt).

Bislang verlief die Saison für beide Mannschaften eher schleppend. Fortuna Düsseldorf holte aus den ersten sechs Spielen lediglich vier Punkte, Hertha BSC steht derzeit bei sieben Zählern. Womöglich gelang den Berlinern in der Vorwoche in Köln (4:0-Auswärtssieg) der Befreiungsschlag, auf den auch die Funkel-Elf sehnsüchtig wartet.