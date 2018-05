Der Hoffenheimer Akpoguma brachte die Hamburger mit einem Eigentor unfreiwillig in Führung (6.). Es war das 1000. Eigentor in der Geschichte der Bundesliga. In der zweiten Halbzeit legte Kostic vor 46.440 Zuschauern mit einem Freistoß nach (75.). Jung sorgte mit dem dritten Treffer kurz vor Schluss für die endgültige Entscheidung (88.). Der HSV überholte mit seinem vierten Saisonsieg in der Tabelle wieder den am Samstag siegreichen SC Freiburg und ist nun Fünfzehnter, Hoffenheim rutscht nach der dritten Niederlage in dieser Spielzeit hinter Bayer Leverkusen auf Platz sieben.