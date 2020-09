FC Bayern gegen Bayer unter Druck

Just zur Rückkehr von Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern e.V. und designierter Vorsitzender der FC Bayern AG herrscht bei den Münchnern eine Anspannung, als stünden sie mit dem Rücken zur Wand, als seien alle Saisonziele gefährdet. Als handele es sich am Samstag um ein Endspiel. Nach der Blamage in Rostow (2:3) sind sie noch mal nervöser geworden, was auch in Rummenigges Attacke gegen Jerome Boateng Ausdruck fand.