Die richtigen Lehren gezogen

Als neues Einkaufsland spielt zudem Frankreich zunehmend eine wichtige Rolle, was selbst den Mittelbau à la Mainz auf ein höheres Niveau hebt. Über diesen Weg weltmeisterlichen Einfluss in die Bundesliga zu holen, ist gewiss nicht verkehrt, wenn deutsche Defizite in der Nachwuchsförderung nicht so schnell zu beheben sind. Aus diesem nicht mehr zu leugnenden Fakt könnte allerdings noch ein Langzeitproblem für die Liga erwachsen, dem Seifert vielleicht schon am 15. Januar auch mahnende Worte widmet.