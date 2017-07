Mario Götze ist zurück

Götze war vom BVB am 27. Februar wegen einer Stoffwechselstörung auf unbestimmte Zeit aus dem Training genommen worden. Sein letztes Pflichtspiel hat der Offensivmann am 29. Januar absolviert. Die Dortmunder beginnen ihre Saisonvorbereitung am Freitag mit der üblichen Leistungsdiagnostik, erstes Testspiel ist das Duell beim Viertligisten Rot-Weiss Essen am Dienstag (11. Juli).